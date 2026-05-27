Le dérèglement du Jet Stream multiplie les canicules dans le monde

Dans un précédent article nous avions expliqué comment les scientifiques avaient acquis la certitude que le Gulf Stream, ce courant océanique qui régule les températures mondiales et notamment celles de l’hémisphère nord, était en train de se dérégler. Son affaiblissement pourrait avoir des conséquences extrêmement graves sur le climat du globe en général et de nos régions en particulier.
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… ou comment « la Terre ne s’est pas tue « ! Nous sommes déjà à terre devant ce Géant. Il est temps d’arrêter la guerre, « Chaos », que nous menons contre notre « Terre- Mère » si nous voulons vivre avec ELLE, en son sein. « Faire- Monde », « Cosmos »