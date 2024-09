Les 6 lauréats de la 2e édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique Life ARTISAN

La 2e édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique Life ARTISAN visait à récompenser les actions exemplaires et concrètes d’adaptation au changement climatique s’appuyant sur des Solutions fondées sur la Nature (SfN) et permettant ainsi d’améliorer la capacité d’adaptation de nos sociétés, tout en préservant la biodiversité. 50 projets ont été déposés et 6 territoires ont été récompensés.

Les projets d’adaptation au changement climatique s’appuient sur les Solutions fondées sur la Nature (actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés, pour relever directement le défi de l’adaptation aux changements climatiques, de manière efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain et des avantages pour la biodiversité – UICN) et permettent ainsi d’améliorer la capacité d’adaptation de nos sociétés, tout en préservant la biodiversité.

· L’Association pour une Dynamique Agroforestière en Normandie (ADAN) pour le Déploiement de systèmes agroforestiers en Normandie pour améliorer la résilience de parcelles agricoles

· L’Office National des Forêts – Unité Territoriale d’Auberive pour la Sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) sur le massif d’Auberive pour lutter contre le dépérissement des peuplements et accroître sa résilience

· Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon pour la Réhabilitation d’un hydrosystème de tête de bassin versant du massif forestier de Rumilly-Chaource en faveur de sa résilience

· La Mairie de Sainte-Anne pour la Restauration écologique et renforcement du linéaire boisé à Bois Jolan et au Helleux pour lutter contre l’érosion du trait de côte

· Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme pour la Restauration des fonctionnalités du ruisseau de Marcé en contexte de tourbières pour faire face à l’évolution des régimes de pluies

· Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette pour les Aménagements d’hydraulique douce sur le bassin versant de la Nonette pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols.

Ces trophées ont été remis par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Office français de la biodiversité (OFB) et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à l’occasion du Forum Alliance nature & adaptation, co-organisé par le Life ARTISAN et l’Agence de l’eau Adour-Garonne les 10 et 11 juin 2024 à Toulouse.

