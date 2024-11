Le LATIN, nouveau laboratoire commun de Télécom SudParis et SPIE ICS

Télécom SudParis et SPIE ICS ont signé ce jeudi 14 novembre un nouveau partenariat afin de créer un laboratoire commun nommé Laboratoire de Transformation des Entreprises par l’Innovation et le Numérique (LATIN). Ce laboratoire permettra d’approfondir les collaborations existantes autour de l’intelligence artificielle dans les réseaux, ainsi que de lancer de nouveaux travaux de recherche sur la réduction de l’impact environnemental des services numériques et sur l’automatisation dans le domaine de la cybersécurité.

Depuis 2019, Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieur des sciences et technologies du numérique, et SPIE ICS, entreprise de services numériques française, filiale de SPIE France, sont associées dans une Chaire d’enseignement et de recherche : Réseaux du futur pour les Services de demain. Cette dernière forme les ingénieurs à concevoir et déployer des réseaux au sein d’un environnement en perpétuelle mutation.

Lancée en 2019 par Antoine Lavignotte, professeur à Télécom SudParis, la Chaire d’enseignement Réseaux du futur pour les Services de demain, a évolué, lors de son renouvellement en 2023, en Chaire d’enseignement et de recherche. Parmi ses divers partenaires, SPIE ICS a souhaité aller plus loin en finançant un laboratoire commun et en soutenant plusieurs thèses pour les cinq prochaines années.

Un large éventail de thématiques de recherche pour répondre aux enjeux industriels d’une Entreprise de services numériques (ESN)

À travers ce laboratoire commun, l’objectif de SPIE ICS est d’améliorer les services rendus à ses clients en s’inscrivant dans une démarche d’innovation ouverte, avec un réseau de recherche de premier plan. Pour Télécom SudParis, il s’agit d’intégrer au sein des travaux de recherche les enjeux scientifiques d’un acteur reconnu du numérique, ainsi que de valoriser les compétences des enseignants-chercheurs par l’encadrement de thèses de doctorat.

Télécom SudParis étant une école de l’Institut Mines-Télécom et membre d’Institut Polytechnique de Paris, d’autres partenaires institutionnels pourront faire bénéficier de leur couverture géographique en collaborant à l’encadrement des thèses.

Parmi les sujets que le laboratoire commun pourra traiter à travers ce partenariat, citons :

La maintenance prédictive

L’automatisation

La cybersécurité

L’IA générative

Les communications du futur

L’environnement de travail numérique

Le numérique responsable

Depuis la rentrée 2024, une nouvelle thèse a été lancée pour atteindre l’objectif de 10 thèses d’ici à trois ans.

Pour Antoine Lavignotte, Directeur d’Études à Télécom SudParis, responsable de la voie d’approfondissement Architectures et Intelligence pour les Réseaux, « La création de ce laboratoire commun nous permet de lancer des travaux de recherche sur le long terme avec l’un des acteurs majeurs de l’intégration des services numériques en Europe de l’Ouest. Il permet de mettre en valeur les chercheurs de Télécom SudParis qui pourront approfondir leurs sujets de recherche tout en s’appuyant sur de grandes quantités de données réelles ainsi que sur l’expérience des ingénieurs de SPIE ICS. Enfin, ce laboratoire vise aussi à rapprocher les enseignants-chercheurs de l’IMT et d’IP Paris qui pourront contribuer à l’encadrement des travaux de recherche. »

« Le renforcement de notre partenariat avec Télécom SudParis témoigne de l’efficacité des démarches d’innovation ouverte. Lorsqu’il s’agit de maintenir un niveau élevé de prestations pour nos clients, la recherche appliquée permet de garder une longueur d’avance tout en se réinventant », explique François Guéno, Directeur de l’Innovation et de la R&D de SPIE ICS.