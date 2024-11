La biodiversité, un enjeu au cœur des collectivités

À l’occasion de sa première participation au Salon des maires et des collectivités locales qui se tient à Paris du 19 au 21 novembre, la LPO rappelle le rôle essentiel des élus locaux dans la préservation de la nature et propose des solutions concrètes afin de les accompagner.

Face à l’effondrement alarmant de la biodiversité, les collectivités locales occupent une position stratégique, portant la responsabilité à la fois environnementale et sociétale de protéger la nature pour assurer la résilience des territoires et répondre aux préoccupations croissantes des citoyens. Prévue dans le budget de l’État actuellement en discussion au Parlement, l’amputation d’un milliard d’euros du Fonds vert, créé en 2022 pour financer la transition écologique des collectivités, est à ce titre particulièrement inquiétante.

À travers sa présence au Salon des maires et des collectivités locales (Pavillon 3 – Stand C42), la LPO souhaite poursuivre un dialogue constructif avec les élus et les sensibiliser à l’urgence d’agir pour une cohabitation harmonieuse avec la nature, clé d’un développement territorial durable. Deux conférences seront animées par nos équipes au sein de l’espace « l’Atelier » :

Mardi 19 novembre – 17h00 à 17h30 : « Valoriser les territoires grâce à la restauration de la nature » par Alexis Martineau, responsable du service Espaces protégés

Mercredi 20 novembre – 12h30 à 13h00 : « Comment concilier politique de rénovation du bâti énergétique et préservation de la biodiversité ? » par Maëva Felten, responsable programme Nature en ville.

Des outils concrets pour les élus

Dans le cadre de sa mission sociale, la LPO s’engage à sensibiliser, conseiller et outiller les collectivités territoriales pour intégrer la biodiversité dans leurs politiques publiques. Qu’il s’agisse d’accompagner des projets comme les Atlas de biodiversité communale, d’offrir des conseils juridiques sur leurs prérogatives environnementales, ou de mettre en œuvre des initiatives citoyennes telles que « Plus de nature dans mon quartier » ou « Refuges Collectivité », la LPO et son réseau d’association locales réparties sur l’ensemble du territoire sont aujourd’hui résolument aux côtés des élus. Notre association a ainsi édité le guide pratique de l’élu local « Protéger et valoriser le patrimoine naturel« , récemment remis à jour, destiné à mieux comprendre les enjeux et les moyens d’action.

La LPO vient également de publier « Rénovation du bâti et biodiversité », un guide technique à destination des collectivités et des professionnels de la construction et de la rénovation, afin de les aider à conjuguer renouvèlement urbain et préservation de la nature en ville.

Pour Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO, qui sera présent le 20 novembre au Salon : « Loin d’être une politique sectorielle qui ne concernerait que le ministère de l’Écologie, la protection du climat et de la biodiversité doit mobiliser toute la société, élus comme habitants. Les inondations récentes ont encore démontré que les collectivités locales étaient en première ligne face à la dégradation de notre patrimoine naturel. La LPO est là pour les accompagner dans cette responsabilité cruciale, avec des solutions adaptées à chaque territoire. »