Lancement de la Chaire « Ressources minérales pour la transition énergétique » : vers une gestion durable des minéraux au service de la transition écologique

La nouvelle chaire « Ressources minérales pour la transition énergétique » de Mines Paris – PSL, menée en partenariat avec l’EMINES – Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), développe un programme de recherche et de formation pour répondre aux enjeux critiques de la transition énergétique. Articulée autour de la disponibilité des ressources, du recyclage des métaux et de la gestion de la raréfaction, elle explore des solutions durables pour garantir les ressources nécessaires aux technologies renouvelables.

Le changement climatique nous oblige à repenser et faire évoluer très rapidement des pans majeurs de l’économie mondiale (développement des énergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles, transition vers une mobilité décarbonée, mais aussi évolution vers des bétons bas-carbone, vers la réduction du fer à l’hydrogène…). Dans ce contexte, les ressources minérales sont amenées à jouer un rôle majeur, et leur importance dans l’économie du XXIe siècle est souvent comparée à celle des hydrocarbures dans l’économie du XXe siècle.

Le programme de la chaire « Ressources minérales pour la transition énergétique » vise à répondre aux défis liés à la transition énergétique à travers trois axes majeurs : la disponibilité des ressources, le recyclage et la gestion de la raréfaction des métaux. Cette initiative repose sur un programme de recherche ambitieux et un volet d’enseignement destiné à former des ingénieurs spécialisés dans la gestion durable des ressources minérales.

Axe 1 : Disponibilité des ressources

Cet axe analyse les limites des ressources minérales nécessaires à la transition énergétique, telles que le cuivre et le lithium. Il étudie les capacités de production, les contraintes géopolitiques et les impacts environnementaux, en particulier dans les régions à stress hydrique.

Axe 2 : Recyclage des métaux

Le recyclage est étudié comme une solution partielle aux besoins en métaux critiques, avec un focus sur les obstacles techniques et organisationnels. L’axe vise à améliorer la récupération des matériaux pour alléger la pression sur les ressources primaires.

Axe 3 : Gestion de la raréfaction des ressources

Face à la raréfaction des métaux, cet axe explore la réduction de la consommation par l’éco-conception, l’efficacité matière, et l’évolution des usages. Il examine aussi l’adaptation de ces stratégies à des contextes divers, notamment en Afrique.

« Comme pour les hydrocarbures et le charbon, les ressources en métaux sont limitées, et nous ne pouvons donc échapper à une remise en question de nos usages, et de nos choix technologiques et de société. Mais contrairement aux hydrocarbures, les métaux ne sont pas consommés, mais simplement transformés. En conséquence, les enjeux du recyclage s’avèrent essentiels pour l’avenir. L’objet de cette chaire de Recherche et d’Enseignement, lancée ce jour en partenariat avec l’Emines à l’Université Mohammed VI Polytechnique et grâce au mécénat de l’OCP, est de travailler aussi bien sur la production primaire de métaux que sur celle issue du recyclage » souligne Damien Goetz titulaire de la chaire et enseignant-chercheur au centre de Géosciences Mines Paris – PSL.