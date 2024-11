Une nouvelle version interactive de la carte de Cassini sur Gallica

La Bibliothèque nationale de France (BnF) et l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ont noué un partenariat afin de rendre accessible sur le Géoportail, portail web permettant l’accès à des services de recherche et de visualisation de données géographiques ou géolocalisées, une nouvelle version numérisée de la célèbre carte de Cassini. Il s’agit de la première carte générale et détaillée du royaume de France réalisée entre 1756 et 1815 par la famille de cartographes Cassini.

Composée de 180 feuilles accolées, cette carte exceptionnelle, conservée au département des Cartes et plans de la BnF, est l’un des rares exemplaires gravés et aquarellés à la main réalisés dans les années 1780, isss de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette » du XVIIIe siècle. Elle donne une vision d’ensemble du royaume dans ses frontières de l’époque, ce qui explique l’absence de Nice, de la Savoie et de la Corse, mais aussi la présence de villes aujourd’hui belges, luxembourgeoises ou allemandes. Chaque feuille a été découpée en 21 rectangles collés sur une toile de jute afin d’en permettre le pliage et le transport.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs peuvent naviguer de façon interactive à travers une version assemblée de la carte, tout en la superposant à des cartes modernes ou à des prises de vues aériennes actuelles. Cette version est de bien meilleure qualité, avec une résolution et un contraste plus importants que celle diffusée précédemment sur le Géoportail.

Numérisée en 2015 par la BnF en haute résolution, la Carte de Cassini est également accessible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, ainsi que sur l’application mobile Cartes IGN et le site « Remonter le temps ».

Lien vers la carte sur le Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr >> Cartes>> Culture et patrimoine >> Carte de Cassini

À propos de BnF Gallica :

Avec sa bibliothèque numérique, la Bibliothèque nationale de France réaffirme son engagement pour rendre accessible au public les trésors patrimoniaux qu’elle conserve. Depuis sa création en 1997, Gallica s’est considérablement enrichie, passant de quelques milliers à plus de 10 millions de documents accessibles en ligne. Cette démarche de numérisation repose également sur un réseau de partenariats avec diverses institutions, permettant de valoriser les riches collections de la BnF. Elle assure aux chercheurs, passionnés d’histoire et amateurs éclairés, un accès inestimable à notre mémoire collective.

En savoir plus : https://gallica.bnf.fr/

À propos de l’IGN :

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de l’Écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire et diffuser des données (open data) et des représentations (cartes en ligne et papier, géovisualisation) de référence relatives à la connaissance du territoire national et des forêts françaises ainsi que de leur évolution. À travers son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche, l’institut cultive un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.).

En savoir plus : https://www.ign.fr/