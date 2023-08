Exposition IMPACT : Quels enjeux environnementaux pour une école de design ?

L’exposition « Impact », présentée cet automne au BiS, du 7 septembre au 22 octobre 2023, dans le cadre de la Paris Design Week et labellisée France Design Week, invite à découvrir comment des élèves en cours de cursus, ou récemment diplômés, pensent de nouvelles approches de conception durable.

Comme l’affirmait Victor Papanek dans les années 70 dans Design pour un monde réel, « Les designers ont le pouvoir de changer, de modifier, d’éliminer ou de créer des modèles totalement neufs ». En 2023, la jeune génération de designers invente d’autres démarches de projet pour faire face à l’instabilité future. Redéfinissant les liens, rompant ceux qui témoignent d’usages passés et néfastes, elle cherche à déconstruire les modèles et questionne l’ancrage politique et social et refuse de recourir à la production de nouvelles ressources.

Ces regards offrent des possibles à explorer pour mettre en œuvre de nouvelles organisations sociales, de nouveaux outils et façons de vivre ensemble. Depuis son origine, l’ENSCi, en tant qu’école de création industrielle, forme des designers avertis et force de propositions, capables de se projeter dans l’avenir pour s’adapter, toujours. Ces regards offrent des possibles à explorer pour mettre en œuvre de nouvelles organisations sociales, de nouveaux outils et façons de vivre ensemble.

Un enseignement et des partenariats axés sur la réalité écologique

En témoigne l’évolution des thématiques abordées comme la collaboration à long terme avec les Ateliers LUMA (Arles), un des nombreux exemples actuels d’exploration de ces thématiques dans la production de l’ENSCi.

À travers des projets qui prennent en compte la réparabilité, la fin de vie des objets, l’écologie numérique, le rapport au territoire et au vivant, la gestion des flux des ressources, les étudiants affirment, tout au long de leur parcours, combien ces thématiques sont relatives aux champs du design.

L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle prend en compte ces évolutions et construit, grâce aux nombreux partenariats et avec les élèves, un accompagnement ancré dans les réalités d’une société post-industrielle. Les projets d’ateliers et de diplôme, à l’ENSCi, questionnent depuis plusieurs années l’usage des matériaux et leur transformation, l’approche locale, l’inscription dans un territoire, le low tech, l’agriculture urbaine et la nouvelle agriculture… Car la transition écologique doit s’ancrer toujours plus dans les apprentissages et dans notre quotidien.

Scénographie, fabriquée en réemploi et identité graphique de l’exposition réalisées par un duo d’anciens élèves de l’école : Dalva Rospape et Lucien Icard.

Exposition IMPACT – Quels enjeux environnementaux pour une école de design ? au BiS, 52 Boulevard de la Bastille – Paris 75012 – Du 7 septembre au 22 octobre 2023

Vernissage le 7 septembre à 18h

Image d’en-tête : ©INSCI