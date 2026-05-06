Inde, 50 °C : le seuil de survivabilité humaine est franchi

En mai 2024, le mercure a dépassé 50 °C dans plusieurs villes du nord de l’Inde, plus de 40 000 cas d’insolation ont été recensés à travers le pays, et une étude d’attribution rapide a établi que le réchauffement climatique avait rendu cet épisode quarante-cinq fois plus probable. Deux ans plus tard, le bulletin de l’India Meteorological Department pour mai 2026 dessine un tableau plus contrasté — chaleur, mais aussi pluies au-dessus de la normale et orages — alors que l’Organisation météorologique mondiale prévoit le retour probable d’El Niño dès mai-juillet. Entre la fournaise documentée d’hier et le climat instable d’aujourd’hui, une même question : à partir de quelle température le corps humain cesse-t-il simplement de pouvoir vivre ?

Depuis quelques jours, une vague d’articles déferle dans la presse française et internationale, annonçant une « canicule exceptionnelle » et même « historique » sur le sous-continent indien. Les titres se ressemblent. « 50 °C à l’ombre en Inde et au Pakistan », « près de 50 °C attendus », « la température fatale à l’Homme atteinte », « 98 des 100 villes les plus chaudes du monde en Inde », « niveaux Death Valley », « la moitié des enfants pakistanais privés d’école ». Les images de marchés écrasés de soleil, de patients allongés dans des couloirs d’hôpital et de coupures d’électricité à répétition tournent en boucle. Ce traitement médiatique installe une impression : nous serions en train de vivre, en mai 2026, une nouvelle catastrophe sans précédent.

Or, quand on confronte ces titres aux bulletins quotidiens de l’India Meteorological Department, le décor se complique. Au 5 mai 2026, la maximale relevée en Inde est de 44,5 °C à Sri Ganganagar (Rajasthan). L’IMD annonce pour le mois entier des précipitations au-dessus de la normale, des orages, de la grêle, des rafales de 30 à 60 km/h apportant un répit au nord du pays — pas une fournaise généralisée. Les chiffres spectaculaires repris en boucle (50 °C dépassés, 98 des 100 villes les plus chaudes du monde, écoles fermées en masse) appartiennent pour partie à la canicule de mai-juin 2024, pour partie à des prévisions saisonnières conditionnelles, et pour partie à des relevés très localisés de Karachi présentés comme représentatifs d’un sous-continent entier. Le récit médiatique fusionne l’événement passé, le pire scénario possible et la situation présente.

Cet écart méritait d’être pris au sérieux, pour deux raisons. La première est journalistique : les canicules en Asie du Sud sont déjà suffisamment graves, et déjà suffisamment imputables au réchauffement climatique, pour ne pas avoir besoin d’être amplifiées. La seconde est politique : à force de superposer chaque année une « canicule sans précédent », on émousse la perception du public et on prive les véritables ruptures — celles de 2022, celles de 2024 — de leur poids spécifique. Cet article reprend donc les éléments un par un. Ce qu’on sait de la canicule 2024, sourcée et chiffrée. Ce que dit la physiologie sur les limites du corps humain. Ce que publie réellement l’IMD pour mai 2026. Et ce que les modèles prévoient pour les mois à venir.

Une journée à 50 °C, vue de l’intérieur

Il y a une différence qu’aucun graphique ne capture entre lire « 50 °C » et l’éprouver. À cette température, l’air ne rafraîchit plus en passant sur la peau — il chauffe. La transpiration ne s’évapore plus assez vite pour évacuer la chaleur produite par le métabolisme. Le rythme cardiaque s’accélère, la tension chute, la conscience vacille. Pour un maçon perché sur un échafaudage de Delhi, pour une vendeuse ambulante à Karachi, pour une grand-mère vivant au cinquième étage d’un immeuble de béton sans climatisation à Patna, ce ne sont pas des abstractions. Ce sont les conditions d’un dimanche après-midi de mai 2024.

Cette année-là, du nord-ouest indien jusqu’au Bangladesh, plusieurs stations ont franchi la barre symbolique des 50 °C. Churu, dans le Rajasthan, a relevé 50,5 °C — le record du pays depuis huit ans. Phalodi et Sirsa ont atteint le même seuil. À Mungeshpur, à la périphérie de Delhi, un capteur a affiché 52,9 °C avant que l’IMD ne reconnaisse une défaillance technique surestimant la mesure d’environ trois degrés (2024 Indian heat wave — Wikipédia ; Delhi heat wave — CNN). Reste un constat : pendant des semaines, des dizaines de millions de personnes ont vécu à des températures incompatibles avec un effort physique soutenu en plein air.

Ce que dit la science : le seuil au-delà duquel le corps abdique

Pour comprendre pourquoi ces chiffres ne sont pas comme les autres, il faut s’arrêter sur la « température au thermomètre humide » (wet-bulb temperature), qui combine chaleur et humidité. Cette mesure indique la température minimale qu’un objet peut atteindre par évaporation d’eau et constitue donc la limite physiologique du refroidissement humain par transpiration. Pendant longtemps, les climatologues ont retenu un seuil théorique : 35 °C en thermomètre humide pendant six heures consécutives, au-delà duquel un adulte en bonne santé, à l’ombre, au repos et complètement nu, ne peut plus survivre. C’est la limite calculée par Sherwood et Huber dès 2010 dans la revue PNAS (An adaptability limit to climate change due to heat stress, PNAS).

Sauf que la réalité du corps est plus fragile que la thermodynamique théorique. Les travaux empiriques du PSU HEAT Project à Pennsylvania State University ont mesuré, sur de jeunes adultes en bonne santé, des seuils critiques nettement plus bas : entre 25 et 28 °C en thermomètre humide en environnement chaud et sec, et entre 30 et 31 °C en environnement chaud et humide (PSU HEAT Project, PMC ; communiqué Penn State). Pour les personnes âgées, les seuils descendent encore. Une étude publiée en 2023 dans Nature Communications a confirmé ces ordres de grandeur en intégrant la physiologie des adultes plus âgés et l’exposition au soleil (Nature Communications, 2023).

Ce que cela signifie concrètement : la canicule n’attend pas le seuil de 35 °C wet-bulb pour tuer. Elle commence à le faire bien avant — chez les diabétiques, les hypertendus, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les travailleurs en plein soleil. La mortalité thermique n’est pas une question de records ponctuels, mais d’heures cumulées passées au-dessus de seuils plus bas qu’on ne le pensait.

Le facteur 45 : ce que l’attribution rapide a établi pour 2024

Le 14 mai 2024, le World Weather Attribution group — un consortium international réunissant l’Imperial College de Londres, le KNMI néerlandais et plusieurs universités — a publié son analyse de la canicule asiatique d’avril 2024. La conclusion est sans appel : les températures extrêmes observées sur l’Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande) ont été rendues quarante-cinq fois plus probables par le réchauffement d’origine humaine, et environ 0,85 °C plus chaudes qu’elles ne l’auraient été sans les émissions cumulées depuis l’ère préindustrielle (World Weather Attribution, mai 2024).

Ce facteur 45 s’inscrit dans une trajectoire désormais bien documentée. La canicule indo-pakistanaise de mars-avril 2022, déjà extraordinaire, avait été jugée trente fois plus probable par les mêmes méthodes (WMO, 2022 ; Imperial College London). En deux ans, le multiplicateur s’est aggravé. Là où il fallait autrefois plusieurs mois pour relier scientifiquement un événement extrême au changement climatique, les outils statistiques actuels livrent un résultat en quelques semaines. Cette accélération transforme silencieusement la donne juridique : les études d’attribution sont désormais admises comme pièces dans plusieurs procédures climatiques internationales.

Le coût humain : 733 morts officiellement, beaucoup plus en réalité

Les chiffres officiels de 2024 disent ceci : le ministère indien de la Santé a recensé environ 360 décès par insolation et plus de 40 000 cas d’insolation dans dix-sept États. Mais les épidémiologistes du Heatwatch indien, à partir des certificats de décès et de l’excès de mortalité, ont compté au moins 733 morts directement attribuables à la chaleur — et probablement plusieurs milliers en intégrant les décès cardiovasculaires précipités par la fournaise (Down to Earth, 2024). L’écart entre les deux comptages — du simple au double — dit l’angle mort statistique des canicules : on ne meurt pas seulement de chaleur, on meurt avec elle. L’OMS estimait dès 2019 à environ 489 000 le nombre annuel de décès mondiaux attribuables à la chaleur extrême.

Le coût économique a, lui, été méthodiquement chiffré par le McKinsey Global Institute dans son rapport Will India get too hot to work? (McKinsey, 2020). Le travail exposé à la chaleur représente 50 % du PIB indien, contribue à 30 % de sa croissance et emploie 75 % de la main-d’œuvre nationale, soit environ 380 millions de personnes. Les heures de travail extérieur jugées dangereuses devraient augmenter d’environ 15 % d’ici 2030, ce qui placerait entre 2,5 et 4,5 % du PIB — l’équivalent de 150 à 250 milliards de dollars — sous risque structurel chaque année. À l’horizon 2050, certaines régions du nord de l’Inde pourraient franchir le seuil de 35 °C en thermomètre humide avec une probabilité approchant 80 % au moins une fois par décennie.

Mai 2026 : un bulletin plus contrasté qu’on ne l’aurait cru

Au moment où ces lignes sont écrites, le bulletin de l’India Meteorological Department dessine un printemps moins extrême que 2024. La température maximale relevée depuis le début du mois de mai est de 44,5 °C à Sri Ganganagar (Rajasthan), avec des maximales nationales se maintenant majoritairement entre 40 et 44 °C (IMD Heat Wave Guidance ; IMD Heat Bulletin PDF). Mieux : l’IMD prévoit pour le mois entier des précipitations au-dessus de la normale, avec des orages, de la grêle et des rafales de 30 à 60 km/h apportant un répit récurrent au nord du pays (All India Bulletin, 3 mai 2026 ; PIB — IMD Issues Comprehensive Heatwave Guidance). Les jours de canicule au-dessus de la normale sont attendus, mais sur des zones plus circonscrites — piémont himalayen, côte est, Gujarat, Maharashtra — qu’en 2024.

Cette accalmie relative ne doit pourtant pas tromper. L’Organisation météorologique mondiale, dans sa dernière mise à jour ENSO d’avril 2026, estime à 61 % la probabilité d’un retour d’El Niño entre mai et juillet 2026, après plusieurs mois de phase neutre faisant suite à la Niña 2025-2026 (WMO ENSO Update, avril 2026). Les modèles plus détaillés du Climate Prediction Center de la NOAA et de l’IRI Columbia, dont les probabilités sont mises à jour mensuellement, vont dans le même sens et renforcent encore cette tendance pour la seconde moitié de 2026 (NOAA CPC ENSO Diagnostic Discussion ; IRI Columbia ENSO Forecast). Or El Niño, en réchauffant les eaux de surface du Pacifique tropical, ajoute généralement entre 0,2 et 0,3 °C à la moyenne mondiale d’une année donnée, et amplifie les vagues de chaleur sur l’Asie du Sud. Autrement dit : la fenêtre de répit que vit l’Inde en ce mois de mai 2026 pourrait n’être qu’un sursis avant un été et un automne plus durs.

Ahmedabad : la preuve qu’on peut réduire la mortalité

Reste la question — peut-être la seule qui compte vraiment — de ce que l’on peut faire. Et là, une ville indienne s’impose comme cas d’école mondial : Ahmedabad, capitale du Gujarat, qui a lancé en 2013 le premier Heat Action Plan d’Asie du Sud (Exemplars in Global Health). Le dispositif combine alertes précoces auprès des hôpitaux, distribution d’eau aux carrefours, ouverture de lieux climatisés en journée, formation des médecins urgentistes, ajustement des horaires de chantier, et campagnes radio en langues locales destinées en priorité aux travailleurs informels.

Une évaluation pilote publiée en 2018 a estimé qu’il avait permis d’éviter environ 1 190 décès supplémentaires par an sur 2014-2015, par rapport à la mortalité de référence 2007-2010 (PMC, 2018). Le risque relatif de décès à 47 °C est passé de 2,34 à 1,25 — réduction de moitié. Pendant la canicule nationale de 2015 qui a tué 2 300 personnes en Inde, Ahmedabad a déclaré moins de vingt décès thermiques.

À cette pierre angulaire institutionnelle s’ajoutent trois leviers physiques qui font leurs preuves à grande échelle. Les cool roofs — toits peints en blanc ou recouverts de membranes réfléchissantes — abaissent la température intérieure des logements de cinq degrés en moyenne, sans recours à la climatisation. La végétalisation et la restauration des plans d’eau urbains atténuent l’effet d’îlot de chaleur, parfois de plus de deux degrés à l’échelle d’un quartier. Et l’adaptation des horaires de travail, notamment dans le BTP et la livraison, déplace l’effort physique en dehors des heures les plus dangereuses. Aucune de ces mesures n’est une solution universelle, mais leur cumul, lorsqu’il est porté par une autorité publique compétente, sauve des vies — mesurables, comptabilisables, nommables.

L’angle aveugle : la justice climatique en chiffres

Reste la question morale qui sous-tend tout le reste. L’Inde émet aujourd’hui environ 7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit une part disproportionnée des conséquences physiques et économiques du réchauffement. Les pertes annuelles potentielles chiffrées par McKinsey — jusqu’à 250 milliards de dollars d’ici 2030 — dépassent largement les financements climat reçus par le pays au titre de la solidarité internationale. Cette asymétrie n’est plus une intuition militante : elle est désormais quantifiable, presque en temps réel, par les études d’attribution rapides. Lorsque le World Weather Attribution group établit qu’un événement précis a été quarante-cinq fois plus probable en raison du changement climatique, il ne fait pas que documenter une catastrophe. Il fournit un élément de preuve recevable pour les recours juridiques que des États insulaires, des municipalités et des collectivités du Sud commencent à porter contre les principaux émetteurs historiques. La science d’attribution ne change pas le climat. Elle change ce que la justice peut faire avec.

Conséquences et répercussions pour le reste du monde

On pourrait être tenté de lire ce qui précède comme une affaire régionale — l’Inde, le Pakistan, la mousson, des chiffres qui parlent à des spécialistes. Ce serait passer à côté de l’essentiel. Le sous-continent indien est un nœud du système climatique mondial : la mousson sud-asiatique régule l’humidité du Pacifique tropical jusqu’à l’Afrique de l’Est, et ce que la chaleur fait aux courants atmosphériques au-dessus du Rajasthan se répercute, à des semaines d’intervalle, sur les anticyclones européens et la circulation océanique de l’Atlantique nord. Lorsque l’Asie du Sud surchauffe, le reste du monde n’est jamais très loin.

La première répercussion est alimentaire. L’Inde est le premier exportateur mondial de riz — environ 40 % du commerce international de la céréale — et un poids lourd du blé, du sucre et du coton. Pendant la canicule de 2024, le gouvernement indien a maintenu l’interdiction d’exporter du riz blanc non basmati décrétée en juillet 2023, faisant grimper les cours mondiaux de plus de 20 % en quelques mois et fragilisant les pays importateurs nets d’Afrique de l’Ouest et du Moyen-Orient. Une mauvaise saison de mousson, encore plus si elle est aggravée par El Niño, reproduirait ce choc à plus grande échelle. Le pain, le riz et le sucre que nous consommons en Europe sont plus indianisés qu’on ne le croit.

La seconde répercussion est industrielle et humaine. Les chaînes d’approvisionnement mondiales en textile, électronique grand public, médicaments génériques et services informatiques reposent à des degrés divers sur la main-d’œuvre indienne, pakistanaise et bangladaise. Les 380 millions de travailleurs exposés à la chaleur que recense le McKinsey Global Institute ne fabriquent pas seulement pour leur économie domestique : ils confectionnent les vêtements, les composants et les médicaments que nous achetons. Les baisses de productivité induites par la chaleur — 2,5 à 4,5 % du PIB indien d’ici 2030 — se répercuteront en surcoûts, en ruptures, en délais. Et au-delà de l’économique, la question migratoire se profile : la Banque mondiale, dans son rapport Groundswell (2021), estimait que l’Asie du Sud pourrait connaître jusqu’à 40 millions de migrants climatiques internes d’ici 2050. Une partie de ces flux finit par franchir des frontières.

La troisième répercussion est plus inquiétante encore : ce qui arrive à l’Inde n’est pas une exception géographique, c’est un avant-goût. Plusieurs zones du globe approchent à leur tour les seuils que franchit déjà occasionnellement le sous-continent. Le golfe Persique a vu Jacobabad au Pakistan, mais aussi Dhahran en Arabie saoudite et Abu Dhabi atteindre des températures au thermomètre humide proches du seuil critique lors d’épisodes brefs. La Méditerranée orientale, l’Afrique sahélienne, le sud des États-Unis (vallée du Mississippi, Texas) connaissent des étés de plus en plus longs au-dessus des seuils que la physiologie humaine accepte mal. La France elle-même garde la mémoire des 15 000 morts de l’été 2003, et a connu en juin 2019 puis en août 2023 des journées dont le profil thermique aurait été statistiquement impossible avant 1980. Ce que vit aujourd’hui un travailleur de Lahore, un habitant de Lyon ou de Madrid pourrait le connaître demain — peut-être pas aux mêmes intensités, certainement pas avec la même fréquence, mais selon la même mécanique physique.

Reste enfin une répercussion plus discrète mais structurante : le climat redevient un objet politique mondial concret. Quand la science d’attribution chiffre la responsabilité d’une canicule à un facteur 45, quand le coût économique pour un pays est documenté en pourcentage de PIB, quand des décès supplémentaires sont comptabilisables, alors les négociations climatiques cessent d’être un débat abstrait sur un siècle de retard. Les revendications portées par les pays du Sud lors des COP successives — pertes et dommages, financement de l’adaptation, transferts technologiques — trouvent dans les canicules indiennes une forme de preuve par neuf. C’est sans doute la conséquence la plus profonde, à long terme, de ce qui se joue chaque mai sur le sous-continent : non seulement des vies perdues, mais une redistribution silencieuse de ce qui peut s’exiger, devant les tribunaux et dans les salles de négociation, au nom de la justice climatique.

Photo : UNICEF