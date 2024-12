Herbaria – Plantes, herbiers modernes et florilèges, de Domitilla Dardi – Éditions in fine, 16 octobre 2024 – 256 pages – 200 illustrations

Cette promenade dans le monde extraordinaire des herbiers met en évidence comment les collections de plantes et la transmission de leurs pouvoirs ont été, au fil du temps, l’occasion d’inventions graphiques, artistiques et littéraires. Une véritable ode à l’art et à la science des herbiers. Non seulement outils de transmission de la culture scientifique, les herbiers ont, au fil du temps, raconté la relation de l’homme à la nature, en redéfinissant souvent ses limites et en poussant, dans certains cas, jusqu’à des territoires fantastiques et visionnaires.

Les herbiers et les fleurs rassemblés et racontés ici sont le fruit de la vision d’artistes, de scientifiques, d’architectes, d’hommes de lettres, de graphistes et d’illustrateurs et s’étendent du Moyen Âge à nos jours ; parce que le désir d’ordonner la nature et de la lire avec ses propres yeux est l’un des instincts les plus puissants et les plus répandus dans l’histoire de l’humanité.

Cet ouvrage de 256 pages, richement illustré de 200 images, offre une plongée captivante dans le fascinant univers des collections de plantes, dévoilant leur rôle au carrefour de la science, de l’art et de la littérature.

Une exploration multidisciplinaire des herbiers

Domitilla Dardi ne se limite pas à une approche botanique classique ; elle présente les herbiers comme des œuvres pluridisciplinaires où la nature et la créativité humaine dialoguent avec intensité. À travers des collections s’étendant du Moyen Âge à aujourd’hui, le livre met en lumière l’évolution des herbiers comme instruments scientifiques, objets d’art et témoins historiques. Ces pages révèlent comment des artistes, scientifiques, architectes, hommes de lettres et graphistes ont perçu, classé et sublimé la nature.

Un récit sur la fascination humaine pour la nature

Ce livre illustre magnifiquement l’instinct profond de l’humanité à ordonner et comprendre le monde naturel. En rassemblant des spécimens de plantes, les auteurs des herbiers ont souvent repoussé les frontières entre la réalité et l’imaginaire, entre l’étude scientifique et le rêve artistique. Les herbiers deviennent ainsi des récits personnels et collectifs, témoins d’une quête intemporelle pour capturer l’éphémère et immortaliser la beauté.

La beauté visuelle comme langage universel

Les 200 illustrations qui jalonnent Herbaria constituent un véritable trésor visuel. Des dessins médiévaux minutieux aux compositions modernes audacieuses, chaque image incarne une étape de l’histoire où les herbiers transcendent leur fonction pratique pour devenir des chefs-d’œuvre graphiques. Ce dialogue entre texte et image rend l’ouvrage accessible aussi bien aux amateurs de botanique qu’aux passionnés d’art et de design.

Une réflexion sur la transmission et l’imaginaire

L’un des aspects les plus fascinants du livre est sa réflexion sur le rôle des herbiers dans la transmission des savoirs et des mythes. Plus qu’un simple catalogue de plantes, chaque herbier devient un miroir des croyances, des espoirs et des visions de son époque. Les herbiers modernes, à leur tour, réinterprètent cette tradition en explorant de nouveaux territoires, qu’ils soient scientifiques, écologiques ou artistiques.

Une œuvre qui inspire et émerveille

Herbaria est une célébration de l’imagination et de la créativité humaines. Domitilla Dardi réussit à magnifier ces objets souvent méconnus, en les plaçant au cœur des relations entre nature et culture. Ce livre s’adresse aux rêveurs, aux curieux et à tous ceux qui souhaitent contempler la nature sous un jour nouveau.

Domitilla Dardi est Historienne de l’art, docteure en architecture. Spécialiste en histoire du design et histoire de l’art contemporain. Consultante en entreprise, rédactrice et conservatrice au MAXXI, section du design et de l’architecture. Elle enseigne l’histoire du design et l’histoire de l’architecture d’intérieur à l’IED de Rome, dans le cadre du Master en architecture d’intérieur, dans le Master en design d’intérieur et dans le Master en design d’intérieur pour les yachts.

Elle est l’auteure de nombreuses publications Achille Castiglioni (Testoe Immagine, Torino, 2001), Il Design di Alberto Meda. Una concreta leggerezza (Electa, Milano, 2005), Il Campus Vitra, una collezione di Architetture (with F. Argentero, Meltemi, 2007), Lampade and Negozi 2 (Federico Motta, 2007), The Design in 100 objects (Federico Motta, 2009), Interior Yacht Design (Electa, 2009).

