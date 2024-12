Jardins visionnaires, de Claire Takacs et Giacomo Guzzon – Éditions Ulmer, 17 octobre 2024 – 320 pages – 420 illustrations

Le livre est un voyage à travers des créations paysagères audacieuses et inspirantes qui redéfinissent notre relation à la nature et au jardin. Ce magnifique ouvrage photographique, richement illustré et accompagné de textes pénétrants, met en lumière des jardins d’avant-garde qui incarnent une approche innovante du design paysager, car, résilients, ces nouveaux jardin-paysages jouent un rôle d’importance et démontrent que l’adaptation aux contraintes climatiques stimule la créativité.

Une exploration des jardins du futur

À travers une sélection de 80 jardins emblématiques du monde entier, les auteurs proposent une immersion dans des univers où créativité, esthétique et écologie s’entrelacent. Chaque jardin présenté n’est pas seulement un lieu de beauté visuelle, mais également une réflexion sur les interactions entre l’homme et son environnement, les défis climatiques et les nouvelles sensibilités esthétiques. Ces créations illustrent une vision durable et poétique, inspirant les jardiniers et les amateurs de paysages à repenser les espaces verts. De nouvelles approches sont nécessaires, telles l’utilisation d’espèces végétales locales qui n’épuisent pas les ressources naturelles et préviennent les aléas climatiques, recyclage des matériaux, intégration des sous-bois clairs, des landes, des prairies, des steppes, des éboulis rocheux dans le nouveau vocabulaire paysager.

Tous les jardins sont ici situés géographiquement, accompagnés des données climatiques, minimales et maximales, ainsi que des coordonnées des concepteurs.

Un hommage à l’innovation paysagère

Claire Takacs, célèbre photographe de jardins, capture avec une sensibilité exceptionnelle la lumière, les textures et les ambiances uniques de chaque lieu. Ses photographies transportent les lecteurs dans des paysages où la végétation raconte des histoires et exprime des idées visionnaires. Giacomo Guzzon, paysagiste et auteur, enrichit cet univers visuel par des analyses éclairantes sur les concepts, les techniques et les philosophies qui sous-tendent ces jardins extraordinaires.

Le livre met en avant plusieurs thématiques cruciales pour l’avenir des jardins et du design paysager : la durabilité écologique : ces jardins montrent comment intégrer la biodiversité, les espèces indigènes et les cycles naturels dans des compositions qui sont à la fois fonctionnelles et esthétiques ; la dimension artistique : Loin d’être de simples espaces utilitaires, ces jardins sont de véritables œuvres d’art où l’innovation repousse les frontières du possible ; mais également, l’harmonie avec la nature : les créations présentées incarnent une quête d’équilibre entre intervention humaine et respect de l’environnement naturel, plaçant souvent l’écosystème au cœur des choix de conception.

Une inspiration pour tous

Jardins visionnaires est une source d’inspiration non seulement pour les professionnels du paysage, mais aussi pour les amateurs de jardins en quête de nouvelles idées. Les lecteurs découvriront comment des approches audacieuses et des designs novateurs peuvent transformer les espaces extérieurs en sanctuaires de beauté et en manifestes écologiques.

Ce livre est une célébration des jardins en tant qu’espaces visionnaires, où créativité et durabilité ouvrent de nouvelles perspectives. À travers les mots éclairés de Giacomo Guzzon et les photographies captivantes de Claire Takacs, Jardins visionnaires invite à rêver, à réfléchir et à agir pour que nos jardins deviennent des lieux d’harmonie et de résilience dans un monde en constante évolution et adaptation.

Feuilleter un extrait

Paysagiste, Giacomo Guzzon a enseigné l’aménagement paysager dans plusieurs écoles et universités, telles que Sheffield, Greenwich et la KLC School of Design à Londres. Il occupe actuellement le poste de responsable de la conception paysagère chez Gillespies, une entreprise internationale d’architecture paysagère basée à Londres. Il participe à diverses publications et donne des conférences à Hong Kong, aux États-Unis et dans toute l’Europe. Il poursuit actuellement un doctorat en biologie végétale à l’Université technique de Berlin.

Claire Takacs est une célèbre photographe indépendante connue pour son style de photographie poétique et évocateur, qui capture l’essence et l’émotion des jardins et des paysages qu’elle photographie. Elle a remporté de nombreux prix pour son travail, notamment le prestigieux International Garden Photographer of the Year Award à plusieurs reprises.