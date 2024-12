Les jardins secs de James Basson, de James Basson – Éditions Ulmer, 7 novembre 2024 – 192 pages – 200 illustrations

James Basson, paysagiste britannique de renommée internationale et pionnier de l’art du jardin sec, propose dans Les jardins secs une exploration fascinante de la création paysagère adaptée aux environnements arides. Cet ouvrage richement illustré mêle inspiration et pratique pour répondre aux enjeux contemporains de gestion durable de l’eau dans les espaces verts.

James Besson défend une approche naturelle des jardins. Spécialiste des jardins secs, il nous invite à oublier les plantations exotiques ostentatoires et le béton vert et propose de fondre le jardin dans son environnement avec sobriété. Pour une nouvelle esthétique du XXIᵉ siècle.

L’art des jardins durables

Basson y défend une esthétique enracinée dans la simplicité et la résilience, valorisant les plantes indigènes et les écosystèmes locaux. Il aborde en profondeur les techniques de conception adaptées aux climats méditerranéens ou semi-arides, tout en tenant compte des contraintes liées à la rareté de l’eau et au respect des cycles naturels.

Un manifeste esthétique et écologique

À travers des projets emblématiques et des études de cas, l’auteur montre comment un jardin sec peut être à la fois magnifique et fonctionnel. Il y explore des thématiques telles que la gestion des sols, la sélection des végétaux résistants à la sécheresse et l’importance de s’inspirer des paysages naturels pour créer des espaces durables.

Avec Les jardins secs, James Basson transcende la simple pratique du paysagisme pour offrir une réflexion sur l’art de vivre en harmonie avec la nature, invitant ses lecteurs à repenser leur approche des espaces verts en période de changement climatique.

Parfaitement intégrés au paysage, les jardins secs de James Basson reflètent la nature méditerranéenne et ne nécessitent aucun arrosage et très peu d’entretien. Si le style de vie méditerranéen et le style de jardin associé sont devenus à la mode, l’auteur montre ce que nous pouvons en apprendre pour créer partout des jardins authentiques et respectueux de l’environnement. Il nous engage pour cela à observer et à apprendre du paysage sauvage, de sa flore et de sa faune.

Apprendre à décrypter le paysage et les types de végétation qui s’y développent, comprendre les circuits de l’eau dans les sols, faire des croquis et des aquarelles pour en extraire l’essence… autant d’éléments essentiels pour développer le processus créatif, préliminaire à la conception des jardins.

Du paysage au jardin, des plantes adaptées : analyse de sept milieux (le sous-bois, la garrigue, la steppe, le bord de mer, les bords de rivières, les murs, les talus et tas de cailloux) et une palette végétale naturelle de plantes méditerranéennes peu gourmandes en eau, typiques de chaque milieu pour réussir des plantations qui résistent à l’épreuve du temps et de la sécheresse. Des plantes à feuilles persistantes, des graminées, des plantes colorées et pour chaque plante, une présentation des principales qualités, des conseils de culture et des associations végétales.

Une galerie de huit jardins secs, à Villefranche-sur-Mer (terrasses avec vue sur la baie), à Saint-Rémy-de-Provence (évocation d’un paysage agricole), à Gordes (jardin autour d’une extension contemporaine), à Grasse (formes et textures sublimées), à Maussane-les-Alpilles (évocation de la garrigue), à Châteauneuf (jardon pentu et rocheux), à Antibes (une grande terrasse plantée près de la piscine), à Narbonne (végétalisation d’un ensemble de logements de vacances). Tous ces jardins résilients, créés par James Basson, traduisent sa démarche à échelle humaine, celle de travailler avec la nature et non contre elle.

Ce livre s’adresse aussi bien aux professionnels du paysage qu’aux amateurs éclairés souhaitant s’engager dans une démarche écologique et esthétique.

Paysagiste anglais de renommée internationale, James Basson milite depuis longtemps contre les jardins artificiellement verts en région méditerranéenne. Sa passion pour les paysages naturels l’a conduit à s’inspirer des zones boisées, sèches ou épineuses pour créer ses jardins dans le sud de la France. Il a passé les vingt-cinq dernières années à arpenter les paysages, à peindre et à concevoir des jardins dans une esthétique et une approche qui célèbrent « le moins c’est mieux ». Lauréat de nombreux prix pour ses jardins éphémères à travers le monde, il a également reçu plusieurs prix pour les jardins durables qu’il a imaginés avec l’équipe de son agence Scape Design et pour lesquels il a été plusieurs fois distingué aux « Victoires du Paysage », un concours animé par l’organisme professionnel Valhor.