Pour une révolution de la confiance – Réformer l’école, refonder l’entreprise, transformer la société, de Michel Hervé – Edition Dunod, 2020

Réformer l’école, refonder l’entreprise, transformer la société, voici les trois axes qui structurent le projet de société de Michel Hervé. Cet ouvrage est un plaidoyer pour l’instauration d’une véritable démocratie concertative, construite sur la confiance entre les individus. Ce modèle n’est pas simplement politique, sa force est de pouvoir s’appliquer dans les entreprises, les écoles, les universités, les hôpitaux, les familles…

Michel Hervé en fait l’expérience depuis plus de 40 ans, dans son groupe organisé sur un mode concertatif. Il propose de transformer radicalement les méthodes de management. Mais cette refondation interne des entreprises ne peut suffire en elle-même. L’école doit elle aussi évoluer, pour former des individus plus libres et plus créatifs. Collaboration, créativité, intelligence collective, pensée écologique : si ce cercle vertueux est enclenché, nous serons prêts pour une révolution de la confiance.

Michel Hervé, dans cet ouvrage, plaide « pour l’instauration d’une véritable démocratie concertative, aussi bien en politique, que dans les entreprises, les écoles, les universités, les hôpitaux et les familles. En ces temps troublés et lourds de menaces, il ne faut pas céder à la tentation du repli sur soi et des chefs à poigne. Face aux incertitudes économiques, aux périls climatiques et aux dangers populistes, la démocratie est sans doute notre meilleure planche de salut.

[…] Dans une démocratie concertative, chacun décide avec les autres, en discutant, en faisant des compromis, de manière à marier les intérêts divergents […]

Selon lui, « le principe de fraternité est beaucoup plus important que le principe de liberté. Comme nous le verrons, la liberté peut exister sans fraternité, tandis que la fraternité produit nécessairement de la liberté. La base de la société démocratique, ce n’est donc pas l’individu, c’est le groupe. Et la matière première qui permet aux groupes de fonctionner de façon démocratique, c’est la confiance ».

Ce livre est donc une « sorte de guide pour nous aider à imaginer et à bâtir une société qui fonctionne non pas grâce à l’affrontement mais à la coopération. Un monde fondé sur la concertation, le partage, l’attention à l’autre et la redistribution des pouvoirs, des savoirs et des richesses ».

[…] « Nous devons également cultiver avec soin les germes de la société future les plus prometteurs. Ces germes sont la jeune génération, Internet et l’écologie ».

« Il existe deux grandes manières de fonctionner collectivement : soit en recourant au contrôle, soit en recourant à la confiance […] L’une des thèses de ce livre, est que le contrôle est contre-productif : il coûte cher, il marche mal, il produit de la défiance, il pénalise les gens honnêtes et il peut même inciter à la tricherie. Le pouvoir induit du contre-pouvoir, comme on l’a vu avec l’exemple de Macron et les Gilets jaunes. Il produit de l’affrontement, de la défiance, des camps raidis sur leur position qui voient le monde en noir et blanc sans aucune nuance de gris. La confiance, au contraire, permet aux individus à s’épanouir dans leur singularité et de construire de l’harmonie. Cela peut sembler naïf à première vue, mais croyez-moi, si on transformait nos sociétés pour les faire reposer sur la confiance et non plus sur le contrôle, tous les aspects de la vie seraient touchés. »

Michel Hervé est le président-fondateur du Groupe Hervé (plus de 3000 salariés, 21 filiales). Il a exercé différentes fonctions politiques, d’enseignant à l’université de Paris VIII et a fondé l’institut financier IDPC. Michel Hervé s’est aussi investi comme président des Ludothèques de France ou encore des écoles démocratiques. Ses expériences et son intérêt pour les sciences humaines lui ont permis de construire une entreprise innovante qui puise sa force dans le management concertatif.

Auteur de trois livres « De la pyramide aux réseaux ; Récits d’une expérience de démocratie participative » (Edition Autrement), « Le Pouvoir au-delà du pouvoir ; L’Exigence de démocratie dans toute organisation » (Ed. François Bourin), « Une nouvelle ère ; Sortir de la culture du chef « (Ed. François Bourin).