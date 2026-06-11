Réapprendre à vivre avec l’eau

Sans eau, rien n’est possible. Ni agriculture, ni alimentation, ni vie quotidienne. Pourtant, sous l’effet du changement climatique, cette ressource vitale devient chaque année plus fragile et plus disputée. Face à un défi qui nous concerne tous, certains territoires refusent de subir. Dans la Drôme, l’Hérault et ailleurs, collectivités, agriculteurs, chercheurs et citoyens expérimentent de nouvelles façons de travailler avec l’eau plutôt que contre elle. Une analyse de la Fondation Daniel et Nina Carasso met en lumière ces initiatives pionnières qui réinventent la gestion de l’eau et ouvrent la voie à une agriculture plus sobre, plus résiliente et mieux adaptée aux réalités de demain.

L’eau est devenue l’un des principaux enjeux de résilience des territoires. Sous l’effet du changement climatique, les épisodes de sécheresse se multiplient, les cours d’eau s’assèchent plus fréquemment et les usages agricoles sont de plus en plus confrontés à des arbitrages complexes. Dans ce contexte, la question n’est plus seulement de sécuriser l’accès à la ressource, mais de transformer en profondeur les pratiques qui déterminent sa consommation.

C’est le constat dressé par la Fondation Daniel et Nina Carasso dans une analyse consacrée à plusieurs territoires engagés dans le programme TETRAA (Territoires en Transition Agroécologique et Alimentaire), mené avec AgroParisTech. À travers les expériences conduites dans la Drôme et l’Hérault, la Fondation met en lumière des initiatives qui cherchent à travailler avec l’eau plutôt que contre elle. Ces démarches, portées par des collectivités locales, des agriculteurs, des chercheurs et des associations, explorent de nouvelles façons de produire, d’aménager les paysages et d’organiser la gouvernance territoriale afin de répondre à des pénuries d’eau devenues récurrentes.

À Gignac, dans l’Hérault, le collectif Les Fruits de la Résilience expérimente ainsi des pratiques inspirées de l’hydrologie régénérative sur des terres longtemps dégradées par le ruissellement. Derrière ces expérimentations se dessine une ambition plus vaste : démontrer qu’une autre gestion de l’eau est possible, capable de restaurer les sols, de renforcer la résilience agricole et de préserver durablement les ressources naturelles.

Transformer les pratiques agricoles

Dans la vallée de la Drôme, les collectivités ont progressivement pris conscience que les réponses fondées uniquement sur l’augmentation des volumes disponibles atteignaient leurs limites. L’enjeu est désormais d’accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus sobres tout en préservant la viabilité économique des exploitations.

Cette transition passe notamment par un meilleur pilotage de l’irrigation, mais aussi par un travail de fond sur la santé des sols. La Communauté de communes du Val de Drôme est ainsi engagée dans le programme européen GOV4ALL, qui développe des pôles d’innovation rurale à travers l’Europe. Territoire pilote en France, la vallée bénéficie d’échanges avec des régions déjà confrontées à des conditions plus arides, notamment en Espagne et en Grèce. L’objectif est simple : restaurer la capacité naturelle des sols à retenir l’eau. « Des sols en meilleure santé, résume Élise Chevalier, chargée de mission agroécologie au sein de la Communauté de communes du Val de Drôme, sont des sols capteurs d’eau. » Une manière de réduire la dépendance à l’irrigation tout en renforçant la résilience des exploitations.

L’un des principaux leviers repose également sur la diversification des cultures. Dans un territoire où le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par trois et demi en cinquante ans, l’équation est délicate. « Nous avons un double défi : garder notre densité d’agriculteurs tout en accompagnant en profondeur l’évolution des assolements pour répondre aux défis de l’eau. Le maïs est extrêmement rémunérateur. Vouloir le réduire veut dire trouver des modèles économiques qui permettent aux fermes de gagner tout aussi bien leur vie », souligne Élise Chevalier. La transition hydrique ne peut donc être dissociée d’une réflexion sur les débouchés économiques. Ail, maraîchage de plein champ, pistachiers ou noisetiers figurent parmi les productions explorées pour concilier rentabilité et moindre dépendance à l’irrigation estivale.

Cette évolution passe d’abord par une meilleure maîtrise de l’irrigation et par un travail approfondi sur la qualité des sols. Les collectivités accompagnent les agriculteurs dans l’adoption de pratiques favorisant la rétention de l’eau dans les terres. Car un sol vivant, riche en matière organique, agit comme une véritable éponge capable de capter et de conserver l’humidité plus longtemps.

Mais la transition ne pourra aboutir sans la structuration de débouchés adaptés. Relocaliser certaines productions et organiser des filières cohérentes avec les contraintes hydriques du territoire devient une condition essentielle de leur viabilité économique. La Communauté de communes soutient ainsi le développement des céréales panifiables cultivées sans irrigation et encourage l’évolution de la filière volaille vers des productions sous label ou biologiques, nettement moins consommatrices d’eau que les élevages intégrés conventionnels. Pour accompagner cette montée en gamme, elle envisage des formations, un appui technique et des équipements mutualisés. Derrière ces initiatives se dessine une même ambition : construire, d’ici à 2050, une agriculture à la fois plus résiliente, plus qualitative et mieux adaptée aux limites de la ressource en eau.

L’eau, un bien commun à gouverner ensemble

L’analyse met également en évidence un enseignement majeur : transformer notre rapport à l’eau ne peut reposer sur la seule bonne volonté des agriculteurs ni sur quelques innovations techniques. La raréfaction de la ressource oblige à construire des cadres de décision capables de concilier des intérêts parfois divergents et de faire dialoguer l’ensemble des acteurs concernés (citoyens, élus, agriculteurs, gestionnaires de l’eau, associations, et experts ).

Cette gouvernance s’appuie sur des dispositifs déjà existants, comme les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), mais les territoires cherchent aujourd’hui à élargir ces espaces de concertation pour mieux anticiper les défis à venir. Les collectivités jouent dans ce domaine un rôle stratégique en faisant le lien entre les grandes orientations de gestion de l’eau et les réalités du terrain.

La vallée de la Drôme fait figure de laboratoire. Premier territoire français à s’être doté d’un SAGE dès les années 1990, elle a engagé une vaste réflexion prospective à l’horizon 2050. Près de 200 structures locales ont contribué à définir une stratégie d’adaptation du bassin versant fondée sur quatre principes : sobriété, résilience, partage et stockage. Dans le même temps, une soixantaine d’acteurs du monde agricole et alimentaire ont élaboré une vision commune de l’avenir du territoire, avec des objectifs concrets en matière de préservation des ressources, de renforcement des infrastructures agroécologiques et d’amélioration de la gestion de l’eau.

Le Pays Cœur d’Hérault suit une démarche comparable autour de l’hydrologie régénérative. En réunissant élus, agriculteurs, techniciens, chercheurs, associations et habitants lors des premières Rencontres régionales consacrées à ce sujet, le territoire a créé un espace inédit de dialogue et de partage d’expériences. Car la transition hydrique ne se décrète pas : elle se construit collectivement, au plus près des réalités locales.

Ces démarches montrent que l’eau n’est pas seulement une ressource à gérer. Elle devient un véritable projet de territoire, capable de rassembler des acteurs qui n’ont pas toujours l’habitude de travailler ensemble autour d’un objectif commun : préserver un bien vital dont dépend l’avenir de tous.

Restaurer le cycle naturel de l’eau

L’une des pistes les plus innovantes présentées dans l’analyse concerne l’hydrologie régénérative. Cette approche repose sur une idée simple : plutôt que de chercher à compenser les effets des sécheresses, il faut restaurer la capacité naturelle des paysages à capter, infiltrer et retenir l’eau.

Dans cette perspective, l’eau n’est plus considérée uniquement comme une ressource à prélever mais comme un élément constitutif des écosystèmes qu’il convient d’accompagner dans son cycle naturel. Les aménagements expérimentés visent ainsi à ralentir le ruissellement, favoriser l’infiltration dans les sols et renforcer le stockage naturel de l’humidité.

À Gignac, les expérimentations inspirées du Keyline Design s’appuient sur la topographie des parcelles pour orienter les écoulements et limiter l’érosion. À Celles, un verger expérimental démontre depuis plusieurs années qu’il est possible de produire sans irrigation dans un environnement particulièrement sec.

Cette logique s’étend également à l’ensemble du paysage agricole. Haies, arbres, prairies, mares et autres infrastructures agroécologiques deviennent des outils essentiels de gestion de l’eau. Dans la Drôme, un vaste programme prévoit notamment la création ou la restauration de centaines de mares afin de renforcer la capacité du territoire à stocker les excédents hivernaux et à maintenir l’humidité des sols pendant l’été.

Ces initiatives traduisent un changement de paradigme : au lieu de chercher uniquement à apporter davantage d’eau aux cultures, elles visent à permettre aux paysages de mieux conserver celle qui tombe déjà.

Irriguer une nouvelle culture de l’eau

La réussite de ces transformations repose toutefois sur un défi majeur : l’adhésion des acteurs. Les changements attendus touchent à des pratiques agricoles parfois anciennes, à des habitudes économiques profondément enracinées et à des représentations culturelles de l’eau encore largement fondées sur l’abondance. Pour certains agriculteurs, la transition reste difficile. « Les acteurs engagés dans les démarches sont souvent déjà sensibilisés aux alternatives proposées par l’hydrologie régénérative, explique Morgan Pujol, Responsable du pôle aménagement et environnement de Pays Cœur d’Hérault, mais la véritable question est de savoir comment élargir le cercle de ceux qui s’impliquent. Cela prendra du temps et c’est aussi notre rôle, en tant que collectivité, de favoriser l’acculturation. »

C’est pourquoi les collectivités investissent fortement dans l’accompagnement, la formation et la sensibilisation. L’objectif est de faire émerger progressivement une nouvelle culture de l’eau fondée sur la sobriété, la coopération et la compréhension des mécanismes écologiques.

Les projets pilotes, les démonstrations de terrain et les espaces d’échanges jouent ici un rôle central. Ils permettent de rendre visibles les bénéfices des nouvelles pratiques et de favoriser leur diffusion auprès d’un nombre croissant d’agriculteurs. « Il s’agit de transformations systémiques très profondes, rappelle Élise Chevalier. Les agriculteurs adhèrent aux grandes orientations mais lorsqu’on affiche notre objectif de réduire de 60% les surfaces de maïs, culture centrale pour de nombreuses exploitations, cela reste difficile à projeter. Ces évolutions ne se font pas du jour au lendemain. »

Pour la Fondation, cette acculturation constitue une condition indispensable de la transition. Les solutions existent, mais leur généralisation nécessite du temps, du dialogue et un accompagnement adapté.

Comment réapprendre à vivre avec l’eau ?

Les expériences menées dans la Drôme et dans l’Hérault montrent que la question de l’eau dépasse largement le cadre de la gestion hydraulique traditionnelle. Elle nous invite à repenser nos modèles agricoles, nos choix d’aménagement, nos habitudes de consommation et, plus largement, notre rapport au vivant. Car si les solutions techniques existent, elles ne suffiront pas à elles seules. La transition vers une gestion plus sobre et plus résiliente de l’eau suppose aussi une évolution des représentations et des comportements. Comment faire comprendre que l’eau n’est pas une ressource inépuisable ? Comment rendre visibles les liens entre nos modes de vie, notre alimentation et l’état des rivières ou des nappes phréatiques ? Comment associer davantage les citoyens aux décisions qui concernent un bien commun aussi vital ?

Au-delà de la préservation de la ressource, ces démarches esquissent peut-être les contours d’une nouvelle éducation à l’eau. Une éducation ancrée dans les territoires, fondée sur l’expérience, la coopération et la connaissance des écosystèmes. Ce que révèlent ces expériences, c’est que la question de l’eau ne peut plus être laissée aux seuls experts, élus ou agriculteurs. Elle devient un sujet d’apprentissage collectif, presque une nouvelle culture citoyenne à construire.. Car face aux bouleversements climatiques, apprendre à vivre avec l’eau plutôt qu’à la contraindre pourrait bien devenir l’un des grands défis citoyens du XXIe siècle.