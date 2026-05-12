L’accord Mercosur UE est entré en application provisoire ce 1er mai 2026, après 25 ans de négociations entamées en 1999 et plusieurs interruptions. Signé formellement le 17 janvier 2026 par l’Union européenne et les quatre membres du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay), il supprime les droits d’importation sur plus de 91 % des marchandises échangées entre les deux blocs, créant l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde — plus de 700 millions de consommateurs. La Commission européenne, par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, défend un accord « modernisé » incluant pour la première fois une clause de respect de l’Accord de Paris. Les opposants — Parlement européen sur sa partie politique sceptique, organisations agricoles, ONG, plusieurs gouvernements — alertent sur les conséquences environnementales, sanitaires et sociales.

Qu’est-ce que l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne ?

Il s’agit d’un traité commercial complet qui réduit ou supprime les droits de douane sur la quasi-totalité des marchandises échangées entre les deux blocs. Côté UE, les exportations vers le Mercosur de voitures, machines-outils, produits chimiques, vins et spiritueux bénéficieront d’un accès renforcé. Côté Mercosur, les exportations vers l’UE concernent principalement les produits agricoles : viande bovine, volaille, sucre, soja, éthanol, miel. L’accord prévoit également une harmonisation partielle de normes, des règles sur les marchés publics, des dispositions sur la propriété intellectuelle et un mécanisme de règlement des différends. Le 21 janvier 2026, le Parlement européen a saisi à courte majorité (334 voix contre 324) la Cour de justice de l’UE sur la compétence exclusive ou partagée de l’accord, ce qui suspend la ratification parlementaire complète mais n’empêche pas l’application provisoire.

Quel impact l’accord Mercosur-UE aura-t-il sur la déforestation amazonienne ?

Les modélisations sont préoccupantes. Une étude publiée par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) estime que l’accord pourrait entraîner une augmentation de la déforestation amazonienne comprise entre 5 % et 25 % sur six ans, en fonction de la mise en œuvre effective des clauses environnementales. Le mécanisme est connu : la demande européenne accrue en viande bovine et en soja pour l’alimentation animale encourage la conversion de surfaces forestières en pâturages et en monocultures.

Depuis le début des négociations en 1999, une surface forestière équivalente à celle de la France a déjà été rasée en Amazonie, étroitement liée à l’expansion de l’élevage bovin et à la production de soja pour l’exportation. L’accord intègre désormais une clause de respect de l’Accord de Paris, mais son application reste tributaire de mécanismes de suivi dont la robustesse est contestée. Le règlement européen sur la déforestation importée (RDUE), entré en vigueur fin 2024, est censé compléter ce dispositif, mais son application a été reportée et plusieurs filières en demandent l’assouplissement.

Pourquoi les agriculteurs européens s’opposent-ils à l’accord Mercosur-UE ?

Les organisations agricoles des grands pays producteurs européens — France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne — s’opposent à cet accord pour une raison principale : les conditions de concurrence sont jugées déloyales. Les productions agricoles sud-américaines ne répondent pas aux mêmes normes environnementales, sanitaires et sociales qu’en Europe. Antibiotiques activateurs de croissance, pesticides interdits dans l’UE, normes de bien-être animal inférieures, traçabilité moindre : autant d’écarts réglementaires qui se traduisent en différentiel de coûts. Les éleveurs bovins français estiment qu’une part significative de leur revenu pourrait être affectée par l’arrivée massive de viande à prix plus bas. La filière volaille redoute un effet comparable. Les vignerons, à l’inverse, voient l’accord d’un meilleur œil : l’ouverture du marché brésilien et argentin représente un débouché significatif pour les vins européens.

Le débat sur les clauses miroir : promesse non tenue ?

La notion de « clauses miroir » désigne le principe selon lequel un produit importé doit respecter les mêmes standards que ceux exigés pour la production européenne. Le Parlement européen et plusieurs gouvernements, dont la France, ont insisté pour que ce principe figure dans l’accord Mercosur-UE. Dans la version finale, des clauses partielles existent — notamment sur la traçabilité de la viande bovine et l’absence de certains résidus de pesticides — mais elles restent limitées à un sous-ensemble de produits et reposent sur les contrôles douaniers européens, jugés insuffisants par la Cour des comptes européenne dans un rapport publié en mars 2026. Pour les critiques, c’est ici que se joue la crédibilité réelle de l’accord : sans contrôles renforcés, les clauses miroir restent largement déclaratives.

Une opposition qui dépasse le seul monde agricole

L’opposition à l’accord UE-Mercosur ne se limite plus aux seuls syndicats agricoles européens. Depuis 2024, un front hétérogène regroupant ONG environnementales, organisations de défense des droits humains, associations de consommateurs et plusieurs gouvernements européens s’est structuré contre le traité. Greenpeace, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement, Attac, Foodwatch, la Confédération paysanne, Générations futures ou encore la LDH dénoncent un accord qu’ils jugent incompatible avec les engagements climatiques européens et les objectifs de protection de la biodiversité. Dans une lettre ouverte publiée en janvier 2026, plus de trente organisations qualifiaient le traité de « parmi les plus nocifs jamais négociés » par l’Union européenne, pointant ses conséquences potentielles sur la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre, les droits des peuples autochtones et la justice sociale.

Plusieurs gouvernements européens ont également exprimé leurs réserves ou leur opposition. La France, l’Autriche, la Pologne, la Hongrie et l’Irlande ont publiquement contesté le texte lors des discussions européennes de janvier 2026. Paris considère notamment que les garanties environnementales et sanitaires restent insuffisantes. L’Autriche maintient depuis plusieurs années une ligne de refus quasi constante, tandis que l’Irlande redoute l’impact de l’accord sur sa filière bovine. Cette coalition demeure toutefois fragile face aux États favorables au traité, comme l’Allemagne, l’Espagne ou le Portugal, qui y voient un levier de croissance et d’influence géoéconomique face à la Chine et aux États-Unis.

Une question stratégique : sécurité alimentaire ou souveraineté ?

Les défenseurs de l’accord avancent un argument souvent négligé dans le débat public : la diversification des sources d’approvisionnement. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes — guerre en Ukraine, guerre en Iran, tensions avec la Chine, fragmentation du commerce mondial — l’Europe a intérêt, selon eux, à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement agricoles avec un partenaire démocratique. La pandémie de Covid-19 puis la guerre en Ukraine ont mis en évidence la vulnérabilité des dépendances excessives à quelques fournisseurs ou corridors logistiques mondiaux. Pour la Commission européenne, renforcer les échanges avec le Mercosur permettrait de réduire certains risques d’approvisionnement tout en consolidant des alliances stratégiques avec des économies sud-américaines relativement stables politiquement.

Les partisans du traité soulignent également que l’accord ne concerne pas uniquement les importations agricoles. Il ouvre aux entreprises européennes un accès privilégié à des marchés industriels et de services importants : automobile, pharmacie, chimie, infrastructures, numérique, marchés publics. Dans un contexte de compétition commerciale accrue avec les États-Unis et la Chine, Bruxelles voit aussi dans le Mercosur un instrument d’influence géoéconomique destiné à éviter un basculement exclusif de l’Amérique du Sud dans l’orbite chinoise. Pékin est déjà devenu le principal partenaire commercial du Brésil et un investisseur majeur dans les infrastructures régionales.

Les opposants répondent par un argument de souveraineté agricole : importer davantage, c’est affaiblir la production locale, donc augmenter, à long terme, la dépendance. Pour eux, la sécurité alimentaire ne se réduit pas à la diversification des flux mondiaux mais suppose le maintien d’une capacité de production domestique suffisante. Cette approche a été renforcée par les crises récentes : flambée des prix de l’énergie, perturbations logistiques mondiales, inflation alimentaire et sécheresses à répétition. Plusieurs économistes agricoles estiment que la disparition progressive d’exploitations européennes fragiliserait durablement l’autonomie alimentaire du continent et accentuerait sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs.

Le débat est en réalité un choix de modèle : commerce extensif et coût bas, ou production de proximité et coût plus élevé mais empreinte plus faible. Derrière l’accord Mercosur-UE se joue aussi une opposition entre deux visions de la transition écologique. L’une considère que l’ouverture commerciale reste compatible avec la décarbonation grâce aux gains de productivité et aux innovations technologiques. L’autre défend une forme de relocalisation stratégique des productions agricoles et industrielles afin de réduire les dépendances, les émissions liées au transport et la pression sur les écosystèmes. C’est cette tension qui structure aujourd’hui le clivage politique européen sur l’accord.

La saisine de la Cour de justice : un sursis ou un blocage ?

Le 21 janvier 2026, le Parlement européen a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle se prononce sur la nature de l’accord : relève-t-il de la compétence exclusive de l’UE (et donc d’une ratification simple) ou d’une compétence mixte (impliquant une ratification par chacun des 27 parlements nationaux) ? La réponse de la Cour, attendue d’ici fin 2026 ou début 2027, est juridiquement structurante. Si la compétence mixte l’emporte, plusieurs parlements nationaux pourront bloquer l’accord — la France, où le Sénat et l’Assemblée se sont prononcés majoritairement contre, et l’Autriche, qui a posé son veto à plusieurs reprises, étant les plus susceptibles de le faire. En attendant, l’application provisoire continue.

L’accord Mercosur-UE est-il compatible avec les objectifs climatiques européens ?

Selon le rapport de la commission d’experts présidée par l’économiste Stefan Ambec (INRAE), remis au gouvernement français en 2020, l’accord pourrait provoquer une accélération de la déforestation de l’ordre de 5 % par an pendant les six années suivant son entrée en vigueur. Des analyses complémentaires de l’Institut Veblen et de la Fondation Nicolas Hulot estiment que l’impact réel pourrait atteindre jusqu’à 25 % selon les scénarios retenus.

Au-delà de la seule question de la déforestation, plusieurs économistes et climatologues soulignent une contradiction plus profonde. Stefan Ambec qualifiait déjà en 2020 le traité « d’occasion manquée » sur le plan climatique, estimant qu’il risquait d’accroître les émissions de gaz à effet de serre et d’encourager des filières fortement émettrices.

Une note publiée par le collectif Stop TAFTA rappelle que plusieurs études convergent vers une hausse des émissions liée à l’augmentation des échanges agricoles et du transport maritime longue distance.

Des économistes comme Charlotte Emlinger (INRAE) ou Mathieu Parenti (HEC Lausanne) ont également souligné les risques structurels associés à l’intensification des exportations de viande bovine et de soja depuis le Mercosur vers l’Europe, notamment en matière de déforestation et d’empreinte carbone globale.

Plus largement, plusieurs chercheurs et experts du climat considèrent que l’accord entre en tension avec les objectifs du Green Deal européen. Dans une tribune publiée dans La Tribune, des analystes économiques qualifiaient ainsi l’accord « d’anachronique » dans un contexte de transition écologique, en raison de l’augmentation prévisible du trafic maritime et de la spécialisation agro-exportatrice qu’il encourage.

Le transport maritime lui-même constitue un angle souvent sous-estimé du débat. Il représente près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et demeure insuffisamment couvert par des mécanismes climatiques contraignants, malgré les récents accords de l’Organisation maritime internationale jugés encore insuffisants par plusieurs ONG et experts sectoriels.

Trois pistes pour rendre l’accord plus cohérent

Plusieurs experts plaident pour un dispositif d’accompagnement qui pourrait rendre l’accord compatible avec les engagements climatiques européens.

Premièrement, un fonds de transition agricole, alimenté par les recettes douanières conservées sur les produits non couverts par l’accord, pour soutenir l’adaptation des filières fragilisées. Deuxièmement, un renforcement opérationnel du règlement déforestation importée, avec une augmentation significative des contrôles aux frontières.

Troisièmement, l’instauration d’une taxe carbone aux frontières pour les produits agricoles, calquée sur le MACF (mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) actuellement en place pour l’industrie. Ces propositions, soutenues par plusieurs eurodéputés, n’ont pas encore trouvé de majorité.