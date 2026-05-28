L’intelligence artificielle a désormais son encyclique. Le 25 mai 2026, le pape Léon XIV a présenté Magnifica Humanitas, un texte de 250 paragraphes et près de 40 000 mots qui constitue le premier grand document doctrinal mondial consacré à la révolution numérique — et l’un des plus ambitieux jamais produits par une institution non gouvernementale sur ce sujet. Bien au-delà du débat religieux, ce texte interpelle directement les décideurs, les ingénieurs et les citoyens : l’IA doit-elle être « désarmée », comme l’affirme le Pape, et qui peut imposer ce désarmement ?

Publiée le 25 mai 2026, Magnifica Humanitas est le document le plus récent de cette sélection éditoriale — et sans doute le plus inattendu. Il arrive au moment précis où l’AI Act européen entre progressivement en application et où le Parlement européen vient de voter, en mai, un accord de simplification dont les implications pour la régulation des systèmes d’IA font encore débat. La coïncidence n’est pas anodine : elle place l’encyclique au cœur d’une actualité réglementaire et politique bouillonnante, et lui confère une résonance éditoriale immédiate.

La presse généraliste a traité le texte comme un fait religieux — un pape qui parle de robots, une curiosité vaticane… Magnifica Humanitas devrait pourtant se lire comme un document de philosophie politique et d’éthique numérique à part entière. Car ce que propose le texte, c’est une critique structurée du capitalisme technologique, une interrogation frontale sur les armes létales autonomes et les biais algorithmiques, le tout ancré dans la tradition de la doctrine sociale de l’Église — un corpus qui, depuis Rerum Novarum en 1891, a toujours su parler à tous, croyants ou non.

L’angle que nous retenons est délibérément transversal : il croise théologie morale, géopolitique de l’intelligence artificielle et justice algorithmique. Non pour faire de la religion le prisme dominant, mais parce que l’Église — institution pluriséculaire, présence dans 180 pays, interlocutrice des États — dispose d’une surface d’influence que n’ont ni les ONG ni les think tanks. Quand elle prend position sur la gouvernance de l’IA, ce n’est pas un avis parmi d’autres. C’est un acte.

Ce que le texte dit vraiment — et ce que l’on n’en retient pas

Magnifica Humanitas n’est pas un texte de piété numérique. Ce n’est pas non plus un appel naïf à « mettre l’humain au centre » — formule creuse que les grands groupes technologiques ont depuis longtemps recyclée dans leurs chartes éthiques. L’encyclique est un document dense, structuré en cinq parties, qui mobilise autant Aristote que les rapports du Parlement européen, autant Thomas d’Aquin que les travaux du MIT sur la discrimination algorithmique.

Ce qui frappe à la lecture, c’est la précision technique. Le texte ne parle pas de l' »IA » comme d’un objet abstrait et menaçant. Il distingue les systèmes d’aide à la décision des systèmes autonomes, identifie les boucles de rétroaction dans les modèles de recommandation, nomme explicitement les grands modèles de langage et les risques liés à leur déploiement à grande échelle sans supervision humaine.

Pour un document romain, c’est une rupture de registre saisissante — et un signal adressé autant aux ingénieurs qu’aux fidèles.

Magnifica Humanitas — « la grande humanité » — est le titre choisi par Léon XIV pour son premier texte doctrinal majeur, présenté au Vatican ce 25 mai 2026. Signé le 15 mai, à l’occasion du 135e anniversaire de l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII — qui en 1891 avait posé les bases de la doctrine sociale catholique face à la révolution industrielle —, le texte revendique explicitement cette filiation. Comme son prédécesseur avait répondu à la condition ouvrière de la société industrielle, Léon XIV entend répondre à la condition humaine à l’ère de l’automatisation algorithmique.

Qu’est-ce que Magnifica Humanitas et que dit-elle sur l’IA ?

Magnifica Humanitas est une encyclique — c’est-à-dire une lettre adressée officiellement à tous les évêques catholiques et, par tradition, à « tous les hommes de bonne volonté ». Elle n’est pas un texte de foi au sens strict, mais un document de philosophie morale et sociale. Sur l’intelligence artificielle, le Pape y développe trois lignes d’argumentation distinctes.

La première concerne la concentration du pouvoir technologique. Le texte affirme que « une morale de l’IA plus élevée ne sert à rien si cette morale est décidée par une poignée de personnes » — visant directement les grandes entreprises technologiques américaines et chinoises qui développent les systèmes d’IA les plus puissants. Le Pape appelle à une gouvernance mondiale de l’IA fondée sur les mêmes principes que la doctrine sociale de l’Église : subsidiarité, bien commun, solidarité.

La deuxième ligne concerne les systèmes d’armes autonomes. Magnifica Humanitas contient un appel explicite au désarmement algorithmique — « l’IA doit être désarmée et libérée des logiques qui en font un instrument de domination, d’exclusion ou de mort. » Le Pape dit avoir reçu des « témoignages préoccupants sur des systèmes d’armes de plus en plus autonomes », une formule qui vise directement les drones létaux autonomes dont le développement s’est accéléré dans le contexte des conflits en Ukraine, au Proche-Orient et en Afrique sub-saharienne.

La troisième ligne — la plus novatrice sur le plan doctrinal — concerne les biais algorithmiques comme forme de discrimination structurelle. Le texte évoque « des algorithmes capables de bloquer l’accès aux soins de santé, à l’emploi et à la sécurité sur la base de données biaisées » — et les assimile à des formes d’injustice sociale que la doctrine de l’Église est tenue de condamner au même titre que l’exploitation économique.

Pourquoi ce texte dépasse le cadre religieux

Le père Antonio Spadaro, jésuite proche de Rome qui a conseillé François avant lui, a publié le 25 mai une analyse dans Le Grand Continent qui replace le texte dans son contexte intellectuel. Pour Spadaro, Magnifica Humanitas est « le premier document d’une institution mondiale non gouvernementale qui tente de produire une doctrine cohérente sur l’IA — pas seulement une liste de principes éthiques, mais une articulation systématique entre anthropologie, économie politique et droit international. »

C’est précisément cela qui distingue l’encyclique des nombreuses chartes éthiques publiées par des entreprises, des États ou des organisations internationales depuis 2018. Là où l’UNESCO, l’OCDE, ou les Nations Unies ont produit des principes généraux — transparence, équité, accountability — Magnifica Humanitas propose un récit : celui d’une humanité en danger non pas de l’IA elle-même, mais d’une IA construite dans la logique du profit et de la puissance, sans ancrage dans une conception du bien commun.

Une critique du capitalisme technologique qui ne dit pas son nom — mais qui le pense

Le cœur doctrinal de Magnifica Humanitas s’inscrit dans la continuité directe de Laudato Si’ (2015) et Laudate Deum (2023) : la technique n’est jamais neutre. Elle porte les structures de pouvoir qui l’ont produite. Ce que l’encyclique ajoute, c’est une analyse spécifique de la concentration du capital numérique.

Sans nommer Google, Microsoft, Meta ou OpenAI — l’usage diplomatique de l’institution oblige — le texte décrit avec une précision chirurgicale le modèle économique de la captation attentionnelle, la logique d’extraction des données personnelles comme forme contemporaine d’expropriation, et la manière dont quelques acteurs privés, situés dans un espace géographique et culturel très restreint, façonnent désormais les conditions épistémiques de milliards d’êtres humains. C’est, en d’autres termes, une critique de la rente cognitive de plateforme — formulée en latin ecclésiastique, mais pensée en économie politique.

L’encyclique reprend ici un concept central de la doctrine sociale : le bien commun universel. Si les infrastructures de l’IA constituent désormais des biens communs de fait — des ressources dont dépend la participation à la vie sociale, économique et démocratique —, alors leur gouvernance ne peut être laissée à la seule logique marchande. C’est une position qui rejoint, par un chemin inattendu, les arguments des partisans d’une régulation forte de l’IA au niveau international : les économistes qui plaident pour une taxation des rentes numériques, les juristes qui réclament un traité contraignant sur l’IA devant l’ONU, les militants des droits numériques qui dénoncent la surveillance de masse ou la marchandisation des données personnelles — tous partent de prémisses très différentes de celles du magistère romain. Mais ils arrivent à la même conclusion : les infrastructures cognitives du XXIe siècle ne peuvent pas rester des propriétés privées non régulées, aux mains d’un oligopole dont les intérêts divergent structurellement de ceux de l’humanité dans son ensemble.

Ce que l’encyclique apporte à ce débat, c’est une légitimité d’un type particulier. Là où les économistes parlent d’externalités négatives et les juristes de lacunes normatives, l’Église parle de dignité humaine et de bien commun universel — un langage qui résonne différemment, et plus largement, dans les pays du Sud global, en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, où la présence catholique est massive et où les effets du capitalisme numérique sont vécus comme une nouvelle forme de dépendance. En entrant dans ce débat avec l’autorité d’un texte magistériel, le Vatican ne se contente pas d’ajouter une voix : il ouvre un front sur des terrains géographiques et culturels que les régulateurs européens ou américains atteignent difficilement.

La question de l’autorité morale dans la gouvernance de l’IA

Magnifica Humanitas pose une question inconfortable : qui peut prétendre exercer une autorité morale sur le développement de l’intelligence artificielle ? Les États ont des intérêts souverains souvent incompatibles. Les entreprises ont des intérêts commerciaux encore moins neutres. Les organisations internationales peinent à obtenir le respect de leurs recommandations par les puissances technologiques. L’Église catholique, avec 1,4 milliard de fidèles et une présence institutionnelle dans plus de 190 pays, représente un réseau de diffusion et d’influence que peu d’acteurs peuvent égaler — même si son autorité est contestée.

Selon Antonio Papisca, professeur émérite de droit international à l’Université de Padoue, interrogé par Le Grand Continent, explique que « ce texte crée une position de référence. Les entreprises technologiques ne peuvent plus ignorer que l’institution qui a le plus grand réseau mondial de services de santé, d’éducation et d’aide sociale — et qui gère directement des millions de services numériques — prend une position doctrinale sur leur responsabilité.«

Armes autonomes et biais algorithmiques : l’Église entre dans le détail

Deux questions techniques occupent une place centrale dans l’encyclique, et ce sont précisément celles que les régulateurs peinent le plus à trancher.

La première est celle des systèmes d’armes létales autonomes — les SALA, dans le jargon onusien. Magnifica Humanitas reprend et radicalise la position du Saint-Siège exprimée depuis plusieurs années aux Nations Unies : aucun système ne peut se voir déléguer la décision de tuer. Ce n’est pas une position pacifiste au sens strict — l’Église maintient la doctrine de la guerre juste — mais une affirmation anthropologique : la décision létale engage une responsabilité morale qui ne peut être ni algorithmisée, ni externalisée. Dans un contexte où les drones autonomes sont déjà déployés sur plusieurs théâtres de conflit, et où les négociations onusiennes sur un traité d’interdiction piétinent depuis 2014, la prise de position romaine pèse d’un poids diplomatique non négligeable.

La seconde question est celle du biais algorithmique, traitée sous l’angle de la justice distributive. L’encyclique s’appuie sur une littérature scientifique solide — les travaux de Joy Buolamwini sur les biais raciaux dans la reconnaissance faciale, les études sur la discrimination algorithmique dans l’attribution des crédits, des logements ou des peines de prison — pour formuler un argument théologique : un système qui reproduit et amplifie les injustices structurelles existantes ne peut être dit au service du bien commun, quels que soient ses gains d’efficacité. Ce n’est pas une position anti-technologique. C’est une exigence de justice comme condition de légitimité.

Géopolitique de l’IA : le Vatican, acteur inattendu d’un jeu mondial

Il serait réducteur de lire Magnifica Humanitas comme un document interne à la communauté catholique. L’Église romaine est une puissance diplomatique présente dans 183 pays, reconnue comme observateur permanent à l’ONU, disposant de réseaux éducatifs, hospitaliers et sociaux sur tous les continents. Quand elle publie un texte de cette nature, elle ne s’adresse pas seulement à ses fidèles — elle entre dans le jeu géopolitique de la gouvernance mondiale de l’IA.

L’encyclique s’inscrit dans une séquence stratégique cohérente : le Rome Call for AI Ethics, signé en 2020 avec Microsoft et IBM, puis élargi à d’autres acteurs ; les prises de position répétées du Saint-Siège aux forums de l’ONU sur l’IA ; et maintenant ce texte magistériel qui donne à ces positions une autorité doctrinale de premier rang. C’est une manière d’occuper un espace que ni les États-Unis ni la Chine — les deux puissances dominantes dans la course à l’IA — ne peuvent revendiquer : celui d’un tiers de confiance transculturel, sans intérêt économique direct dans la technologie.

Dans le contexte de la rivalité sino-américaine sur l’IA, et alors que l’Europe cherche à imposer son modèle réglementaire via l’AI Act, l’entrée en scène du Vatican comme acteur normatif ajoute une voix singulière au concert des puissances. Une voix qui parle le langage des droits fondamentaux — non par calcul politique, mais par cohérence doctrinale.

Ce que l’AI Act ne dit pas — et que l’encyclique ose formuler

La comparaison avec le cadre réglementaire européen est instructive, et pas flatteuse pour ce dernier. L’AI Act, entré progressivement en vigueur depuis 2024, est un texte de gestion des risques : il classe les systèmes d’IA par niveau de dangerosité, impose des obligations de transparence et d’auditabilité aux applications à haut risque, et prévoit des sanctions en cas de non-conformité. C’est un progrès réel — le premier cadre légal contraignant au monde sur l’IA.

Mais l’AI Act ne pose pas la question des finalités. Il ne demande pas : pourquoi développer tel système ? Pour qui ? Au bénéfice de quels intérêts ? Il régule les modalités sans interroger les logiques. Magnifica Humanitas, elle, commence précisément là où la régulation s’arrête. Elle pose la question du sens avant celle de la conformité. Elle demande si l’efficacité algorithmique peut tenir lieu de justice, si la croissance des capacités computationnelles constitue en elle-même un progrès humain, si la délégation croissante de décisions à des systèmes automatisés ne représente pas une forme d’abdication de la responsabilité morale collective.

Ces questions sont philosophiquement dérangeantes. Elles le sont aussi commercialement — ce qui explique sans doute le silence prudent des grandes entreprises technologiques depuis la publication du texte.

Ce que Magnifica Humanitas change (ou ne change pas) concrètement

L’encyclique n’a aucune force juridique contraignante. Elle ne peut ni interdire un système d’IA, ni imposer des audits, ni sanctionner une entreprise. Son effet est d’un autre ordre : elle légitime et amplifie les demandes éthiques portées par des acteurs qui, sans ce soutien doctrinal, peinent à se faire entendre dans les négociations internationales sur l’IA. Elle donne aussi à des millions de professionnels catholiques — ingénieurs, juristes, médecins, enseignants — un cadre de référence explicitement articulé pour questionner leurs pratiques professionnelles en matière de systèmes algorithmiques.

L’encyclique de Léon XIV est le premier grand texte doctrinal mondial sur l’intelligence artificielle produit par une institution non gouvernementale de portée universelle. Au-delà de sa dimension religieuse, le texte propose une critique structurée du capitalisme technologique, condamne les armes autonomes létales et les biais algorithmiques discriminatoires, et appelle à une gouvernance mondiale de l’IA fondée sur le bien commun. Sans force juridique, son influence est d’abord morale et politique — mais dans un paysage de régulation en recul, c’est peut-être là que se jouera le rapport de force.

Une doctrine sociale pour l’âge algorithmique

Magnifica Humanitas ne résoudra pas la question de la gouvernance mondiale de l’IA. Elle n’empêchera pas le déploiement des systèmes autonomes, ne corrigera pas les biais des modèles de fondation, ne réécrira pas les conditions générales d’utilisation des plateformes numériques. Ce serait lui demander ce qu’aucun texte doctrinal ne peut accomplir seul.

Mais elle fait quelque chose d’essentiel dans le moment présent : elle nomme. Elle nomme les mécanismes d’un système qui se présente volontiers comme inévitable, neutre, bénéfique par nature. Elle réintroduit la question de la responsabilité là où le déterminisme technologique tend à l’évacuer. Elle rappelle que les choix d’architecture, d’entraînement, de déploiement et de gouvernance des systèmes d’IA sont des choix politiques et moraux — pas de simples décisions techniques.

En cela, l’encyclique rejoint une tradition intellectuelle qui dépasse largement le catholicisme : celle de tous ceux qui pensent que la technique est un enjeu de civilisation, et que la délibération collective sur ses fins ne peut être sous-traitée ni aux marchés ni aux algorithmes.

C’est précisément cet angle — transversal, exigeant, refusant les simplifications — qui fait de Magnifica Humanitas un document de notre temps. Croyant ou non.