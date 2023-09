La COP15 et ChangeNOW s’associent pour lutter contre la désertification

Aujourd’hui, la COP15 – la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification – et ChangeNOW ont officiellement scellé un partenariat, marquant un moment clé dans la lutte mondiale contre la désertification, pour la préservation de l’environnement et la construction d’un avenir plus durable.

La crise climatique et la dégradation environnementale sont des défis sans précédent auxquels l’humanité doit faire face. Partout dans le monde, la désertification progresse : selon l’ONU, chaque année, 12 millions d’hectares de terres sont défrichés, provoquant une insécurité alimentaire dans les régions touchées. Les projections pour 2050 prévoient jusqu’à 1 milliard d’hectares de terres éclaircis à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, une part importante du continent africain se trouve en première ligne face à la désertification.

L’alliance historique entre la COP15 et ChangeNOW marque une convergence unique entre la diplomatie internationale et l’innovation citoyenne. En unissant leurs forces, les deux entités s’engagent à atteindre les objectifs ambitieux des accords internationaux et à traduire les idées novatrices en actions concrètes sur le terrain.

Les domaines de coopération de cette nouvelle alliance contre la désertification sont les suivants :

Échanges de connaissances et renforcement des capacités ;

Recherche et innovation ;

Plaidoyer et sensibilisation ;

Organisation d’événements internationaux liés à la transition écologique.

Pour Alain-Richard Donwahi, Président de la COP15, « La COP15 joue un rôle essentiel dans la recherche de moyens pour préserver nos terres et notre écosystème, et la collaboration avec ChangeNOW, plateforme dynamique rassemblant les esprits les plus novateurs et les initiatives les plus inspirantes en matière d’impact positif, renforce cet engagement. »

Santiago Lefebvre, Président et fondateur de ChangeNOW ajoute : « La lutte contre la désertification est un enjeu majeur qui ouvre la porte à la résolution de l’ensemble des problèmes de notre planète : biodiversité, ressources, climat, inclusion, bien-être de tous, etc. Nous sommes ravis de cette alliance entre la COP15 et ChangeNOW, qui représente une étape majeure dans l’accélération des solutions pour un monde durable. »

A propos de la COP15 :

La COP sur la désertification est une conférence internationale qui vise à lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Elle s’est tenue pour la première fois à Rome en 1997, et depuis lors, elle réunit tous les deux ans les parties pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

Cette 15ème conférence sur la désertification a réuni des représentants de gouvernements, de la société civile, du secteur privé et d’autres parties prenantes pour discuter de la manière de renforcer la mise en œuvre de l’UNCCD et de lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. La conférence a également examiné les moyens de renforcer la coopération internationale et régionale pour lutter contre ces problèmes.

Le Cabinet de la COP15 sur la désertification est composé d’un groupe de hauts fonctionnaires et d’experts en environnement qui travaillent avec la présidence de la COP15 pour aider à organiser la conférence et à en assurer le succès. Le Cabinet a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour veiller à ce que les objectifs de la COP15 soient atteints et que des solutions efficaces soient trouvées pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse.

A propos de ChangeNOW :

ChangeNOW est une entreprise à impact positif, qui a pour mission d’accélérer la transition écologique et sociale par le déploiement d’actions concrètes répondant aux grandes urgences environnementales et sociales.

Chaque année, ChangeNOW organise le plus grand événement des solutions pour la planète. Le sommet rassemble entrepreneurs, investisseurs, leaders du changement, décideurs politiques et participants grand public venus du monde entier dans un format inspirant et porté sur l’action concrète.

ChangeNOW organise également des événements thématiques tel que l’Impact Job fair, le salon de recrutement dédié à l’impact positif. Chaque année, ChangeNOW publie avec Les Echos Start le classement des écoles les plus engagées dans la transition écologique et sociale et mène des actions d’influence pour aider les projets à impact positif à se développer.

https://www.changenow.world/