L’aide publique au développement française subit en 2026 sa plus violente réduction depuis vingt ans. Le gouvernement a annoncé en juillet 2025 une coupe supplémentaire de 700 millions d’euros, qui s’ajoute aux coupes précédentes. En deux ans, le budget de l’APD française a été amputé de plus de la moitié. Cette décision intervient alors que la France assure la présidence du G7 en 2026, l’année déclarée Année internationale des agricultrices par la FAO, et que les besoins humanitaires mondiaux atteignent un niveau record. Médecins du Monde, Coordination SUD et la Coalition Eau dénoncent un reniement de la parole publique. Quels sont les coûts humains, géopolitiques et économiques de ce désengagement ?

Depuis le début de l’année 2026, un sujet longtemps cantonné aux ONG et aux cercles diplomatiques fait brutalement retour dans le débat public : l’effondrement de l’aide publique au développement française. Le timing politique rend la question particulièrement sensible. La France assure cette année la présidence du G7, accueille les réunions du Labour 7 (L7), soutient officiellement l’Année internationale des agricultrices proclamée par la FAO et continue de défendre, dans ses discours internationaux, une vision multilatérale de la coopération mondiale. Pourtant, dans le même temps, le gouvernement réduit massivement les moyens budgétaires alloués à cette politique.

Cette contradiction intervient dans un contexte mondial de recomposition accélérée de l’aide internationale. Les États-Unis ont profondément restructuré l’USAID, tandis que plusieurs États européens réduisent également leurs contributions. Le Royaume-Uni a annoncé en 2025 une baisse de son aide publique au développement de 0,5 % à 0,3 % du revenu national brut d’ici à 2027 — son niveau le plus bas depuis 1999 — afin de financer l’augmentation des dépenses militaires. Les Pays-Bas ont engagé une réduction pluriannuelle de leur budget d’aide extérieure dans le cadre de leur politique de rigueur budgétaire et de contrôle migratoire. L’Allemagne a également amorcé une baisse de ses crédits d’APD dans son budget 2026 après plusieurs années de hausse exceptionnelle liées à l’accueil des réfugiés ukrainiens et aux dépenses post-Covid. La Suède, historiquement l’un des principaux contributeurs européens rapportés au revenu national, a elle aussi revu à la baisse certaines enveloppes d’aide extérieure dans un contexte de durcissement politique et budgétaire.

De nouveaux acteurs — Chine, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Russie — étendent leur influence en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie via des financements, des infrastructures ou des dispositifs sécuritaires. Derrière les arbitrages budgétaires se joue donc une question beaucoup plus large : quel rôle la France veut-elle encore jouer dans le monde ?

Le sujet est généralement traité sous un angle humanitaire ou moral : coupes budgétaires, programmes supprimés, populations vulnérables affectées. Mais trois dimensions restent souvent dissociées alors qu’elles sont profondément liées : la dimension budgétaire (où vont réellement les coupes et selon quelles priorités politiques), la dimension géopolitique (qui occupe le vide laissé par le retrait occidental) et la dimension éthique (que signifie, pour un pays comme la France, l’abandon progressif de la promesse des 0,7 % du revenu national brut consacrés à l’aide publique au développement ?). C’est précisément ce croisement qui éclaire aujourd’hui la portée réelle du désengagement français.

Aide publique au développement : la solidarité internationale française au bord de l’effondrement budgétaire

L’aide publique au développement française traverse en 2026 sa crise budgétaire la plus aiguë depuis le tournant du millénaire. Le gouvernement a annoncé une nouvelle coupe de 700 millions d’euros, qui s’additionne à celles décidées au cours des exercices précédents. Au total, le budget alloué à la solidarité internationale a été amputé de plus de la moitié en deux ans, selon les organisations Coordination SUD et Coalition Eau.

Cette trajectoire est sans précédent dans l’histoire récente de la coopération française et intervient à un moment politiquement délicat : la France assure la présidence du G7 en 2026, accueille les délégations syndicales du Sommet Labour 7 et porte officiellement le combat pour l’Année internationale des agricultrices proclamée par la FAO. La promesse historique d’atteindre 0,7 % du revenu national brut consacrés à l’aide publique au développement — engagement pris dans les années 1970 sous l’égide des Nations unies — s’éloigne désormais durablement.

Pour de nombreuses ONG, il ne s’agit plus d’un ajustement budgétaire mais d’un changement doctrinal. Médecins du Monde parle d’un « décrochage historique de la solidarité internationale française », tandis que Coordination SUD évoque une « rupture politique majeure » remettant en cause des décennies de diplomatie de coopération.

Qu’est-ce que l’aide publique au développement et à quoi sert-elle ?

L’aide publique au développement (APD) regroupe les ressources financières transférées par les États riches vers les pays en développement pour soutenir leur progrès économique et social. Selon la définition de l’OCDE, ces transferts doivent être concessionnels (dons ou prêts à taux avantageux) et viser explicitement le développement.

L’APD finance principalement la santé (vaccination, lutte contre les épidémies, accès aux soins maternels), l’éducation (scolarisation, formation des enseignants), l’eau et l’assainissement, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, l’accès à l’énergie, l’aide humanitaire d’urgence en cas de crise, et la lutte contre le changement climatique dans les pays vulnérables.

En 2024, les pays donateurs ont collectivement versé environ 224 milliards de dollars d’APD, dont la France représentait environ 7 %. La réduction en cours fait passer la France du rang de cinquième contributeur mondial à un rang significativement inférieur.

Mais au-delà des chiffres, l’APD constitue aussi un instrument central de projection diplomatique. Pendant des décennies, elle a permis à la France de maintenir des réseaux de coopération, une influence culturelle, des partenariats éducatifs et une présence politique dans de nombreuses régions du monde, particulièrement en Afrique francophone.

Pourquoi la France réduit-elle son budget de solidarité internationale en 2026 ?

Trois arguments sont avancés par le gouvernement.

Premièrement, la contrainte budgétaire générale liée au déficit public et à la nécessité de respecter les règles européennes de discipline budgétaire.

Deuxièmement, le recentrage sur les « priorités souveraines » — défense, sécurité intérieure, transition énergétique nationale.

Troisièmement, l’argument de l’efficacité : selon le ministère, l’APD française n’aurait pas démontré une efficacité suffisante pour justifier le maintien de son niveau.

Les ONG répondent point par point. Sur la contrainte budgétaire, elles soulignent que l’APD représente une part marginale du budget total de l’État. Sur le recentrage souverain, elles rappellent que la coopération est précisément l’un des principaux leviers de l’influence française à l’étranger, particulièrement en Afrique francophone où ce retrait crée un vide aussitôt occupé par d’autres puissances.

Sur l’efficacité, elles citent les évaluations indépendantes de l’OCDE qui placent la coopération française dans la moyenne haute des donateurs.

Mais derrière ces arguments techniques apparaît un arbitrage politique plus profond : dans un contexte de tensions sociales internes et de contraintes budgétaires fortes, la solidarité internationale devient politiquement plus difficile à défendre. Plusieurs chercheurs en sciences politiques rappellent qu’historiquement, les périodes de repli national s’accompagnent presque toujours d’une contraction des politiques de coopération extérieure.

Quel est l’impact des coupes budgétaires sur les ONG humanitaires ?

L’effet est mécanique et immédiat. Plusieurs ONG françaises majeures — Médecins du Monde, Solidarités International, Action contre la Faim, Première Urgence Internationale — voient leurs financements publics se réduire, ce qui les oblige à fermer des programmes existants, à réduire leurs équipes dans les pays d’intervention et à reporter de nouveaux projets.

Concrètement, cela signifie : moins de centres de santé soutenus dans les zones de conflit, moins d’accès à l’eau potable dans les régions sahéliennes, moins d’aide alimentaire aux populations déplacées.

Une étude conjointe de Coordination SUD et Focus 2030 publiée en avril 2026 estime que les coupes françaises pourraient se traduire par une perte d’accès aux soins essentiels pour environ 4 millions de personnes sur les trois prochaines années.

Ce chiffre intègre les effets directs (fermeture de programmes) et indirects (perte de financement de leviers multilatéraux comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et Gavi, l’Alliance du vaccin).

Pour les ONG, l’effet le plus préoccupant est toutefois moins visible : la perte de continuité. Les politiques de développement produisent des effets sur le long terme. Interrompre brutalement des programmes d’éducation, de santé ou d’agriculture durable détruit des années de travail institutionnel et fragilise durablement les acteurs locaux.

Une recomposition géopolitique de l’aide internationale

La France n’est pas seule à réduire son APD. Les États-Unis ont profondément restructuré USAID en 2025 sous l’administration Trump, avec des coupes sévères et des réorientations stratégiques. Plusieurs États européens — Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède — ont également annoncé des trajectoires de réduction. Au total, on assiste à un retrait coordonné des donateurs traditionnels du Comité d’aide au développement de l’OCDE.

Le vide qui en résulte est rapidement comblé par d’autres acteurs. La Chine maintient ses programmes massifs d’infrastructure via les Routes de la soie. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite intensifient leur diplomatie humanitaire au Sahel et en Afrique de l’Est. La Russie, malgré ses ressources contraintes, déploie une présence sécuritaire et économique dans plusieurs pays africains francophones, notamment via le successeur de Wagner, Africa Corps.

Pour les pays bénéficiaires, le passage d’un partenaire à l’autre n’est pas neutre : les conditionnalités sur les droits humains, la gouvernance et l’environnement varient considérablement.

Plusieurs diplomates européens reconnaissent désormais en privé que la réduction de l’APD occidentale accélère une perte d’influence déjà amorcée depuis une décennie. L’aide au développement n’était pas seulement un outil humanitaire : elle structurait des alliances, des dépendances économiques et des rapports d’influence.

L’Année internationale des agricultrices : un timing politique cruel

La FAO a proclamé 2026 Année internationale des agricultrices, visant à reconnaître la contribution décisive des femmes dans les systèmes agroalimentaires et à appeler à une action collective pour réduire les inégalités persistantes. Les femmes représentent près de la moitié de la main-d’œuvre agricole mondiale et plus de 60 % en Afrique subsaharienne. Pourtant, elles disposent d’un accès limité au foncier, au crédit, à la formation et aux technologies.

L’APD française finance une partie significative des programmes d’autonomisation des agricultrices dans la zone Sahel et en Afrique de l’Ouest. Les coupes budgétaires affectent directement ces programmes, créant une dissonance politique : la France soutient officiellement l’Année internationale des agricultrices tout en réduisant les financements opérationnels qui la rendent effective.

Cette contradiction alimente une critique croissante des politiques internationales contemporaines : multiplication des engagements symboliques, mais affaiblissement des moyens matériels permettant de les concrétiser.

Le sommet Labour 7 et l’érosion des solidarités globales

Le Sommet Labour 7 (L7), qui réunit les principales confédérations syndicales des sept pays les plus industrialisés en amont du G7, s’est tenu début mai 2026 dans le cadre de la présidence française. Le président de la CFE-CGC y a alerté sur la pression croissante sur les droits des travailleurs et l’aggravation des inégalités à l’échelle internationale.

Les organisations syndicales mondiales pointent une convergence inquiétante : recul de l’APD, recul de la solidarité interne dans les pays développés (baisse des protections sociales), montée des inégalités.

La solidarité internationale ne se réduit pas mécaniquement quand les solidarités internes reculent — mais les deux phénomènes sont historiquement corrélés. Lorsqu’un pays cesse de croire dans sa propre cohésion, il devient politiquement plus difficile de défendre la cohésion mondiale.

Une crise budgétaire ou une crise morale ?

Au fond, le débat dépasse largement la question comptable. L’objectif des 0,7 % du revenu national brut consacrés à l’APD n’était pas seulement un indicateur budgétaire : il incarnait une certaine idée de la responsabilité des pays riches dans un monde interdépendant. Son abandon progressif interroge la capacité des démocraties occidentales à maintenir des politiques de solidarité dans un contexte de fragmentation géopolitique et de montée des logiques nationales.

Les défenseurs des coupes invoquent le réalisme budgétaire. Les critiques y voient un basculement anthropologique et politique : le passage d’une logique de coopération à une logique de compétition généralisée entre États.

La question devient alors moins « combien donner ? » que « quel monde les démocraties occidentales veulent-elles encore construire ? ».

À l’échelle individuelle et organisationnelle, plusieurs leviers existent.

D’abord, le plaidoyer auprès des parlementaires : les arbitrages budgétaires sur l’APD se jouent à la marge, et les courriers de soutien aux ONG ont historiquement pesé sur les votes en commission des finances.

Ensuite, le financement direct : les ONG du secteur ont vu leurs collectes privées augmenter en 2025-2026, partiellement en compensation des coupes publiques.

Enfin, la pédagogie : faire connaître les chiffres réels — l’APD française représente moins de 1 % du budget de l’État, mais finance des actions dont l’impact est documenté et mesurable.

Le sujet est l’un de ceux où l’écart entre perception publique (« on donne trop ») et réalité (« on donne moins que la plupart des pays comparables ») est le plus important.

Le monde qui vient sera-t-il encore solidaire ?

Au-delà des chiffres budgétaires, le recul massif de l’aide publique au développement dit quelque chose de beaucoup plus profond sur l’époque qui s’ouvre. Pendant plusieurs décennies, malgré leurs contradictions et leurs intérêts stratégiques, les démocraties occidentales avaient maintenu l’idée qu’une part de leur prospérité créait une responsabilité envers le reste du monde. Cette conviction n’était jamais totalement désintéressée — l’aide a toujours été aussi un instrument d’influence — mais elle reposait néanmoins sur une forme minimale d’universalisme politique : l’idée que la stabilité du monde dépendait aussi de la réduction des inégalités globales.

Le mouvement actuel semble marquer un basculement. Partout, les logiques de puissance, de compétition et de souveraineté reprennent le dessus sur les logiques de coopération. La solidarité internationale devient une variable d’ajustement budgétaire, parfois même un coût politiquement difficile à assumer dans des sociétés travaillées par le doute, la peur du déclassement et le repli identitaire.

Le philosophe Emmanuel Levinas écrivait que « la paix avec autrui commence dans la responsabilité pour autrui ». À l’inverse, un monde qui cesse de se sentir responsable des plus vulnérables devient un monde où la relation internationale se réduit progressivement au rapport de force. Hannah Arendt rappelait également qu’une société se juge à sa capacité à préserver un espace commun au-delà des seuls intérêts immédiats. Or c’est précisément cet espace commun mondial qui semble aujourd’hui se fissurer.

La question posée par les coupes dans l’APD dépasse donc largement celle de la générosité publique. Elle interroge le modèle de mondialisation que les démocraties veulent désormais assumer. Un monde organisé autour de solidarités minimales et de biens communs globaux — santé, climat, alimentation, éducation — ou un monde fragmenté où chaque puissance sécurise ses intérêts immédiats en laissant s’étendre les zones de vulnérabilité.

Car les crises contemporaines rappellent une réalité simple : ni les pandémies, ni les dérèglements climatiques, ni les migrations forcées, ni les effondrements alimentaires ne s’arrêtent aux frontières. Réduire la solidarité internationale peut produire un gain budgétaire de court terme. Mais à long terme, le coût politique, humain et géopolitique pourrait être considérablement plus élevé.

Le retrait actuel des aides internationales n’est peut-être pas seulement un arbitrage financier. Il est peut-être le symptôme d’un changement de civilisation : le passage progressif d’un monde de coopération imparfaite à un monde de concurrence généralisée entre puissances et entre sociétés.

Fabienne Marion, Rédactrice en chef UP’ Magazine