18 300 milliards de dollars détenus par 3 000 milliardaires, des inégalités qui dépassent les seuils du XIXᵉ siècle, un risque sept fois plus élevé de recul démocratique dans les pays inégalitaires : le rapport Oxfam 2026 et le World Inequality Report 2026 de Thomas Piketty dessinent un même paysage : celui d’une concentration patrimoniale qui ne relève plus seulement de l’économie, mais de la survie des institutions. La double crise française du printemps 2026 — départ massif d’auteurs chez Grasset après le licenciement d’Olivier Nora, fronde de 600 professionnels du cinéma contre Canal+ et représailles immédiates du groupe — donne à cette mise en garde un visage concret : celui de Vincent Bolloré, devenu en quelques années le point de bascule où la fortune privée se transforme en pouvoir éditorial, médiatique et culturel.

Trois textes ont rythmé l’hiver 2025-2026 et donnent au débat sa densité actuelle. Le 10 décembre 2025, le World Inequality Report 2026, coordonné par Lucas Chancel et Thomas Piketty, a élargi la grille de lecture des inégalités contemporaines. Le 19 janvier 2026, Oxfam a publié Résister au règne des plus riches, son rapport annuel le plus documenté à ce jour sur le sujet. Au printemps 2026, le Sénat français a rejeté la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches — dite « taxe Zucman » — pourtant adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale dès février 2025. Ce rejet, à lui seul, dit l’état du rapport de forces parlementaire face aux très grandes fortunes.

Le calendrier politique amplifie l’écho de ces publications. À cinq mois des élections législatives néerlandaises et à un an de la présidentielle française, la question de la concentration patrimoniale ne se réduit plus à un débat académique : elle devient un enjeu électoral immédiat dans plusieurs démocraties européennes. C’est précisément ce qui rend le sujet capital aujourd’hui : pour la première fois, l’argument d’incompatibilité entre concentration extrême du patrimoine et démocratie est porté simultanément par les sciences politiques, l’économie quantitative et la mobilisation citoyenne, à un moment où les institutions sont à la veille de se renouveler.

Une accumulation sans précédent depuis le XIXᵉ siècle

Le seuil symbolique a été franchi en 2025 : pour la première fois dans l’histoire, le monde compte 3 000 milliardaires. Leur fortune cumulée atteint 18 300 milliards de dollars, soit davantage que le produit intérieur brut de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni réunis. En un an, leur patrimoine a progressé de plus de 16 %, soit un rythme trois fois supérieur à la moyenne des cinq années précédentes. Depuis 2020, la progression atteint 81 %.

La France n’échappe pas à cette dynamique. Les 53 milliardaires français pèsent désormais davantage que 32 millions de leurs concitoyens réunis. En huit ans, leur fortune cumulée a doublé : un gain de plus de 220 milliards d’euros captés par 32 personnes depuis 2017. Les chercheurs du World Inequality Lab le rappellent : un tel niveau de concentration n’avait pas été observé depuis la fin du XIXᵉ siècle.

Trois mécanismes par lesquels la richesse érode la démocratie

La littérature de science politique identifie aujourd’hui trois canaux par lesquels la concentration patrimoniale agit sur les institutions démocratiques.

Le premier est la capture institutionnelle. Les très grandes fortunes financent le lobbying, les think tanks, les médias et les campagnes électorales. Ce financement infléchit la production législative en faveur des plus aisés et façonne durablement l’agenda politique. Oxfam le quantifie sans détour : un milliardaire a 4 000 fois plus de chances qu’un citoyen ordinaire d’occuper un poste politique.

Le deuxième est l’érosion de l’État de droit. Les patrimoines très concentrés disposent de moyens juridiques disproportionnés — avocats spécialisés, optimisation fiscale, arbitrage international — qui leur permettent de contourner les régulations communes. Les règles du jeu ne s’appliquent plus à tous de la même manière.

Le troisième est la défiance démocratique. Lorsque les citoyens perçoivent cette inégalité de traitement, la participation électorale recule et les votes protestataires progressent. L‘étude V-Dem de l’Université de Göteborg documente, sur vingt-cinq ans, une corrélation robuste entre concentration patrimoniale et recul démocratique. Oxfam en tire un indicateur frappant : les pays inégalitaires connaissent un risque sept fois plus élevé d’érosion de leurs institutions.

Le cas français : la culture comme laboratoire de la capture

Aucun exemple ne rend la mécanique plus tangible, en mai 2026, que la concentration construite par Vincent Bolloré dans la culture et l’information françaises. Via Vivendi, Canal+ et le contrôle de Lagardère, le milliardaire breton aligne désormais une part inédite de l’audiovisuel (Canal+, CNews, Europe 1), de la presse (Le Journal du Dimanche, Paris Match, Prisma) et de l’édition (Hachette Livre, qui regroupe notamment Grasset, Fayard, Stock, JC Lattès). Cette intégration verticale — financement, production, diffusion, distribution — n’est pas une simple stratégie industrielle. Elle redessine, dans les faits, les conditions de la liberté créative en France.

Deux épisodes l’ont récemment rendu visible. En avril 2026, le licenciement par la direction Hachette d’Olivier Nora, directeur historique de Grasset, sur fond de désaccord autour de la publication du prochain livre de Boualem Sansal, déclenche un mouvement sans précédent dans l’édition française. Plus de 170 auteurs annoncent renoncer à publier chez Grasset. Le 20 avril, plus de 300 figures de la littérature — parmi lesquelles Leïla Slimani, Virginie Despentes et Emmanuel Carrère — appellent à la création d’une « clause de conscience » dans l’édition, sur le modèle de celle qui protège les journalistes : la possibilité, pour un auteur ou un éditeur, de quitter une maison dont la ligne change sans renoncer à ses droits. Des auteurs étrangers rejoignent le mouvement. Vincent Bolloré répond, le 19 avril, que « Grasset continuera » avec « de nouveaux auteurs ».

Mai 2026, le cinéma à son tour. Le 11 mai, environ 600 professionnels — comédiens, réalisateurs, techniciens, parmi lesquels Juliette Binoche, Adèle Haenel, Raymond Depardon, Jean-Pascal Zady — signent dans Libération une tribune du collectif « Zapper Bolloré ». Le grief central : l’entrée de Canal+ au capital d’UGC (34 %, troisième réseau de salles français, avec option d’acquisition à 100 % d’ici 2028) qui boucle, pour le cinéma français, l’intégralité d’une chaîne de financement — chaîne payante, distributeur, producteur, exploitant. La réaction du groupe est immédiate : Maxime Saada, directeur général de Canal+, annonce que la chaîne ne travaillera plus avec les signataires de la tribune. Au Festival de Cannes, des actes de protestation visent dans la foulée le logo Canal+ lors de plusieurs projections.

Cette double affaire constitue, à elle seule, une démonstration de tous les mécanismes décrits plus haut. La capture institutionnelle : un acteur privé contrôle simultanément l’écrit, l’écran et l’antenne. L’érosion de l’État de droit : la rétorsion économique contre des professionnels qui exercent leur droit d’expression critique reste, à ce stade, sans réponse régulatoire. Et la défiance : pour la première fois, ce n’est plus une élite intellectuelle qui dénonce un risque pour la démocratie, c’est le secteur lui-même qui se déclare en fronde. Quand un milliardaire peut, en pratique, décider qui publiera des romans ou des essais en France et qui tournera des films, l’argument académique de l’incompatibilité entre hyper-concentration et démocratie cesse d’être théorique.

Cette double crise Grasset / Canal+ du printemps 2026 montre que la culture est devenue le terrain de jeu de milliardaires où la concentration patrimoniale se transforme, sous nos yeux, en pouvoir de censure et de rétorsion.

Elon Musk : la concentration patrimoniale à l’échelle globale

Si Vincent Bolloré illustre la capture du paysage culturel d’un pays, Elon Musk en pousse la démonstration à l’échelle planétaire — et combine, à lui seul, presque tous les mécanismes décrits plus haut. Première fortune mondiale, il détient simultanément X (ex-Twitter), plateforme dont les algorithmes orientent le débat public dans des dizaines de pays ; SpaceX et Starlink, infrastructures stratégiques que la diplomatie d’États souverains ne peut plus ignorer ; Tesla, premier constructeur mondial de véhicules électriques ; et xAI, l’un des acteurs majeurs de l’intelligence artificielle générative. Aucune fortune, dans l’histoire moderne, n’a combiné à un tel niveau le capital, la technologie, l’infrastructure et le média.

Le passage à l’action politique directe en a été l’extension logique. Lors de l’élection présidentielle américaine de 2024, Musk a consacré près de 250 millions de dollars au soutien de la campagne de Trump. Une fois ce dernier élu, il a dirigé pendant cinq mois le Department of Government Efficiency (DOGE), structure ad hoc qui a supprimé environ 260 000 emplois fédéraux sur les 2,3 millions que comptait l’administration américaine, et démantelé une partie des agences fédérales — au premier rang desquelles l’USAID. Des chercheurs de l’Université de Boston estiment que les coupes opérées dans les programmes d’aide humanitaire auront contribué à plusieurs centaines de milliers de décès d’enfants dans le monde. Après une rupture publique avec Trump en mai 2025 sur le projet budgétaire de l’administration, Musk a quitté le DOGE. L’expérience aura suffi à montrer qu’un milliardaire peut, en quelques mois, redessiner l’architecture de l’État fédéral le plus puissant du monde.

L’extension européenne est tout aussi documentée. En janvier 2025, Elon Musk intervient en visioconférence lors d’un meeting de l’AfD allemande pendant la campagne des élections fédérales du 23 février — soutien explicite à un parti d’extrême droite par un acteur étranger qui contrôle, par ailleurs, la principale plateforme de débat public en ligne en Europe. La Commission européenne a ouvert une enquête sur d’éventuelles violations du Digital Services Act par X, dont les algorithmes auraient indûment favorisé les contenus proches de l’AfD. Trente-huit eurodéputés ont saisi Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron a qualifié les activités politiques de Musk de « nouveau mouvement réactionnaire international ». Le milliardaire a également rencontré Nigel Farage et l’équipe dirigeante de Reform UK, et amplifié, via son compte personnel, de nombreuses voix anti-établissement en Irlande, au Royaume-Uni et en Italie.

La portée du cas Musk dépasse la singularité du personnage. Elle pose, en termes neufs, la question régulatoire centrale : que peut une démocratie nationale quand un acteur privé étranger, doté d’une fortune supérieure au PIB de la plupart des États qu’il influence, intervient directement dans ses élections via une infrastructure qu’aucun gouvernement ne contrôle ? L’Union européenne tente une réponse partielle avec le DSA, dont les premiers résultats restent à mesurer. Les États-Unis, eux, ont laissé l’expérience se dérouler à plein, jusque dans l’appareil exécutif lui-même. Le précédent est désormais établi : une seule très grande fortune peut, en moins d’une année, infléchir l’État dans un pays et le scrutin dans plusieurs autres. C’est précisément ce contre quoi l’argument démocratique de l’article — la concentration patrimoniale comme risque systémique pour les institutions — entend mettre en garde.

Gates, Soros, Arnault… : quand la philanthropie devient une puissance sans mandat

La concentration patrimoniale ne s’exerce pas seulement par la propriété directe d’entreprises, de médias ou d’établissements culturels. Elle prend aussi, depuis vingt ans, la forme plus discrète mais tout aussi structurante des grandes fondations philanthropiques. Comme le documente la journaliste Myret Zaki dans Élucid, les fondations milliardaires — Bill & Melinda Gates, Open Society de George Soros, Louis Vuitton de Bernard Arnault, parmi d’autres — exercent désormais sur la santé mondiale, l’information ou la culture une influence comparable à celle d’États entiers. Elles ne sont pourtant élues par personne, ne rendent compte qu’à elles-mêmes, et échappent à toute évaluation indépendante de l’ampleur de ce que la puissance publique, elle, subit en permanence.

Trois exemples suffisent à en mesurer la portée. La Fondation Bill & Melinda Gates, dotée de plus de 50 milliards de dollars, est devenue le premier contributeur privé de l’Organisation mondiale de la santé, dont elle finance environ 10 % du budget — ce qui lui confère, de fait, un pouvoir d’inflexion sur les priorités sanitaires de la planète. La fondation a refusé de soutenir la levée temporaire des brevets vaccinaux pendant la pandémie de Covid-19, et financé un lobbying actif à Bruxelles en faveur d’une dérégulation des « nouveaux OGM ».

L’Open Society Foundation de George Soros, dotée d’une vingtaine de milliards de dollars, finance simultanément un grand nombre de médias et de consortiums journalistiques à travers le monde — situation qui pose, par construction, la question de l’indépendance éditoriale des titres concernés à l’égard de leur propre bailleur.

La Fondation Louis Vuitton enfin, créée par Bernard Arnault, donne à voir une autre dérive : la Cour des comptes a documenté que près de 80 % du coût du musée parisien — environ 610 millions d’euros — a été pris en charge par l’État via le dispositif de mécénat fiscal Aillagon de 2003, transformant un « cadeau à la France » revendiqué par son fondateur en transfert de fait du contribuable vers le patrimoine d’image d’un groupe de luxe.

Le problème n’est pas la philanthropie en soi, dont les apports concrets sont réels. Il est l’absence de contrepoids démocratique à des puissances privées qui pèsent désormais autant que des politiques publiques sur la santé, l’information et la culture — sans en partager ni les obligations de transparence, ni les exigences de reddition de comptes. À mesure que les caisses des États se vident, ce déséquilibre s’aggrave : les fondations comblent un vide, mais selon leurs propres priorités, leurs propres calendriers et leur propre conception de l’intérêt général. C’est précisément ce que les rapports successifs de la Cour des comptes désignent comme la « frontière de plus en plus floue entre mécénat et sponsoring ». Au-delà du seul cas Bolloré, la régulation des fondations milliardaires est sans doute l’un des chantiers les plus urgents — et les moins engagés — de la décennie qui s’ouvre.

Au-delà du revenu : les cinq nouvelles dimensions des inégalités

L’apport principal du World Inequality Report 2026 est d’élargir la cartographie des inégalités. Au-delà des revenus et du patrimoine, Lucas Chancel et Thomas Piketty documentent cinq dimensions complémentaires : les inégalités climatiques — les 10 % les plus aisés émettent plus de la moitié des émissions mondiales de CO₂ —, les inégalités de genre — les femmes captent 35 % des revenus du travail mondial alors qu’elles représentent la moitié de la population active —, les inégalités d’accès au capital humain, les asymétries du système financier mondial et les clivages territoriaux.

Les chiffres globaux donnent la mesure du déséquilibre : les 10 % les plus riches captent 53 % des revenus mondiaux et 75 % du patrimoine net, tandis que la moitié la plus pauvre de l’humanité ne reçoit que 8 % des revenus et 2 % du patrimoine.

88 milliards d’euros par an : les pistes fiscales d’Oxfam France

Oxfam France ne se contente pas de poser le diagnostic. L’organisation chiffre une série de recommandations fiscales : un impôt sur la fortune réformé incluant les patrimoines productifs, une taxe sur les superprofits, un relèvement de la fiscalité sur les successions au-delà de 12 millions d’euros, et la taxation des holdings patrimoniales. Selon ses calculs, l’ensemble dégagerait 88 milliards d’euros par an, sans peser sur le pouvoir d’achat de 70 % des Français.

La traduction parlementaire, pour l’instant, est en panne. La proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros — la « taxe Zucman », qui rejoint en partie les orientations d’Oxfam — avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale en février 2025. Le Sénat l’a rejetée au printemps 2026, le rapporteur de la commission des finances jugeant le dispositif à la fois fragile sur le plan constitutionnel et porteur d’effets économiques indésirables. Cet échec, par-delà l’argument technique, illustre précisément le mécanisme que documente Oxfam : lorsqu’il s’agit de fiscalité des très grands patrimoines, la chambre haute incline durablement du côté des intérêts qu’elle représente. À l’échelle européenne, le débat sur une fiscalité minimale des grandes fortunes — défendue notamment par les économistes du World Inequality Lab — progresse plus lentement, freiné par la règle de l’unanimité fiscale au Conseil de l’Union européenne.

Les angles morts du débat

Plusieurs critiques méritent d’être entendues. La fortune des milliardaires repose largement sur la valorisation boursière de leurs entreprises, par nature fluctuante ; une fiscalité mal calibrée pourrait entraîner des arbitrages géographiques au détriment de la France. Les travaux de Gabriel Zucman apportent toutefois un contrepoint solide : une fiscalité minimale internationale est techniquement faisable et politiquement défendable, sur le modèle de l’accord OCDE de 2021 qui a instauré un impôt minimum de 15 % pour les multinationales.

L’épreuve démocratique qui vient

La question, désormais, n’est plus de savoir si la concentration patrimoniale affecte la démocratie. Elle est de savoir si les institutions démocratiques sauront, à temps, en limiter les effets.

Le constat peut sembler décourageant. Il ne devrait pas l’être. Car ce n’est pas la première fois que nos sociétés font face à un tel déséquilibre. À la fin du XIXᵉ siècle, déjà, quelques familles concentraient une part énorme de la richesse mondiale. Les démocraties d’alors n’ont pas baissé les bras : elles ont inventé l’impôt progressif, le droit du travail, l’école pour tous, puis la Sécurité sociale. Aucune de ces avancées n’a été facile à obtenir. Toutes ont été arrachées, souvent au sortir de crises majeures, après des décennies de mobilisation. Mais elles prouvent qu’une réponse est possible — quand la société décide qu’elle est nécessaire.

Aujourd’hui, le terrain de cette réponse a changé. On l’a vu : au Parlement, les tentatives de mieux taxer les très grandes fortunes échouent les unes après les autres. La résistance vient désormais d’ailleurs. Elle vient des éditeurs et des écrivains qui refusent de voir leurs livres soumis à une ligne dictée par un milliardaire. Elle vient des comédiens et des réalisateurs qui s’inquiètent qu’une seule entreprise contrôle bientôt l’argent du cinéma, ses productions et ses salles. Elle vient des journalistes qui osent contester leur propre actionnaire. Ce n’est pas un hasard : la culture est l’endroit où chacun voit, concrètement, ce que devient une société quand les règles sont écrites pour quelques-uns.

Les outils existent. Une taxation minimale internationale, comme celle qui s’applique déjà aux multinationales depuis 2021, peut être étendue aux très grands patrimoines. L’Europe peut décider de protéger le pluralisme des médias et de l’édition contre les concentrations excessives. La France peut réformer le financement de sa vie politique pour limiter l’influence directe des plus fortunés. Aucune de ces décisions n’est hors d’atteinte. Toutes dépendent d’une seule chose : que le politique retrouve le courage de fixer lui-même ses règles, plutôt que de les laisser écrire par ceux qu’elles sont censées encadrer. C’est à ce courage, bien plus qu’aux chiffres, que se mesurera la décennie qui vient.