Comment le design peut-il accompagner les populations en situation d’urgence ? Quel rôle peut-il jouer dans l’anticipation, la résilience ou la reconstruction ? Pour la première fois, l’ENSCI-Les Ateliers et la Croix-Rouge française présentent une exposition conjointe à la Paris Design Week du 10 au 13 septembre, autour de la thématique du Design d’urgence, un champ d’expérimentation où le design croise les sciences humaines, l’ingénierie et l’action humanitaire.

Fruit d’un partenariat pédagogique engagé depuis l’automne 2024, l’exposition dévoile 26 projets de design imaginés par des élèves de l’ENSCI, en dialogue étroit avec des experts de la Croix-Rouge française. Ces travaux explorent de nouveaux modèles d’abris, d’environnements sûrs, de dispositifs d’accompagnement ou de reconstruction à la suite de catastrophes naturelles ou de crises sociales et politiques autour de trois axes d’exploration : prévenir et éduquer : comment anticiper les crises à venir ? Protéger : quelles formes d’abris inventer pour répondre aux urgences ? Relever & recréer du lien : comment favoriser la résilience des communautés ?

Dans les zones de crise, il n’y a ni luxe ni superflu. Il y a des besoins essentiels, des urgences vitales, des ressources limitées. Et pourtant, dans cette complexité, il est encore possible d’inventer. De construire, avec peu, des réponses utiles, solides et humaines. C’est là que le design d’urgence prend tout son sens.

Face à la complexité croissante des crises, les approches standards ne suffisent plus.

Le design d’urgence ouvre une autre voie : une pratique ancrée dans la réalité du terrain, qui cherche non pas à faire beau, mais à faire mieux. Il repose sur la co-conception avec les populations concernées, l’écoute active, la prise en compte des contraintes logistiques, culturelles et matérielles. Cette méthode valorise l’adaptabilité, la rapidité et l’innovation frugale, pas toujours sophistiquée, mais toujours respectueuse, mais toujours respectueuse de la dignité et de la pertinence des solutions.

Quand le design répond à l’urgence

Loin d’être éloignés, design et action humanitaire partagent des valeurs profondes : répondre aux besoins concrets avec humilité, sobriété et flexibilité. Ensemble, ils placent l’humain au centre, tant dans la finalité que dans le processus. Entre enjeux opérationnels et solutions innovantes, le design d’urgence s’inscrit pleinement dans les missions de la Croix-Rouge française de réduction des souffrances humaines. Cette approche répond à des défis réels, que ce soit en situation d’urgence ou dans des projets de plus long terme. Elle reflète notre culture fondée sur la proximité, l’écoute et le respect de la dignité humaine. Elle favorise également l’émergence de nouvelles

formes de collaboration, d’engagement et d’innovation.

Le design d’urgence prouve son efficacité sur le terrain. Il améliore la qualité des interventions, facilite la mise en œuvre rapide de solutions économiques et reproductibles, adaptées à des contextes en constante évolution. En renforçant l’appropriation locale, il contribue à accroître la résilience des communautés. Il crée aussi des ponts entre ONG, écoles, entreprises, artisans et ingénieurs, dynamisant des coopérations inédites.

Le design d’urgence n’est pas une posture. C’est une manière de faire autrement, et de faire mieux, dans les moments où cela compte le plus.

Deux ateliers de projet au cœur de la démarche

➤ Mettre à l’abri

Designers : Elena Tosi-Brandi & Natacha Poutoux

Ce projet interroge l’abri non seulement comme structure physique, mais comme environnement digne et réconfortant. Les élèves imaginent des dispositifs systémiques pour accueillir, protéger et accompagner les personnes en situation de crise.

➤ Habitat d’urgence

Designers : Matt Sindall & François Lafortune

Comment penser des habitats d’urgence flexibles, évolutifs, culturellement adaptés ? Les élèves conçoivent des solutions concrètes mêlant matériaux, procédés et logiques de déploiement en lien avec les acteurs de terrain.

Temps forts

17h-17h45 – Mettre à l’abri : le design industriel au service des urgences humanitaires et climatiques

Quand l’ENSCI–Les Ateliers et la Croix-Rouge s’associent pour apporter des solutions concrètes dans les contextes extrêmes.

Cette table ronde revient sur un projet de collaboration entre étudiants, designers et humanitaires autour de la conception d’abris ou de dispositifs concrets en situation d’urgence — qu’elle soit humanitaire, climatique ou géopolitique.

Comment penser un habitat digne dans un camp de réfugiés ou sur les trottoirs de nos villes ?

Comment répondre à la crise de l’eau, à la protection des plus jeunes, à l’instabilité territoriale ?

À travers des témoignages de terrain et des retours d’expérience, les invités échangeront sur les outils, les méthodes et les processus de conception mis en œuvre pour répondre aux besoins vitaux des plus vulnérables.

18-18h45 – Zones critiques : design en action /Vers une pratique engagée, entre réaction rapide et transformation durable

Réagir vite, penser loin : quand le design se déploie dans l’urgence.

Dans un monde traversé par des multiples crises — climatiques, humanitaires, sanitaires ou sociales — le design quitte ses zones de confort pour se situer en zones critiques, où les besoins sont urgents, les ressources limitées, et les vies en danger.

Cette table ronde explore les pratiques du design en état d’intervention : celui qui réagit à la catastrophe, mais aussi celui qui anticipe, répare, transforme. Comment les designers s’adaptent-ils aux contraintes du terrain ? Peuvent-ils dépasser la réponse purement technique pour imaginer des modèles plus durables, plus frugaux, plus résilients ?

À travers des retours de terrain — comme à Mayotte ou au Kenya —, des dispositifs low tech, ou des démarches hybrides entre design industriel, innovation sociale et action humanitaire, les invité·es interrogent le rôle du design dans la construction de formes d’intervention plus justes, plus sobres et plus solidaires.

📍 Lieu : ENSCI – Les Ateliers, 48 rue Saint-Sabin, Paris 11e

🗓 Dates : du 10 au 13 septembre 2025, de 9h à 19h

🎤 Tables rondes : deux moments d’échange avec designers, chercheurs et humanitaires : 10 septembre

À propos de l’ENSCI-Les Ateliers

Fondée en 1982, l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) est la seule école publique française entièrement dédiée au design industriel. S’inspirant du Bauhaus et du Black Mountain College, l’école propose une pédagogie innovante centrée sur l’apprentissage par projet. Elle offre deux diplômes de Master – Design textile et Création industrielle – et un doctorat en design avec l’Université Paris-Saclay. L’ENSCI-Les Ateliers dispense également trois Mastères Spécialisés® via sa Formation Tout Au Long de la Vie (FTLV). Sous la tutelle des ministères de la Culture et de l’Industrie, elle collabore avec des institutions académiques majeures pour promouvoir le design.

www.ensci.com

