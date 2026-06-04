Il était de ceux qui refusaient les frontières dressées entre les savoirs, les disciplines et les êtres. Edgar Morin nous laisse une œuvre qui ressemble moins à un système qu’à une constellation : une invitation permanente à relier ce qui paraît séparé, à accueillir l’incertitude sans renoncer à comprendre, à penser la complexité du monde sans céder à la simplification. À l’heure où les crises s’enchevêtrent et où les certitudes vacillent, son héritage demeure une lumière exigeante : celle d’un humanisme lucide qui nous rappelle que l’intelligence véritable ne consiste pas à réduire le réel, mais à en embrasser les contradictions, les liens et les métamorphoses.

Sous le dôme des Invalides, la République a salué l’un de ses plus grands éclaireurs. Edgar Morin s’est éteint le 29 mai, à l’âge de 104 ans, après avoir traversé plus d’un siècle d’histoire sans jamais cesser d’interroger son temps. Résistant, sociologue, philosophe, intellectuel engagé, il aura porté jusqu’à son dernier souffle une pensée en mouvement, attentive aux fragilités du monde autant qu’à ses promesses.

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages traduits dans le monde entier, il a fait de sa vie une œuvre de vigilance et de reliance, refusant les frontières artificielles entre les savoirs, les peuples et les destins. En lui rendant un hommage national ce 3 juin 2026, le président français salue celui qu’il avait reçu à l’Élysée pour son centième anniversaire et qu’il avait alors qualifié d’« homme du siècle ». Mais au-delà des honneurs, c’est une voix singulière qui entre aujourd’hui dans notre mémoire collective : celle d’un penseur qui nous aura appris que la lucidité n’est pas le contraire de l’espérance, mais sa condition même.

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« La vie reconnaît comme penseurs ceux qui pensent leurs évidences, alors que penser est en rupture avec les évidences de la tribu »

Edgar Morin

Edgar Morin est l’un des premiers penseurs à avoir théorisé « la pensée complexe », une approche qui refuse de cloisonner les savoirs et cherche au contraire à tisser des liens entre les sciences dures, les sciences humaines et la philosophie, conscient qu’un système de pensée exclusivement réductueur rend les citoyen(ne)s incapables de pensée complexe et dialogique autrement que d’une manière inconsciente purement intuitive. Ceci peut-être à

la différence du mode de pensée Yin-Yang d’Extrême-Orient.

Pour Edgar Morin, c’est la plus grande menace qui pèse sur la démocratie, car une société complexe qui ne produit que des citoyens simplificateurs est condamnée à basculer dans le populisme ou la technocratie autoritaire Pour lui, la priorité absolue était qu’il faut réformer l’école pour enfin donner au citoyen privé de lucidité intellectuelle face aux enjeux intrinsèquement et irréductiblement complexes saturant son cerveau, les outils systémiques lui permettant de pouvoir consciemment intégrer des milliards d’informations parfois contradictoires. Mais cela reste encore une utopie éducative … (1 et 2)

« Non seulement chaque partie du monde fait de plus en plus partie du monde, mais le monde en tant que tout est de plus en plus présent dans chacune de ses parties. »

Edgar Morin, Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur.

La démarche systémique est en effet LA méthode de réflexion qui cherche à dépasser ces limites en reliant ce que notre esprit a naturellement tendance à séparer. Elle part d’un constat simple : la réalité, qu’elle soit biologique, sociale ou psychologique, est un tissu de relations, d’interactions et d’incertitudes. Pour la comprendre, on ne peut pas l’isoler de ses relations dynamiques et évolutives avec son environnement. Si la démarche réductive a été

incroyablement efficace pour faire progresser les technologies et la science, elle est devenue aveugle. En découpant la réalité en petits morceaux, elle détruit les liens entre ces morceaux, ce qui la rend incapable de comprendre les problèmes globaux, par définition interconnectés.

L’essentiel d’un « au revoir » à Edgar Morin, qui n’est en rien un « adieu », réside donc dans la célébration de son humanisme radical, de son optimisme lucide et de son refus des pensées cloisonnées avec la « Terre-Patrie » comme horizon (3) . Il est en effet parmi les premiers penseurs à avoir théorisé la pensée complexe — une approche qui refuse de cloisonner les savoirs et cherche au contraire à tisser des liens entre les sciences dures, les

sciences humaines et la philosophie, un changement radical dans l'utilisation de notre propre cerveau.

Il s’agit donc de saluer son héritage intellectuel et moral en rappelant sa pensée complexe qui s’articule autour de trois principes : la dialogique reliant nature et culture, la récursion Terre-Humain, et l’hologramme intégrant le global dans le local. En créant une forme de boussole existentielle et politique intégrant des dimensions irréductiblement distinctes, Il a sorti la systémique des laboratoires d’ingénierie et d’informatique.

Parmi les piliers de sa vie et de son œuvre telle, La Méthode 4 , est une boîte à outils conceptuelle conçue pour intégrer la globalité des phénomènes complexes sans en ignorer les singularités. Si la démarche réductive a faite progresser la science et les technologies, elle est demeurée myope. En découpant la réalité en petits morceaux, elle détruit les liens entre ces morceaux ce qui la rend incapable de comprendre les problèmes globaux, par

définition interconnectés. Cette méthode monumentale en six volumes propose des outils conceptuels ,comme l’auto-éco-organisation et la boucle récursive, essentiels pour aborder la condition humaine et ses crises irréductiblement interconnectées. C’est une méthode de réflexion qui cherche à relier ce que notre esprit a naturellement tendance à séparer. Elle part d’un constat simple : la réalité, qu’elle soit biologique, sociale ou psychologique, est un tissu de relations, d’interactions et d’incertitudes. Pour la comprendre, on ne peut pas l’isoler de son environnement. Il a puisé ses concepts fondamentaux dans la cybernétique (Norbert Wiener), la théorie des systèmes (Ludwig von Bertalanffy), ou encore la théorie de l’information (Claude Shannon).

« Toute ma vie, on m’a dit : Ce n’est pas le moment ! »

Edgar Morin

Edgar Morin a contribué à expliciter que l’univers ne fonctionne pas seulement avec de l’ordre (les lois de la physique) ou du désordre (l’entropie), mais par leurs interactions. C’est du désordre (des collisions d’atomes) que naît un ordre nouveau (les étoiles, la vie). Ils sont à la fois antagonistes et complémentaires. Et ainsi expliciter le fait que l’univers ne fonctionne avec les lois de la physique de l’ordre et du désordre que par leurs interactions à la fois antagonistes et complémentaires. Ce qu’il a formulé par son concept de « boucle tétralogique » tendant à (dé)montrer que la vie et les sociétés se développent grâce au désordre.

Comme l’expriment certains, la valeur ajoutée d’Edgar Morin n’est pas d’avoir créé les briques, mais d’avoir contribué à inventer une architecture et une philosophie qui, au travers d’outils mathématiques et informatiques s’appliquent à la science, l’économie, la politique, la sociologie, l’éthique, l’amour, et la culture, transformant une science de l’ingénieur en une sagesse pour l’être humain. Elle a conduit à ce que Edgar Morin a nommé la « politique de civilisation », l’enjeu n’étant pas seulement technique ou économique, mais existentiel. Il s’agit de substituer à l’esprit de conquête une éthique de la dépendance, c’est-à-dire le besoin vital de reconnecter l’humain à son milieu originel

« L’homme est pleinement biologique et pleinement culturel. (…) Il est une émergence de la vie et de la Terre, et en même temps il est capable de s’en détacher par la conscience. »

– Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe.

Il a développé sur cette base une approche originale sur la vie des idées, déjà évoquée par Teilhard de Chardin au travers du concept de « noosphère ». Il a théorisé le fait que nos idées, nos mythes et nos idéologies ont une forme d’autonomie : ils naissent de nous, mais finissent par nous posséder et nous gouverner. Il a créé une véritable écologie des idées, ce qu’il a intitulé la « noologie », montrant que les systèmes d’idées obéissent aux mêmes lois de sélection, de survie et d’interaction que les espèces biologiques dans la nature.

Et ces principes dont l’utilité pratique est de servir de « boussole anti-erreur » pour les décideurs, les médecins, les enseignants ou les écologistes, en leur évitant d’appliquer des solutions simples à des problèmes qui ne le sont pas. Ils ont été traduits en pratiques opérationnelles, notamment par Gérard Donnadieu et Jean-Louis Lemoigne (5) qui permettent de concevoir des matrices de scénarios évolutifs pour développer des stratégies adaptatives.

Faire des zoom arrières pour établir le contexte global. Et face à un problème irréductiblement global, faire un zoom avant pour voir comment il se traduit au niveau d’un seul de ses éléments .La pensée systémique devient une habitude mentale qui transforme en « tisseur de liens », soutenue par des outils visuels et collaboratifs. Morin a aussi forgé des opérateurs de vigilance et des protocoles d’auto-examen permettant de vérifier que l’on est

pas en train de « mutiler la réalité« .

Un protocole consiste à scanner son analyse et à y chercher activement les erreurs mentales, les erreurs intellectuelles, les aveuglements culturels et la rationalisation, la tendance à vouloir enfermer la réalité dans un cadre parfaitement logique en ignorant le bruit et le hasard. L’analyste devant établir où il se situe dans le système qu’il observe au travers de trois opérateurs de vigilance logiques (Dialogique, Récursion, Hologramme) qu’Edgar Morin présente explicitement comme des « outils pour penser » pour assurer qu’une analyse n’est pas aveuglée par une idéologie ou une « morale de groupe » et adapter les conclusions en conséquence. Ces outils servent de garde-fous pour secouer l’esprit, c’est du pragmatisme de vigilance ?

Dans ce contexte, Edgar Morin a notamment définit la crise écologique actuelle comme une « polycrise » . où la dégradation de la biosphère, la mondialisation économique et la détresse sociale s’alimentent en boucle. Cela nécessitant d’appliquer La Méthode pour surmonter l’enchevêtrement des urgences économiques, sociales et environnementales. ​

Face à ce péril, la pensée simplificatrice commet l’erreur de traiter les symptômes de manière isolée (par exemple, la transition carbone sans justice sociale) et celle-ci propose une grille de lecture systémique pour relier ces dimensions et repenser notre relation à la Terre-Patrie.

Selon lui, la transition écologique ne consiste pas à tout arrêter, mais à décider de manière lucide​. Plus largement, pour Edgar Morin, le débat binaire entre croissance et décroissance est une impasse intellectuelle née d’une pensée simplificatrice. Fidèle à sa méthode systémique, il refuse la décroissance indifférenciée et lui préfère un principe de sélection et de métamorphose.

LIRE AUSSI DANS UP’ : Entretien avec Edgar Morin : Conscience, intelligence, morale. Voilà ce qui nous manque face à nos pouvoirs sur le vivant

Face à la probabilité d’une catastrophe planétaire, Edgar Morin n’a donc jamais cédé au nihilisme ni à l’optimisme béat. Il a forgé le concept d’« espérance lucide » comme une forme ultime de résistance. le salut écologique venant de forces souterraines aujourd’hui jugées improbables. Plus le système Terre s’approche du chaos, plus les forces de réorganisation et de métamorphose devraient s’éveiller. Il a ainsi proposé une méthode

d’hygiène mentale quotidienne : l’obligation de traquer ses propres illusions et égocentrismes en se posant la question : « En quoi mon propre mode de pensée participe-t-il au problème que je dénonce ? »

Son legs final est donc un appel à l’action obstinée, résumé par sa formule : « Nous vivons une époque d’incertitudes, mais c’est aussi une époque où tout est possible. L’espérance n’est pas naïveté, elle est résistance. »

Jacques de Gerlache, chroniqueur invité UP’. Eco-toxicologue, professeur à l’institut Paul-Lambin à Bruxelles. Conseiller scientifique auprès du Conseil fédéral belge du développement durable. Manager du site www.greenfacts.org

(1) Réformer la pensée, réformer l’éducation Edgar Morin : https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZWD4pvKLE

(2) Edgar Morin : « Les Sept Savoirs Nécessaires à l’Education du Futur ». Fiche de lecture : : http://siteweb.app.free.fr/memoire/edgardmorin.pdf

(3) Dans cet ouvrage co-écrit avec Anne-Brigitte Kern, et contrairement au simple concept de mondialisation économique et technique, il a théorisé la « communauté de destin ». C’est l’idée que pour la première fois de l’histoire, l’humanité entière est unie par une même communauté de danger de mort destruction écologique ou nucléaire, voire sanitaire, géopolitique ou numérique.

(4) La Méthode. Edgar Morin https://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A9thode_(Edgar_Morin)

(5) Jean-Louis Le Moigne, « Systémique et complexité ; Études d’épistémologie systémique », Revue Internationale de Systémique, volume 04, numéro 02, pages 107-117, 1990