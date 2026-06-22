Quand la musique fait battre le cœur du monde

La Fête de la musique vient de s’achever. Partout, des voix se sont mêlées, des inconnus ont partagé le même rythme, des foules ont vibré à l’unisson. Au-delà de cette parenthèse festive se révèle peut-être une force plus profonde. La musique possède ce pouvoir singulier de nous faire éprouver, presque physiquement, le sentiment d’un destin partagé. Peut-elle, au-delà de l’émotion, contribuer à forger une conscience collective à l’échelle de la planète ? Des hymnes universels aux concerts devenus des rendez-vous historiques, l’art révèle un étonnant pouvoir de rassemblement. Mais cette émotion collective, si précieuse soit-elle, n’est jamais exempte d’ambiguïtés ; elle peut aussi les conduire là où la raison hésite à suivre : une force capable d’éveiller la solidarité peut aussi servir d’autres desseins, où l’émotion se mêle aux jeux du pouvoir. Entre communion et manipulation, ce texte explore la partition complexe d’une conscience mondiale en quête d’harmonie.

De nombreux mouvements contemporains incarnent une éthique politique visant à harmoniser l’humanité dans sa diversité. Ces mouvements dépassent le simple esthétisme pour proposer des récits et des imaginaires collectifs unificateurs. Or la musique possède une propriété physique et neurologique unique : elle synchronise instantanément les individus. Lorsque des milliers de personnes chantent ensemble, leurs rythmes cardiaques et leurs respirations se calent sur la même pulsation. Si deux grandes formes de chansons à résonance planétaire structurent un récit du salut de l’humanité, ce n’est pas par hasard, c’est parce qu’elles s’intègrent dans la création d’une conscience émotionnelle globale en activant des mécanismes psychologiques et culturels précis.

La structure rythmique du fameux succès planétaire du groupe Queen « We Are the Champions » (souvent avec un tempo martial de type « marche » ou en ¾) et des refrains en forme de proclamation collective « We » créent un sentiment de puissance et de triomphe.

Pour mobiliser, un tel hymne doit être associé à une victoire de l’humanité face à ses grands défis : la survie écologique, la fin des maladies, la musique transformant ainsi un effort collectif en une épopée héroïque. De même, des morceaux comme « Imagine » de John Lennon ou « Earth Song » de Michael Jackson commencent par une tonalité mineure ou mélancolique, constat d’un chaos actuel, pour transiter vers une tonalité majeure lumineuse. Dans le cas de promesses d’une planète transfigurée, en faisant espérer des milliards de personnes simultanément, ils déclenchent une empathie globale.

Pour qu’une telle chanson cimente une conscience globale, elle ne doit pas simplement être écoutée passivement : elle doit être vécue comme un rituel interconnecté comme lorsque l’on diffuse des morceaux de musique de manière systématique lors des moments de bascule historique : signatures de traités mondiaux, lancements de projets spatiaux internationaux, célébrations environnementales ou sportives. On peut Imaginer un événement mondial où, à la même seconde, deux milliards d’êtres humains chantent le même refrain, leurs voix étant agrégées en temps réel par une IA pour créer un écho mondial unique. Chaque individu ressentant physiquement sa fusion dans le tout. Cette musique devient alors ancrée dans la mémoire collective comme la bande-son officielle d’un événement hors du commun, voire vers un « nouveau monde ».

Les textes et la structure musicale des hymnes planétaires peuvent aussi opérer une dissolution d’un peu de l’égo de l’identité individuelle au profit de l’identité collective : telles des paroles qui utilisent presque exclusivement le « Nous » : le « We are the champions » et le « We are the world » de Freddie Mercury ou l’ « Imagine there’s no countries » de John Lennon suppriment les barrières. Quand le chanteur, comme dans un rituel tribal ou religieux, lance une phrase et que la foule y répond en puissance, une dynamique crée un sentiment de communion à la fois verticale (le guide/l’idéal) et horizontale (la foule unie).

Le concert Live Aid du 13 juillet 1985 n’a pas seulement été le plus grand événement rock de l’histoire, il a véritablement fonctionné comme une forme à l’échelle planétaire de « liturgie laïque » posant les bases techniques, émotionnelles et rituelles d’un sentiment global généré par l’art musical, comme l’ont fait certains compositeurs tel Ludwig von Beethoven. Et grâce à une infrastructure de satellites alors sans précédent qui a relié le stade de Wembley à Londres et le JFK Stadium à Philadelphie, près de 40 % de la population mondiale de l’époque ont regardé les mêmes images et vibré sur les mêmes notes au même instant. Et en diffusant sur la chanson Drive du groupe The Cars des images insoutenables de la famine en Éthiopie, l’événement a provoqué un choc émotionnel collectif créant, pour la première fois, une forme tangible de Noosphère imaginée par Pierre Teilhard de Chardin : une membrane de conscience humaine interconnectée transfigurant la matérialisation d’un devoir moral global et séculier. Et cela grâce à la technologie.

Mais le philosophe Jean Baudrillard a aussi souligné que le concert Live Aid a aussi transformé la misère du monde en un spectacle, le spectateur se donnant bonne conscience en regardant le concert, consommant de l’émotion pure sans remettre pour autant en cause les structures politiques et économiques réelles responsables de la pauvreté.

Au-delà du fait que le concert du Live Aid a prouvé qu’une mobilisation globale était possible, l’événement a aussi révélé les caractéristiques structurelles de ce type de « mobilisation culturelle » : l’analyse musicologique, neurologique et structurelle de la création d’un hymne planétaire comme We Are the World composé par Michael Jackson, Lionel Richie et produit par Quincy Jones est en réalité un produit d’ingénierie psycho-acoustique et culturelle, conçu pour mobiliser simultanément le système limbique, siège des émotions de milliards d’auditeurs. En chantant le refrain qui dit « It’s true we’ll make a better day, just you and me » (C’est vrai que nous ferons un jour meilleur, juste toi et moi), la personne s’auto-induit un sentiment de responsabilité et de bienveillance sociale, activant les circuits neuronaux de l’altruisme.

Ainsi, la tonalité de Mi Majeur, historiquement associée dans la théorie musicale à la clarté, à la ferveur et à la noblesse d’esprit a été enregistrée à un tempo précis de 73 battements par minute, ce qui est le rythme cardiaque moyen d’un être humain au repos et induit un état de calme, de sécurité et d’ouverture empathique immédiate. Fréquente dans les hymnes à la fin d’un morceau, le passage en Fa Majeur, un demi-ton vers le haut, élève aussi artificiellement la tension émotionnelle au moment où l’auditeur fatigue, réactivant son adrénaline lui donnant une sensation d’envol ou de victoire imminente. Dans « We are the world…« , lorsque le refrain arrive, les différentes voix individuelles s’effacent pour fusionner dans un chœur homorythmique où tout le monde chante les mêmes mots, sur le même rythme, en même temps et celui ou celle qui écoute passe de l’dentification à un individu à la fusion dans le collectif. L’égo personnel se dissout dans un esprit de groupe.

Mais si la musique est un outil de mobilisation massive, elle est aussi utilisée comme une arme de propagande où l’émotion brute exclut tout esprit critique et occulte la complexité de situations, comme des situations ou des décisions politiques.

D’un point de vue opérationnel, lors de l’enregistrement de « We are the world... », Quincy Jones a été un architecte social, diplomate en chef et directeur de création : faire chanter ensemble en une seule nuit 46 des stars de la musique de la planète avec un outil de cadrage psychologique indispensable pour accomplir un miracle logistique et humain : un chef-d’œuvre d’empathie collective et de solidarité par l’harmonie. Cela notamment au travers d’une consigne matérialisée par un mot sur la porte des studios qui disait textuellement : «check your ego at the door » (« Laissez vos égos à la porte »). Ce qui a contribué à transformer une pièce remplie de « concurrents » en un collectif uni pour une cause humanitaire. Des répliques francophones ont emboîté le pas aux initiatives anglo- saxonnes avec ses propres collectifs d’artistes.

Mené par le chanteur Renaud, le projet Chanteurs Sans Frontières (1985) a réuni sur le titre Éthiopie la crème de la variété française : Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Gérard Depardieu, Michel Berger. Le disque s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Et depuis 1986, le projet des Enfoirés lancé par Coluche pour les Restos du Cœur, est le seul projet collaboratif géant qui a réussi à s’institutionnaliser sur le long terme. il réunit chaque année des dizaines d’artistes français bénévoles qui abandonnent leurs droits et leurs rivalités le temps d’une série de concerts.

Au-delà de l’élan d’empathie globale des concerts géants, ces événements ont oscillé entre de réelles victoires géopolitiques et de profonds écueils considérés comme « néocoloniaux » cachant des dynamiques politiques et idéologiques complexes. Des politologues et historiens de l’aide humanitaire ont en effet dressé parfois un bilan très critique de leurs impacts à long terme. Les chansons comme Do They Know it’s Christmas ? décrivaient l’Afrique comme une terre stérile et passive, sans histoire ni culture, attendant d’être sauvée par l’Occident et aucun artiste africain de premier plan n’a été invité à chanter sur les morceaux principaux de 1984 et 1985. L’imagerie des concerts projetait des stars occidentales héroïques face à des populations africaines réduites à des figures de victimes impuissantes.

La critique la plus grave concerne la gestion des fonds récoltés, environ 150 millions de dollars pour le « Live Aid » : des enquêtes journalistiques ultérieures ont révélé qu’une partie importante de

l’argent envoyé en Éthiopie, a été détournée à la fois par les rebelles armés et le gouvernement militarisé sous la dictature de Mengistu qui affamait les régions rebelles, pour acheter des armes à l’Union Soviétique. Ce qui a financé des programmes massifs et forcés de déplacements de populations par le gouvernement éthiopien, entraînant des dizaines de milliers de morts supplémentaires.

En 1988, le Wembley Nelson Mandela Tribute à Wembley, organisé pour les 70 ans de Nelson Mandela, avait un but politique : forcer la fin de l’Apartheid en Afrique du Sud et réclamer la

libération de Mandela, alors emprisonné depuis 24 ans avec la musique comme arme politique. Mais le gouvernement britannique de Margaret Thatcher considérait encore le Congrès National Africain (ANC) de Mandela comme une « organisation terroriste » et la BBC a formellement interdit aux artistes de faire des discours politiques sur scène. Mais certains ont contourné la censure, tel Jerry Dammers du groupe The Specials, ayant interprété l’hymne de résistance « Free Nelson Mandela », repris en chœur par 72 000 spectateurs ou encore le groupe Simple Minds ayant composé la chanson « Mandela Day » spécialement pour l’occasion. Ce concert est considéré comme ayant été un point de bascule de l’opinion publique mondiale contre le régime de Pretoria et face à la pression économique et politique internationale redoublée après l’événement, le président Frederik de Klerk a finalement libéré Nelson Mandela 20 mois plus tard, en février 1990.

Jacques de Gerlache, chroniqueur invité UP’.

Eco-toxicologue, professeur à l’institut Paul-Lambin à Bruxelles. Conseiller scientifique auprès du Conseil fédéral belge du développement durable. Manager du site www.greenfacts.org

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