G7 Évian : le climat expulsé de la table des puissants

Le G7 d’Évian (15-17 juin 2026) s’ouvrira dans un paradoxe saisissant : à quelques kilomètres de glaciers alpins en recul, le climat disparaît de l’ordre du jour officiel. Conséquence du retrait américain des accords climatiques, cette mise à l’écart intervient au moment même où l’ONU appelle à accélérer l’action face à une crise dont les signaux n’ont jamais été aussi évidents. Entre onze années consécutives de records de chaleur et l’effacement du sujet des priorités diplomatiques, ce sommet va illustrer un divorce politique majeur. Cette éviction n’est pas un incident de parcours — c’est le signe d’une fracture profonde entre l’urgence scientifique et la réalité géopolitique.

Le G7 Évian 2026 illustrera une vérité désormais impossible à masquer : le dérèglement climatique est scientifiquement urgent et diplomatiquement marginal. Du 15 au 17 juin 2026, les sept nations les plus industrialisées du monde se retrouveront au bord du lac Léman, sous présidence française, à quelques kilomètres des glaciers alpins qui ont perdu 60 % de leur volume en un siècle — et pourtant, le climat n’est pas au menu officiel. L’Élysée le confirme : la page des priorités du G7 sur le site de l’Élysée ne mentionnant effectivement pas le climat comme priorité — les axes retenus sont les déséquilibres mondiaux, les minerais critiques, l’Ukraine, l’enfance, la criminalité organisée et la gouvernance mondiale. Simultanément, le secrétaire général de l’ONU publiait, pour la Journée mondiale de l’environnement du 5 juin, un message sans ambiguïté : « Les signaux d’alarme sont partout. Les onze dernières années ont été les onze plus chaudes jamais enregistrées. » — contraste saisissant avec l’inaction diplomatique.

La raison est connue : le retrait américain des accords climatiques a cassé le consensus nécessaire à tout engagement contraignant. Mais la réalité, elle, ne négocie pas.

Qu’est-ce que le G7 Évian va décider sur le climat en 2026 ?

Rassurez-vous : les dirigeants du G7 ne rentreront pas les mains vides d’Évian. Ils ramèneront des communiqués. Des formulations soigneusement négociées, des verbes au conditionnel, des « nous encourageons » et des « nous appelons à » — le tout rédigé par des sherpa qui ont passé six mois à poncer chaque virgule pour ne froisser personne et ne contraindre personne.

La présidence française a pourtant fait son travail : elle a mis sur la table cinq priorités environnementales, dont le financement de la biodiversité, jusqu’à 800 millions de dollars orientés vers l’Afrique, et la question du méthane. C’est présentable. C’est même généreux — sur le papier. Sauf que ces sujets ne font l’objet d’aucun consensus formel entre les sept membres. Ce qui signifie, en langage diplomatique non-encodé : chacun fait ce qu’il veut, et personne n’est tenu de faire quoi que ce soit.

Mais le vrai chef-d’œuvre, c’est l’architecture de l’évitement. Depuis le retrait américain de l’Accord de Paris en 2025, tout engagement collectif sur les fossiles ou les objectifs de température est, de facto, mort-né. On ne peut pas signer à sept ce que le huitième a refusé de ratifier — surtout quand ce huitième représente la première économie mondiale et le second émetteur de CO₂ de la planète. Alors on ne signe pas. On « note avec préoccupation ». On « prend acte des avancées scientifiques« . On « réaffirme l’importance » de choses qu’on ne fera pas.

Au fond, le G7 Évian va produire exactement ce que tous ses prédécesseurs ont produit depuis deux ans : un communiqué qui ressemble à de l’action climatique sans en être une. Une performance de gouvernance mondiale destinée moins à sauver la planète qu’à rassurer les opinions publiques domestiques.

Les onze années les plus chaudes de l’histoire — et après ?

Onze ans. Onze années consécutives de records de chaleur. Le secrétaire général des Nations Unies l’a rappelé le 5 juin 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, avec la solennité qu’on réserve aux annonces que personne ne contestera et que personne ne suivra d’effet : les onze dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le dérèglement climatique ne se manifeste plus seulement par la hausse des températures — il se traduit par la dégradation accélérée des sols, l’effondrement des écosystèmes marins et terrestres, la montée des eaux et la multiplication des événements extrêmes. Les chiffres sont publics, les rapports du GIEC sont disponibles. Les décisions, elles, attendent.

Les chiffres, justement, sont accablants. Le dérèglement ne se manifeste plus en courbes abstraites sur des slides de conférence : il se lit dans la dégradation de notre planète. On le rappelle, les rapports du GIEC sont disponibles, gratuits, traduits en vingt langues, résumés pour décideurs. Les décideurs les ont lus. Ils ont remercié les scientifiques. Puis ils ont attendu.

La réponse française au G7 Évian ? Mettre en avant les assurances face aux catastrophes naturelles. C’est habile – une manière pragmatique d’habiller l’inaction en adaptation. Mais s’adapter à ce que l’on ne limite plus, c’est accepter un monde à +2,5°C et au-delà : gérer les dégâts, indemniser les sinistrés et appeler ça de la « résilience » pour que ça sonne comme une stratégie plutôt que comme une capitulation.

Comme l’explique l’analyse de l’Institut international du développement durable (IIDD), « L’adaptation ne peut plus être considérée comme une option, mais comme une obligation légale. Elle clarifie la responsabilité des gouvernements quant à leur action (ou leur inaction) en matière de renforcement de la résilience et d’aide aux pays les plus vulnérables pour faire face aux coûts de l’adaptation.«

Mais s’adapter à ce qu’on ne limite plus, c’est juste autre chose. C’est accepter, en silence et sans le dire explicitement, un monde où les assureurs finiront eux-mêmes par se retirer des zones à risque — comme ils le font déjà en Floride, en Californie, et dans certaines régions françaises : la Caisse centrale de réassurance (CCR) a d’ailleurs lancé un Observatoire de l’assurabilité chargé de cartographier précisément les zones désertées par les assureurs — un outil dont l’existence même dit quelque chose sur l’état du problème.

Un stress-test climatique mené par l’ACPR (le superviseur des banques et assurances) projette qu’en 2050, dans le scénario le plus défavorable en France, plus de 7 maisons sur 100 dans les Côtes-d’Armor pourraient ne plus trouver à s’assurer. La Bretagne Nord et les côtes méditerranéennes sont les deux zones où les taux de résiliation de contrats seraient les plus élevés — portés à la fois par une sinistralité en hausse de 105 % et par des primes qui pourraient tripler dans les régions littorales (jusqu’à 158 % en moyenne). Entre 1 000 et 2 000 communes françaises étaient déjà privées d’assurance au 1er janvier 2024. Les assureurs, interrogés par l’ACPR, affirment quant à eux n’exclure aucune zone. Mais un rapport remis au gouvernement pointait dans le même temps des pratiques « toxiques » d’évitement géographique, facilitées par des outils d’intelligence territoriale de plus en plus précis. Le déni comme stratégie d’entreprise. Et surtout, un monde où « faire face aux catastrophes naturelles » ne sera plus une politique, mais un mode de vie.

Pourquoi le climat a-t-il disparu de l’agenda du G7 ?

La réponse courte est la politique américaine. Depuis que l’administration américaine a retiré les États-Unis des engagements climatiques multilatéraux, tout texte commun sur le sujet est bloqué par le principe de consensus qui gouverne le G7. La France, qui préside, a choisi de ne pas forcer un désaccord public — optant pour une diplomatie discrète sur le méthane et la biodiversité plutôt qu’un affrontement visible sur les fossiles.

La réponse longue est plus structurelle : le G7 est un forum informel sans pouvoir contraignant. Ses déclarations valent ce que valent les engagements de ses membres. Et plusieurs membres — outre les États-Unis — ont assoupli leurs trajectoires de décarbonation face aux pressions économiques et électorales.

Vers une gouvernance climatique post-G7 ?

Des voix de plus en plus nombreuses, dans la communauté scientifique comme chez les juristes internationaux, plaident pour des mécanismes contraignants qui ne dépendent plus du consensus des grandes puissances. Et le droit international commence, lentement, à leur répondre.

Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice a rendu un avis consultatif historique : les États ont des obligations juridiques contraignantes en matière climatique, fondées non seulement sur l’Accord de Paris mais sur le droit international coutumier et le droit des droits humains. Les plus grands émetteurs — entendez les membres du G7 — doivent prendre des mesures d’atténuation ambitieuses, conformes aux meilleures données scientifiques disponibles. Le manquement à ces obligations peut engager leur responsabilité internationale. Ce n’est plus une pétition de principe militante. C’est la Cour mondiale qui parle.

L’accord BBNJ sur la haute mer, entré en vigueur en janvier 2026, confirme la même logique : un droit international contraignant sur les communs est possible, même quand le chemin est long. La question climatique attend son équivalent — et les outils juridiques pour le construire existent désormais.

Ce que le G7 Évian révèle alors, c’est un paradoxe inédit : le droit international avance, pendant que la diplomatie des grandes puissances recule. Les obligations existent. Les engagements collectifs, non. La gouvernance mondiale fonctionne encore selon une logique de souveraineté nationale à l’heure où les problèmes sont structurellement transnationaux. Le climat ne respecte pas les frontières, ne négocie pas, n’attend pas les consensus diplomatiques. Mais les institutions qui devraient lui répondre, si. C’est l’essentiel de la contradiction.

Ce que le G7 Évian expose, ce n’est pas un échec ponctuel — c’est une inadéquation structurelle entre la nature du problème et la nature des outils. Il est parfaitement adapté pour coordonner des politiques monétaires entre économies proches. Il est parfaitement inadapté pour imposer une transition énergétique à des membres qui n’en veulent pas.

L’absence du climat à l’agenda officiel dit aussi autre chose, plus difficile à entendre : les grandes puissances ont intégré que la fenêtre de la prévention est en train de se fermer. On ne débat plus vraiment de comment éviter le pire — on organise discrètement la gestion du pire. Les assurances face aux catastrophes naturelles, les financements d’adaptation, les mécanismes de pertes et préjudices : c’est le langage d’un monde qui s’adapte à ce qu’il n’a pas su empêcher. La présidence française ne fait pas exception — elle l’habille simplement mieux que d’autres.

Nous sommes en train de vivre un glissement silencieux : du multilatéralisme de la prévention vers le multilatéralisme de la réparation. Un changement de paradigme que personne n’a officiellement annoncé, que personne n’assume publiquement — mais que les agendas, eux, commencent à rendre lisible. Le G7 Évian n’est pas la cause de cette dérive. Il en est le symptôme le plus récent, et le plus éloquent.

Pour l’heure, le G7 Évian se déroulera au bord d’un lac dont le niveau monte et dont les glaciers alimentaires fondent. Ce n’est pas une métaphore. C’est le décor choisi, involontairement, pour illustrer l’écart entre la géographie du monde qui vient et la diplomatie du monde qui tarde.