Galileo : comment l’Europe coupe le cordon avec le GPS américain

Votre smartphone le fait déjà sans vous le dire : à chaque trajet, à chaque itinéraire, il s’appuie sur Galileo, le système de navigation européen. Ils sont près de cinq milliards dans le monde à l’utiliser ainsi, sans le savoir. Et derrière cette discrétion se cache l’un des paris les plus ambitieux de l’Europe : ne plus dépendre du GPS américain pour se repérer, se défendre et faire tourner son économie. Récit d’une indépendance qui s’est construite à bas bruit, à 23 000 kilomètres au-dessus de nos têtes.

2026, l’année où tout s’accélère

Plusieurs lignes se croisent précisément en ce printemps 2026. Sur le plan technique, d’abord : Galileo bascule cette année vers sa deuxième génération, avec les premiers satellites nouvelle version attendus en orbite via Ariane 6, tandis que son service d’authentification OSNMA — une première mondiale dans le monde civil — vient tout juste de devenir pleinement opérationnel. Sur le plan des usages, ensuite : le système franchit le seuil symbolique des cinq milliards d’utilisateurs, pour l’essentiel sans que ceux-ci en aient conscience. Mais c’est surtout le climat géopolitique qui donne au sujet son acuité. À l’heure où la fiabilité des grandes puissances comme partenaires stratégiques est ouvertement questionnée en Europe, où le brouillage de signaux s’est banalisé aux abords des zones de conflit, et où la dépendance aux infrastructures étrangères est devenue un sujet politique de premier plan, disposer de son propre système de navigation n’a plus rien d’anecdotique. Galileo n’est plus un projet d’ingénieurs : c’est une pièce maîtresse de l’autonomie européenne.

Un signal déjà dans toutes les poches

Le mot « GPS » est entré dans le langage courant au point d’éclipser la réalité technique : le Global Positioning System n’est qu’un système parmi d’autres, et il est américain. Pendant des décennies, l’Europe a navigué, conduit, atterri et synchronisé ses réseaux grâce à une infrastructure entièrement contrôlée par le département de la Défense des États-Unis. Cette dépendance se referme aujourd’hui.

Galileo compte désormais 29 satellites actifs, postés à 23 222 kilomètres d’altitude, et la première génération sera bientôt complétée par quatre engins supplémentaires. Surtout, le système est devenu invisible à force d’être omniprésent : tous les smartphones vendus sur le marché unique européen sont aujourd’hui capables de recevoir directement les signaux Galileo. Concrètement, lorsque vous ouvrez une application de cartographie, votre téléphone interroge le plus souvent plusieurs constellations à la fois — et Galileo en fait partie, sans que rien ne l’indique à l’écran. C’est ainsi que l’on parvient au chiffre vertigineux d’environ cinq milliards d’utilisateurs : une adoption massive, par défaut, qui s’est faite à bas bruit.

La souveraineté technologique, ligne directrice du projet

Si l’Europe a investi pendant plus de vingt ans dans un programme aussi coûteux, ce n’est pas pour dupliquer le GPS, mais pour cesser d’en dépendre. Le positionnement par satellite n’est plus un simple confort de conducteur : il irrigue les transports, l’aviation civile, les marchés financiers, les réseaux télécoms et les infrastructures énergétiques, qui s’appuient tous sur le signal horaire ultra précis diffusé par ces constellations. Perdre l’accès à ce signal, ou le voir dégradé par une décision étrangère, reviendrait à fragiliser des pans entiers de l’économie.

C’est là toute la différence de philosophie. Galileo a été pensé dès l’origine comme un système civil, placé sous contrôle européen, là où le GPS reste avant tout un outil militaire dont les usages civils sont une retombée.

Cette autonomie se double d’une montée en gamme technologique spectaculaire. Grâce à son service de haute précision, diffusé sur une fréquence dédiée (le signal E6), Galileo fournit en temps réel des corrections qui font tomber l’exactitude à environ 20 centimètres — là où le positionnement grand public se mesure en mètres. La rupture est double : cette précision décimétrique est délivrée directement par le signal du satellite, sans connexion Internet ni abonnement, et elle est gratuite et accessible partout dans le monde. Jusqu’ici, un tel niveau de précision passait par des services de correction payants, réservés aux professionnels — agriculture de précision, géomètres, véhicules autonomes. En l’ouvrant à tous, l’Europe ne se contente plus de rattraper son retard : sur ce terrain, elle prend la tête.

Sécurité du signal : l’Europe ouvre une voie inédite

La souveraineté ne se mesure pas seulement à la propriété de l’infrastructure, mais à sa capacité à résister aux attaques. Or les signaux de navigation sont vulnérables au spoofing — l’envoi de faux signaux destinés à tromper un récepteur sur sa position réelle —, une menace qui s’est banalisée aux abords des zones de conflit et qui peut dérouter un avion ou un navire.

Sur ce front, Galileo a pris une longueur d’avance en devenant, à l’été 2025, le premier système de navigation civil au monde à proposer un service d’authentification de ses signaux, baptisé OSNMA. Le principe : insérer une signature cryptographique dans le message de navigation, afin que le récepteur puisse vérifier que les données proviennent bien de Galileo et qu’elles n’ont pas été falsifiées. Pour des millions d’usages sensibles, c’est une garantie d’intégrité que le GPS classique n’offre pas. Ce service est ouvert et gratuit, fidèle à la logique civile du programme.

Le volet défense : un outil pour l’autonomie stratégique

Il serait naïf de croire que Galileo ignore les enjeux militaires. Le système comprend un service public réglementé, le PRS (Public Regulated Service), un signal chiffré et durci, réservé aux usages gouvernementaux et de sécurité : forces armées, secours, gestion de crise, infrastructures critiques. Conçu pour résister aux brouillagex et aux interférences, il a été décrit comme un système autonome et robuste sur lequel les armées européennes peuvent s’appuyer.

Dans un contexte géopolitique tendu, où la dépendance à l’égard d’une puissance étrangère — même alliée — est de plus en plus perçue comme un risque, ce volet souverain prend tout son sens. Galileo s’inscrit aux côtés d’autres programmes phares de l’Union, comme l’observation de la Terre Copernicus ou la future constellation de connectivité sécurisée IRIS², dans une stratégie d’ensemble : disposer, dans l’espace, de capacités que personne ne pourra débrancher de l’extérieur. L’autonomie stratégique européenne, longtemps slogan, se traduit ici en orbites et en signaux.

Une infrastructure qui prépare déjà l’avenir

Galileo n’est pas une œuvre achevée. Une deuxième génération de satellites se prépare, avec des innovations notables : des liaisons inter-satellites permettant aux engins de « dialoguer » directement entre eux en orbite, de nouvelles horloges atomiques — le cœur de la précision du système — et une robustesse accrue. Ces satellites de nouvelle génération doivent rejoindre l’espace grâce à Ariane 6, le lanceur lourd européen, ce qui boucle la boucle de la souveraineté : concevoir, opérer et lancer depuis le sol européen.

Le système s’appuie aussi sur EGNOS, son complément qui affine la précision et la fiabilité du positionnement, notamment pour l’aviation. Sa nouvelle version, EGNOS V3, combinera les signaux GPS et Galileo pour sécuriser les phases les plus critiques du vol, comme l’approche et l’atterrissage. Loin d’opposer frontalement les constellations, l’Europe choisit ici l’interopérabilité — tout en gardant la main sur ses propres moyens.

Ce que cela change pour les citoyens

Pour l’utilisateur, la révolution est paradoxalement invisible. Personne ne « choisit » Galileo : le téléphone le fait pour lui, en combinant les signaux disponibles pour obtenir la position la plus fiable possible. Mais les bénéfices sont bien réels. Un positionnement plus précis en ville, là où les immeubles renvoient les signaux et brouillent la localisation ; une fiabilité accrue pour les appels d’urgence, où chaque mètre compte pour orienter les secours ; une résistance renforcée aux signaux falsifiés grâce à l’authentification ; et, en toile de fond, l’assurance que ces services du quotidien ne pourront pas être suspendus au gré d’une décision prise à des milliers de kilomètres.

C’est sans doute là le paradoxe le plus éloquent de Galileo : un projet d’indépendance majeur, fruit de plus de vingt ans d’efforts et de milliards d’euros, qui réussit précisément parce qu’on ne le remarque pas. « Adieu GPS américain ! » ne signifie pas que le GPS disparaît de nos appareils — il y cohabite — mais que l’Europe n’en dépend plus seule. Et cette nuance, en matière de souveraineté, fait toute la différence.