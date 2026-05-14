Festival Art & Environnement – 1ère édition

Et si l’art devenait l’un des derniers lieux où imaginer encore le futur ? Du Palais de Tokyo aux friches fertiles du Grand Paris, le premier Festival Art & Environnement imaginé par Art of Change 21 déploie une constellation d’œuvres, de rencontres et d’expériences sensibles où création et conscience écologique se rejoignent. Pendant dix jours, artistes, penseurs et citoyens inventent ensemble de nouveaux récits pour habiter un monde fragilisé, transformant la ville en laboratoire poétique d’un avenir plus désirable.

Art of Change 21 lance le premier Festival Art & Environnement, du 26 mai au 6 juin 2026, autour de six temps forts, dans des lieux emblématiques tels que le Palais de Tokyo, Lafayette Anticipations, ainsi que dans le Grand Paris. Destiné aux professionnels comme au grand public, le Festival Art & Environnement met en avant les meilleures pratiques à l’échelle française et internationale et démontre une dynamique artistique en pleine intensification, dont les artistes sont à la proue.

Art of Change 21, chef de fil de l’optimisme

Face aux défis climatiques et environnementaux croissants, Art of Change 21, fort de dix ans d’engagement international, affirme une dynamique artistique en pleine accélération avec le premier Festival Art & Environnement au sein du Grand Paris.

L’association parrainée par Olafur Eliasson, qui collabore avec les artistes les plus emblématiques et lors des COP Climat, crée un programme ambitieux pour mettre en lumière un mouvement désormais structurant qui va transformer en profondeur le secteur artistique et ses publics.

Dans le prolongement de ses initiatives telles que United Artists for Climate, qui a réuni 300 artistes pour la COP30 de Belém, Art of Change 21 fédère une dynamique collective dépassant les frontières et les disciplines. À travers une approche multiacteurs, l’association entend relier ces dynamiques internationales à la scène française et impulser un nouvel élan collectif.

Le festival rassemble artistes, institutions, galeries et musées autour d’une même ambition : défendre le rôle de l’art dans la transformation des imaginaires contemporains face aux défis environnementaux et engager le secteur culturel vers des pratiques plus collectives et durables.

Une programmation au cœur de la scène artistique parisienne

Pour cette première édition, le Festival Art & Environnement se déploie au travers de six temps forts dans des lieux majeurs tels que le Palais de Tokyo et Lafayette Anticipations, ainsi que dans les galeries d’art parisiennes et lieux emblématiques de l’économie circulaire du Grand Paris. Conçu comme un parcours, il s’articule autour de temps forts qui jalonnent la scène artistique parisienne, du Paris Gallery Weekend à Nuit Blanche.

Le Festival a pour partenaires institutionnels le Ministère de la Culture et l’ADEME. Il a pour partenaire principal LVMH, pour mécènes Ruinart et Land & Monkeys, pour partenaires projets Lafayette Anticipations, le Palais de Tokyo (partenaire du Prix Art Écoconception), Poush et le CPGA, et pour partenaire média Projets média.

Les 6 temps forts du Festival

Le festival s’articule autour de six temps forts complémentaires : le Prix Art Écoconception (4e édition) au Palais de Tokyo, qui s’adresse aux artistes désireux de faire évoluer leurs pratiques en intégrant les enjeux environnementaux ; le Forum Art & Environnement à Lafayette Anticipations, qui réunit des acteurs clés de l’écosystème afin de favoriser le dialogue et le partage des meilleures pratiques entre artistes, institutions et experts de la transition écologique ; le parcours Zoom Environnement avec des visites de galerie sous l’angle de l’environnement avec Paris Gallery Weekend; les Visites Circulaires, qui permettent de découvrir dans le Grand Paris des lieux et initiatives emblématiques de l’économie circulaire appliquée au secteur culturel ; Hello World par Fabien Léaustic durant Nuit Blanche, qui propose une immersion au cœur d’une œuvre engagée sur le climat portée par un artiste pionnier et offrant une expérience sensible des enjeux

environnementaux; et l’inauguration de l’exposition Demeure au Cimetière parisien de Pantin, présentée par POUSH.

Programmes associés

Inauguration de l’Exposition Demeure présentée par POUSH – 30 mai – Cimetière Parisien de Pantin

Durant Paris Gallery Weekend, Art of Change 21 s’associe à POUSH pour inaugurer

Demeure, une exposition qui marque une première historique en France en

investissant l’enceinte d’un cimetière. Déployé sur trois saisons pour épouser les

cycles du vivant, le parcours invite à une déambulation contemplative où quinze

artistes présentent des œuvres en dialogue avec le lieu (dont Gaëlle Choisne, Alice

Anderson, Laurent Grasso etc.) Le commissariat est assuré par Patrice Chazottes et

Inès Massonie. L’exposition se tiendra jusqu’au 15 octobre 2026.

Rencontre et inauguration de Hello World par Fabien Léaustic – 6 juin, Nuit Blanche – Mairie du 3e arrondissement

Le Festival clôturera durant Nuit Blanche avec un échange autour de l’installation Hello World de l’artiste Fabien Léaustic à la mairie du 3e arrondissement. Hello World est une installation lumineuse qui détourne une formule emblématique de la programmation informatique. L’œuvre met en tension innovation technologique et urgence climatique, en pointant l’écart entre les discours du progrès et les alertes scientifiques. Elle souligne aussi l’inaudibilité persistante des rapports du GIEC et interroge les conséquences de nos usages du numérique, en particulier l’essor

de l’intelligence artificielle. En transformant des données scientifiques en signal lumineux, l’œuvre rend perceptible l’écart entre ce que nous savons et ce que nous faisons.

L’œuvre Hello World est coproduite dans le cadre de Nuit Blanche 2026 avec le soutien de la Ville de Paris et du Cube Garges.

La programmation complète du Festival est à retrouver sur le site www.artofchange21.com