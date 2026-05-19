À l’heure où les femmes ne représentent encore qu’un tiers des chercheurs dans le monde, les Prix internationaux L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science » 2026 distinguent cinq scientifiques d’exception dont les travaux ouvrent de nouvelles perspectives en santé, génomique, agriculture ou bio ingénierie. Cette 28e édition, marquée par un nombre record de candidatures et le renouvellement pour six ans du partenariat entre l’UNESCO et la Fondation L’Oréal, réaffirme l’urgence de promouvoir la place des femmes dans la recherche scientifique mondiale.

Le 11 juin, au siège parisien de l’UNESCO, ces chercheuses seront récompensées pour leurs contributions innovantes dans le domaine des sciences de la vie et de l’environnement. La sélection de cette année met en lumière leur rôle majeur dans la lutte contre les défis mondiaux en matière de santé et d’environnement, notamment dans les domaines révolutionnaires de l’ingénierie tissulaire, de la recherche génomique, de l’innovation agricole ou de l’impact de la nutrition sur la santé mentale.

Pour cette 28e édition, le programme a atteint une ampleur sans précédent, reflétant l’excellence croissante des femmes dans le domaine scientifique à l’échelle mondiale. Les lauréates ont été sélectionnées parmi un nombre record de 504 candidatures issues de 89 pays. Elles viennent rejoindre les plus de 5 000 femmes récompensées à ce jour par le programme pour l’excellence de leurs travaux de recherche, dont 142 lauréates du Prix international, parmi lesquelles sept ont reçu un prix Nobel dans le domaine scientifique.

Cette sélection rigoureuse a été menée par un jury international indépendant présidé par la professeure Brigitte L. Kieffer, directrice de recherche émérite à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en France, membre de l’Académie des sciences de France et ancienne lauréate du Prix international L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.

Si ces cinq femmes hors du commun incarnent l’excellence scientifique, elles reflètent également une réalité plus large : la véritable parité reste encore loin d’être atteinte.

Selon les données de l’UNESCO, les femmes ne représentent encore qu’un tiers des chercheurs dans le monde. Ce déséquilibre ne se contente pas de limiter la diversité, il introduit des biais dans la recherche et risque d’occulter les perspectives indispensables pour relever les défis les plus urgents de notre monde.

Pour combler ce fossé, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO œuvrent ensemble depuis 28 ans. Cette édition marque une étape historique : le renouvellement officiel pour six ans d’un partenariat phare. Cette prolongation vient consolider la mission commune des deux organisations, à savoir la construction d’une véritable approche intergénérationnelle en faveur des femmes dans les sciences. Celui-ci s’étend du programme Pour les Filles et la Science, destiné à encourager les vocations scientifiques dès le lycée, aux programmes régionaux de soutien aux jeunes chercheuses déployés dans 140 pays et territoires, jusqu’au prestigieux Prix international qui récompense les femmes scientifiques les plus éminentes au monde.

LAURÉATES DES PRIX INTERNATIONAUX L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE 2026

LAURÉATE POUR L’AFRIQUE ET LES ÉTATS ARABES

Professeure Liesl Zühlke – Systèmes cardiaques et cardiovasculaires – Professeure à l’Université du Cap et vice-présidente du Conseil sud-africain de la recherche médicale, Afrique du Sud

Récompensée pour avoir amélioré la prise en charge des enfants atteints de maladies cardiaques, en particulier de cardiopathies rhumatismales (RHD), qui touchent de manière disproportionnée les enfants vivant dans la pauvreté. Les recherches de la professeure Zühlke ont permis de faire reconnaître la cardiopathie rhumatismale comme un enjeu socio-politique lié aux défaillances et aux inégalités des systèmes de santé. Son engagement en faveur de l’excellence scientifique, son leadership en matière de santé mondiale et ses activités de renforcement des capacités ont amélioré la vie des enfants vulnérables atteints de maladies cardiovasculaires.

LAURÉATE POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE

Professeure Felice Jacka – Psychiatrie. Professeure émérite à l’Université Deakin (OAM) et directrice du Food & Mood Centre de l’Université Deakin, Australie

Récompensée pour avoir fondé le domaine de la psychiatrie nutritionnelle. Les recherches de la professeure Jacka mettent en lumière la relation complexe entre l’alimentation et la santé mentale et cérébrale, et reconnaissent l’alimentation et la nutrition comme des facteurs de risque de troubles mentaux. Son leadership en matière de formation, ainsi que la mise à disposition de ressources fondées sur des données probantes destinées aux professionnels et au grand public, ont transformé la compréhension de la santé mentale et les pratiques de soins à l’échelle mondiale.

LAURÉATE POUR L’EUROPE

Professeure Sarah A. Teichmann – Biologie cellulaire. Professeure de médecine des cellules souches à l’Université de Cambridge, FMedSci FRS, Royaume-Uni

Récompensée pour ses recherches interdisciplinaires exceptionnelles qui mobilisent la génomique et la biologie computationnelle pour mieux comprendre le corps humain à l’échelle de la cellule unique. Les travaux pionniers de la professeure Teichmann dans le domaine des technologies unicellulaires fournissent des ressources fondamentales pour la recherche biomédicale, la découverte de médicaments et la santé publique. Figure inspirante, elle est à la fois une défenseure de l’inclusion dans le domaine scientifique et une éducatrice de premier plan.

LAURÉATE POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

Professeure Raquel Lia Chan – Biotechnologie agricole. Chercheuse émérite au CONICET ; professeure à l’Université nationale du littoral (UNL, Universidad Nacional del Litoral) ; Directrice de l’Institut d’agro-biotechnologie du Littoral (CONICET-UNL), Argentine

Récompensée pour avoir transformé la biologie fondamentale des plantes en innovation agricole grâce à sa découverte de gènes et de mécanismes biologiques qui améliorent la tolérance des plantes aux environnements changeants. La professeure Chan a appliqué ces connaissances au développement de variétés de blé, de maïs, de riz et de soja résistantes à la sécheresse, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire mondiale. Leader visionnaire et mentor dévouée, elle a formé une nouvelle génération de scientifiques spécialisés dans les plantes.

LAURÉATE POUR L’AMÉRIQUE DU NORD

Professeure Gordana Vunjak-Novakovic – Bioingénierie. Professeure d’université, titulaire de la chaire Mikati Foundation en génie biomédical à l’Université Columbia, États-Unis

Récompensée pour ses travaux pionniers en ingénierie tissulaire et en médecine régénérative. Les contributions exceptionnelles de la professeure Vunjak-Novakovic au développement d’« organes sur puce » et de substituts biologiques destinés à réparer, maintenir ou améliorer la fonction tissulaire ont joué un rôle déterminant dans la reproduction de la physiologie des organes. Son parcours remarquable en tant qu’innovatrice, éducatrice et modèle pour les femmes dans les sciences et l’ingénierie est une source d’inspiration.

« En franchissant le cap des 5 000 chercheuses soutenues à travers le monde et en renouvelant notre partenariat historique avec l’UNESCO, nous nous mobilisons plus que jamais pour défendre la place des femmes dans la science », déclare Jean-Paul Agon, Président de la Fondation L’Oréal. « Notre foi en la recherche est absolue ; elle est la seule réponse à la complexité du monde. Des lycéennes aux Lauréates de renommée mondiale que nous célébrons aujourd’hui, nous bâtissons une chaîne d’excellence pour que toutes les générations de femmes puissent façonner l’avenir du progrès. »

Pour Khaled El-Enany, Directeur général de l’UNESCO, « Les femmes scientifiques ne se contentent pas de faire progresser la recherche, elles repoussent les limites de ce que nous croyons possible. Dans un monde où la science n’a jamais été aussi essentielle, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger la moitié des talents de l’humanité. Alors que nous entrons dans la Décennie internationale de la science au service du développement durable, le programme L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science » démontre que l’excellence et l’égalité doivent progresser ensemble. Ces cinq lauréates sont une source d’inspiration pour leurs pairs et pour les millions de jeunes filles qui, à leur tour, suivront leurs traces ».

En partenariat avec l’UNESCO, la Fondation L’Oréal mène depuis 1998 le programme « Pour les femmes et la science ». Ce programme vise à accélérer la carrière des femmes scientifiques, à éliminer les obstacles auxquels elles sont confrontées et à inspirer les jeunes générations à embrasser une carrière scientifique. À ce jour, le programme a soutenu plus de 5 000 chercheuses issues de plus de 140 pays, promouvant l’excellence scientifique et encourageant de nombreuses jeunes femmes à poursuivre des études scientifiques. La Fondation L’Oréal, en collaboration avec l’UNESCO, investit également dans l’avenir des femmes dans la science à travers le programme « Pour les filles et la science ». Ce programme vise à inspirer des vocations scientifiques chez les jeunes filles en les sensibilisant aux défis scientifiques de demain et en leur présentant des modèles féminins inspirants. L’objectif est de soutenir et d’encourager la prochaine génération de femmes scientifiques, en leur donnant les clés pour réussir dans les domaines scientifiques.

Plus d’informations : https://www.unesco.org/fr