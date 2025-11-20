IA : la menace du krach sur les chercheurs

Tandis que l’intelligence artificielle suscite un engouement mondial sans précédent, certains analystes alertent pourtant sur les risques d’une bulle spéculative prête à éclater. Le magazine Nature s’est penché sur la question, par la voix du journaliste Fred Schwaller. Au-delà des secousses économiques possibles, une interrogation centrale demeure : quelles seraient les conséquences d’un tel krach pour la recherche scientifique et pour celles et ceux qui la font avancer ?

L’essor des technologies d’intelligence artificielle est sans précédent, mais certains prédisent un krach boursier qui pourrait avoir des répercussions sur le financement et l’emploi. Depuis une décennie, l’intelligence artificielle concentre des investissements colossaux, des promesses de transformation sectorielle et une attention médiatique rarement égalée. Pourtant, les premiers signes d’essoufflement apparaissent : ralentissement des bénéfices, technologies encore immatures, doutes croissants des chercheurs et valorisations boursières difficilement soutenables. Pour de nombreux analystes, ces indicateurs évoquent désormais une « bulle IA » susceptible d’éclater.

Un tel scénario ne serait pas sans précédent : l’histoire récente, de la bulle Internet aux crises sectorielles du XIXᵉ siècle, offre de précieux enseignements sur les effets d’un krach technologique. Mais l’ampleur actuelle du marché de l’IA, ainsi que sa dépendance à un petit nombre d’acteurs géants, placent les chercheurs et ingénieurs au cœur d’un écosystème particulièrement vulnérable.

Cet article examine les conséquences possibles d’un effondrement : pertes d’emplois dans les start-up, rééquilibrage entre industrie et universités, redéploiement des talents vers de nouvelles disciplines scientifiques, voire essor d’innovations inattendues. Car si les bulles éclatent, elles laissent parfois derrière elles les graines d’un progrès imprévu.

Les impacts possibles d’un krach : entre risques immédiats et opportunités inattendues

Après des années d’engouement et d’investissements colossaux, le boom des technologies d’intelligence artificielle commence à montrer des signes de fatigue. De nombreux analystes financiers s’accordent désormais à dire qu’il existe une « bulle IA », et certains pensent qu’elle pourrait éclater dans les prochains mois.

En termes économiques, l’essor de l’IA ne ressemble à aucun autre boom technologique de l’histoire : les investissements dans l’IA sont aujourd’hui 17 fois plus importants que ceux réalisés dans les entreprises Internet avant l’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Et, pour exemple, l’entreprise d’IA NVIDIA, avec une valeur estimée à environ 4 600 milliards de dollars, valait davantage que les économies de tous les pays, à l’exception des États-Unis, de la Chine et de l’Allemagne.

Mais l’IA ne tient pas ses promesses de révolutionner de multiples secteurs : près de 80 % des entreprises qui utilisent l’IA ont constaté qu’elle n’avait pas eu d’impact significatif sur leurs bénéfices, selon un rapport du cabinet de conseil en gestion McKinsey, et les inquiétudes concernant l’architecture de base des chatbots conduisent les scientifiques à affirmer que l’IA pourrait nuire à leurs recherches. Ces doutes quant à l’utilité et à la viabilité financière de cette technologie conduisent les analystes et les investisseurs à spéculer sur l’imminence d’un krach. Même des dirigeants du secteur technologique, tels que Sam Altman, de la société mère de ChatGPT, OpenAI, à San Francisco, en Californie, ont admis que certains domaines sont « en quelque sorte en effervescence actuellement ». Si un effondrement est imminent, comment cela affectera-t-il la recherche en IA et les scientifiques et ingénieurs qui la rendent possible ?

Les leçons des années 2000

Certains analystes affirment qu’un effondrement du marché de l’IA serait encore plus catastrophique que celui des dot-com, un choc qui a fait perdre plus de 5 000 milliards de dollars en valeur boursière et entraîné la perte de centaines de milliers d’emplois dans le seul secteur technologique. « Comme les autres bulles technologiques qui l’ont précédé, l’effondrement des dot-com a eu un impact durable sur la recherche en informatique » explique John Turner, économiste et historien à l’université Queen’s de Belfast, au Royaume-Uni. « Mais tout n’était pas négatif », ajoute-t-il.

« En 2000, de nombreux ingénieurs électroniciens et informaticiens hautement qualifiés ont perdu leur emploi et la demande de diplômés en informatique a chuté, explique-t-il. Cela a entraîné une baisse du nombre de diplômés en informatique, mais malgré cela, la production scientifique n’a pas faibli et le nombre moyen de publications en informatique a continué d’augmenter chaque année pendant et après l’effondrement des dot-com (voir « Les conséquences de l’effondrement des dot-com »). De même, le déploiement des technologies de télécommunication telles que les téléphones mobiles et Internet s’est poursuivi sans relâche.

La bulle Internet a entraîné une forte demande pour les diplômés américains en informatique, mais celle-ci a diminué après le krach. Cependant, le nombre de publications de recherche dans ce domaine a continué d’augmenter d’année en année (Sources : National Center for Education Statistics; rapport de l’Artificial Intelligence Index, 2025) :

Brent Goldfarb, économiste à l’université du Maryland à College Park, affirme que des licenciements similaires parmi les chercheurs et développeurs en IA auraient quand même lieu si la bulle de l’IA venait à éclater. L’impact le plus important « toucherait les nombreuses start-ups qui ont pris le train de l’IA en marche, comme la dixième application de prise de notes basée sur l’IA ou le dixième scientifique spécialisé en IA », explique-t-il. OpenAI, Google, NVIDIA et d’autres grandes entreprises spécialisées dans l’IA « survivront probablement », ajoute-t-il. « La dernière chose qu’elles feront sera de se débarrasser de leur noyau scientifique ; c’est la voie vers l’avenir. »

En fait, les krachs peuvent avoir un côté positif : ils peuvent permettre à l’innovation de se propager à d’autres secteurs lorsque des scientifiques de renom changent d’emploi, explique encore John Turner. Prenons, par exemple, le krach britannique du vélo en 1896. « Les motos, les automobiles, les frères Wright : tous trouvent leur origine dans la bulle du vélo », explique-t-il. « Les « manies » ferroviaires du XIXe siècle ont laissé en héritage les chemins de fer au profit de la population, tout comme la bulle Internet a donné à la société l’Internet. »

Des chercheurs libérés

Actuellement, l’industrie technologique éclipse le monde universitaire en matière d’IA, tant en termes d’investissements que de publications. Certains chercheurs ont qualifié ce phénomène de « fuite des cerveaux de l’IA », qui met de côté la science exploratoire au profit des intérêts commerciaux (1). « Si je suis un chercheur en IA travaillant chez OpenAI, pourquoi irais-je dans une université alors que je gagne dix fois plus ? », demande Brent Goldfarb.

Les licenciements dans l’industrie après un crash de l’IA pourraient-ils avoir l’effet inverse et pousser davantage de chercheurs vers des emplois universitaires ? C’est possible, estime encore Brent Goldfarb, qui ajoute que « le retour des chercheurs en IA dans le monde universitaire serait une bonne chose pour former les générations futures ». Mais il doute que suffisamment de chercheurs en IA soient attirés par le monde universitaire pour faire des universités un centre dominant de la recherche en IA. Les licenciements dans le secteur technologique en 2022 et 2023 ont été les plus importants depuis la bulle Internet, mais rien n’indique que cela ait affecté la recherche universitaire en IA : l’industrie a recruté la plupart des titulaires d’un doctorat en recherche sur l’IA, et 90 % des plus grands modèles d’IA en tête des classements de référence ont été développés dans l’industrie (voir « Fuite des cerveaux dans le domaine de l’IA »).

L’industrie technologique américaine emploie beaucoup plus de titulaires d’un doctorat dans le domaine de l’IA que le monde universitaire. Cette fuite des cerveaux dans le domaine de l’IA a détourné les ressources et l’expertise de la science exploratoire vers des entreprises ayant des intérêts financiers (Source : Nur Ahmed, N. et al. Science 379 884-886, 2023). Résultat : près de 70 % des titulaires d’un doctorat dans le domaine de l’IA sont embauchés par l’industrie :

David Kirsch, historien spécialisé dans les technologies modernes à l’université du Maryland, affirme que même s’ils se tournent vers le monde universitaire, les « talents libérés par l’effondrement de l’IA » continueront à créer des outils bien plus utiles à la société qu’aux entreprises qui ont créé les modèles d’IA. Le logiciel de repliement des protéines AlphaFold, par exemple, est « extrêmement utile » pour résoudre des problèmes en biologie. « Je pourrais imaginer des chercheurs résolvant d’autres problèmes historiquement difficiles qui nécessitent de combiner l’IA et les connaissances humaines approfondies pour générer des innovations significatives », dit-il.

Il y a déjà des signes pour que cela se produise. Des chercheurs de haut niveau en IA ont quitté OpenAI, Meta et Google cette année pour fonder Periodic Labs, une start-up à San Francisco qui vise à utiliser l’IA pour accélérer les découvertes scientifiques en physique et en chimie. Et les projets du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, visant à promouvoir la « superintelligence » de l’IA , ce qui a conduit le chef de l’entreprise, Yann LeCun, à annoncer son intention de quitter l’entreprise et de lancer sa propre start-up, afin de développer des « modèles mondiaux » : des réseaux neuronaux qui comprennent les propriétés physiques du monde réel et peuvent planifier des actions plutôt que de se contenter de réagir à des sollicitations.

Quelle que soit l’issue de la bulle de l’IA, l’argent et les ressources humaines qui y ont été investis permettront de diffuser l’innovation dans d’autres secteurs en dehors de l’industrie technologique, estime John Turner. « La question est la suivante : quel est cet « autre chose » dans l’IA ? »

Source : Nature

