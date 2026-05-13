Sur l’île de Porquerolles, entre les pins battus par le vent et les éclats bleus de la Méditerranée, la Villa Carmignac voit son jardin recevoir le label de « Jardin remarquable ». Une distinction qui célèbre bien davantage qu’un paysage : un art de l’effacement, une alliance rare entre nature et création contemporaine, où les œuvres semblent émerger de la terre elle-même et dialoguer avec le silence des éléments.

Il existe des jardins qui cherchent à dominer la nature, à l’ordonner, à la discipliner. Et puis il y a celui de la Villa Carmignac, posé comme un souffle au cœur de l’île de Porquerolles, dans l’écrin préservé du parc national de Port-Cros. Ici, rien ne semble imposé. Tout paraît avoir poussé lentement, presque secrètement, entre le vent salé, la pierre chaude et la lumière blanche du Sud.

Le jardin vient d’être distingué par le label de « Jardin remarquable », reconnaissance nationale qui salue sa singularité paysagère, botanique et culturelle. Une consécration discrète pour un lieu qui revendique justement l’art de la discrétion.

Conçu par le paysagiste Louis Benech comme un « non-jardin », cet espace de quinze hectares repose sur une philosophie rare : intervenir le moins possible pour laisser le vivant reprendre sa respiration. Ici, le geste humain se fait retrait. Il protège davantage qu’il ne transforme. Il enlève plutôt qu’il n’ajoute. Le jardin ne cherche pas l’effet spectaculaire ; il cultive l’équilibre fragile entre le sauvage et le sensible.

Dans ce paysage méditerranéen préservé, la biodiversité trouve refuge. Les essences locales dialoguent avec les reliefs naturels, tandis que les sentiers invitent à une déambulation presque contemplative. Et soudain, au détour d’une clairière ou à l’ombre d’un pin, surgit une œuvre d’art. Une silhouette de Jaume Plensa, une présence minérale de Miquel Barceló, une installation de Jeppe Hein ou un signe d’Ed Ruscha. Rien n’interrompt le paysage ; les œuvres semblent au contraire en prolonger le murmure.

La Villa Carmignac poursuit ainsi une ambition singulière : faire de l’art contemporain non pas un objet séparé du monde, mais une expérience vivante, traversée par les éléments, le silence et le temps.

Créée en 2000 à l’initiative d’Édouard Carmignac, la Fondation Carmignac déploie depuis plus de vingt ans une vision libre de la création contemporaine. Son histoire s’ancre d’abord dans une collection de plus de 300 œuvres réunies au gré des intuitions et des coups de cœur de son fondateur. On y croise des figures majeures des XXe et XXIe siècles — Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter ou Martial Raysse — mais aussi des artistes émergents et des créateurs venus de scènes moins exposées.

La Fondation porte également depuis longtemps un engagement fort en faveur du photojournalisme à travers le Prix Carmignac, dédié aux grands enjeux contemporains et aux territoires fragilisés.

Mais c’est peut-être à Porquerolles que cette vision trouve aujourd’hui sa forme la plus accomplie. Depuis 2018, la Villa Carmignac accueille le public dans un espace où l’art épouse littéralement la nature. Ses 2 000 mètres carrés d’exposition semblent prolongés par les jardins et les horizons marins. Chaque année, une nouvelle exposition temporaire dialogue avec les œuvres permanentes pensées spécialement pour le lieu, tandis qu’un programme culturel et artistique fait vivre cette enclave méditerranéenne hors du temps.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les 6 et 7 juin à 14 heures, des visites guidées permettront de découvrir ce territoire singulier où l’on ne sait plus très bien si l’on traverse un musée à ciel ouvert ou un rêve végétal.

Villa Carmignac, Piste de la Courtade – Île de Porquerolles – 83400 Hyères