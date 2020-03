Lancement de la 7e édition des Prix startup EDF Pulse

Les Prix startup EDF Pulse sont de retour pour une 7e édition. A nouvelle décennie, nouvelle ambition… mais un objectif constant : accompagner et récompenser les startup qui portent les idées qui changent tout !

Vous avez un projet au service de la lutte contre le réchauffement climatique ? Votre projet promet un quotidien plus sain, plus aidant et plus confortable ? Il améliore la performance des organisations ? Il propose des solutions innovantes et durables dans le domaine du sport ? S’il répond aux défis identifiés pour cette édition 2020 du concours, c’est le moment de candidater pour ces Prix qui ont déjà récompensé 29 startup depuis leur création en 2014.

Trois thématiques sont à l’honneur :

Modes de vie durables : Les produits et les services offrant un quotidien plus sain, plus aidant et plus confortable à toutes les étapes de la vie et dans tous les espaces de vie, contribuant à davantage de bien-être et répondant aux besoins des utilisateurs responsables.

Territoires neutres en CO2 : Les solutions de production, de stockage et de consommation énergétique réduisant au maximum l'impact environnemental de chacun, dans tous les territoires.

Infrastructures résilientes : Les outils, les processus et les objets connectés améliorant la performance opérationnelle et la compétitivité des organisations, et réduisant les externalités négatives.

A la clé : une campagne de communication grand public pour booster votre visibilité et une dotation pouvant aller jusqu’à 80 000 euros pour soutenir le développement de votre projet.

Prix spécial Sport et Innovation – Paris 2024

En tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, EDF a décidé de lancer un prix supplémentaire en 2020. Il sera décerné à un candidat qui aura mis en avant sa solution (ou service) innovant dans le domaine du sport – notamment dans les manifestations olympiques et paralympiques – et qui « améliore la performance et présente un impact sociétal durable à court, moyen ou long terme ». Le lauréat du Prix spécial Sport et Innovation bénéficiera d’une triple récompense :

Une dotation de 30 000€

Une campagne de communication grand public

Une mise en relation avec le comité d’organisation Paris 2024

La transition énergétique doit être envisagée sous le prisme de la co-construction, au plus près de tous ceux qui innovent au quotidien pour un avenir électrique. EDF Pulse propose plusieurs dispositifs d’innovation ouverte qui permettent à chacun, startup, TPE, PME ou même particulier, de s’exprimer et de donner vie à des idées qui bousculent le monde de demain.

Participer à l’aventure EDF Pulse, c’est intégrer un écosystème riche et solide composé d’entrepreneurs, d’experts de l’innovation, comme de partenaires médias et événementiels majeurs. Carrefour d’échanges et d’expertises, terreau d’inspiration et de détection d’opportunités c’est un véritable réseau d’acteurs du progrès qui s’est construit au fil des éditions, au service du développement et de la notoriété des startup EDF Pulse.

Candidature à déposer avant le 31 mars.

Les finalistes seront annoncés à l’occasion de VivaTech en juin 2020 et les lauréats seront dévoilés lors des Electric Days qui se tiendront le 6 et 7 octobre 2020, à Paris.