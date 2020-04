L’épisode 3 de la série Podcasts « L’effet Panda » du WWF France vient de sortir : un nouvel épisode intitulé « Les innovations au service des océans » plonge l’auditeur au cœur d’un territoire inconnu puisque seulement 5% des fonds marins ont été explorés. Embarquement immédiat… et sonore inédit pour les trois premiers podcasts de la série disponibles gratuitement.

Le 25 février dernier, le WWF France lançait l’« Effet Panda », une série de podcasts inédite qui plonge l’auditeur au cœur des missions menées par l’association. Alternant format long et format court, la série composée de dix épisodes originaux, se veut un territoire d’évasion et de découverte pour tout un chacun, et permet, tous les 15 jours, de découvrir l’engagement de ceux – bénévoles, chercheurs, photographes… – qui œuvrent pour la protection de la nature.

L’épisode 3 lancé ce mardi 24 mars, et intitulé « Les innovations au service des océans » plonge l’auditeur dans ce territoire inconnu au côté d’experts du WWF France.

L’Effet Panda : tous les 15 jours un podcast original qui mêle découverte, pédagogie et évasion

Le WWF France mène des actions de protection de la nature sur le long terme, dont les effets se mesurent souvent dans la durée. Mais si leur travail n’est jamais finalement terminé, il est important et primordial d’en célébrer les petites victoires. Quel que soit le projet, chaque avancée, même infime, demeure essentielle. C’est ça l’Effet Panda ; ce moment suspendu où l’on s’attarde sur une bonne nouvelle, un succès, un répit, pour mieux reprendre le combat.

En se basant sur le concept de l’Effet Panda qui célèbre chaque vendredi une nouvelle victoire, le WWF France a lancé début 2020 une série de podcasts dont la première saison se compose de dix épisodes. Tous les 15 jours, les auditeurs ont l’opportunité de partir à la découverte d’une espèce ou d’une partie du monde à travers le récit d’un bénévole, d’un chercheur, d’un photographe… qui s’engage jour après jour aux côtés de l’ONG pour la protection de la nature.

À la fois outil de découverte, de pédagogie et d’évasion, ce format permet aux auditeurs de plonger au cœur des missions menées par le WWF France. Tour à tour, l’auditeur peut ainsi explorer la forêt amazonienne à la recherche d’un jaguar, écumer la Méditerranée aux côtés des cétacés, partir dans les Alpes françaises à la rencontre du loup… ou encore comprendre comment nos océans et nos fonds marins subissent les impacts de l’activité humaine, de la pollution plastique, en passant par le tourisme de masse et le changement climatique.

Les récits se glissent dans les oreilles des plus petits comme des plus grands, et permettent grâce à une immersion unique de comprendre les enjeux de la protection de la nature.

Pour aller encore plus loin et vivre une immersion unique, la série associe à chaque épisode une création musicale originale avec des ambiances sonores enregistrées sur place. Développée pour le web, la série permet de sensibiliser chacun – petits et grands – et de nous questionner sur notre rapport au vivant et au monde sauvage.

La première saison alterne les épisodes en deux formats différents : les longs formats (30 minutes environ) qui donnent la parole à plusieurs acteurs sur une thématique précise (le jaguar de Guyane, les missions Océans, les forêts de Nouvelle-Calédonie, etc) et les formats courts (5 à 10 minutes) qui reviennent sur des projets particuliers portés et soutenus par le WWF France.

Episode 3, Les innovations au service des océans

70% de la planète est recouverte par les océans mais seulement 5% de nos fonds marins ont été explorés. Au plus profond du Pacifique, dans les eaux glacées de l’Antarctique, le long des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie que trouve-t-on ? Quelles sont les espèces qui y vivent ? Comment se déplacent-elles ? Sont-elles impactées par le changement climatique ? Face aux impacts des activités de l’Homme sur leur habitat, modifient-elles leur façon de vivre ?

Dans ce troisième épisode, les expert.e.s du WWF France proposent un éclairage inédit sur les enjeux liés à la connaissance des espèces marines et à leur protection, de Marseille à Nouméa, jusqu’en Antarctique, à travers les récits de Catherine Piante, chargée du programme planification de l’espace maritime et aires marines protégées en Méditerranée, Marc Oremus, chargé des programmes marins en Nouvelle-Calédonie, Chris Johnson, responsable du programme Antarctique et Denis Ody, responsable des programmes cétacés, les auditeurs plongent dans nos profondeurs marines pour mieux les comprendre.

Les podcasts de la série sont disponibles gratuitement sur Spotify, Deezer, ApplePodcast, Youtube, Eeko et bien sûr sur le site internet du WWF France via le lien suivant : https://www.wwf.fr/podcast

Podcasts du WWF France, produit par Les Others Studio et réalisés par Chloé Wibaux, avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Pollitzer.

Les trois premiers épisodes :

Episode 1 – A la rencontre du jaguar en Guyane – avec Emmanuel Rondeau et Stéphane Ringuet – Sortie le 25/02

Episode 2 – Étudier le dauphin de Guyane pour mieux le protéger- avec Nolwenn Cozannet (Guyane) – Sortie le 10/03

Episode 3 – Les innovations au service de la protection des océans – Sortie le 24/03

Image d’en-tête : Dauphins dans le sanctuaire de Pelagos en Méditerranée – Photo ©WWF