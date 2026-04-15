Inflation « maîtrisée » : le grand mensonge de votre caddie

Et si votre ticket de caisse en disait plus long que les statistiques ? Avez-vous vraiment l’impression de dépenser seulement quelques euros de plus qu’avant… ou plutôt que tout a discrètement augmenté sans que vous puissiez vraiment l’expliquer ? Derrière une hausse qui semble modérée, le budget courses réserve en réalité bien des surprises. Et si le vrai coût de la vie quotidienne était plus élevé qu’on ne le pense ? Selon une étude récente, le budget hebdomadaire moyen pour un couple atteint désormais 76,23 € en 2026. Une progression notable par rapport à 2022, où ce même panier tournait autour de 69 euros. En quatre ans, la hausse s’établit ainsi à +10,4 %, un chiffre qui peut sembler contenu mais qui, dans la réalité, pèse de plus en plus sur les ménages.

Pour parvenir à ce résultat, l’étude réalisée par Marc Mazière, expert en pouvoir d’achat et fondateur de Radin Malin, s’appuie sur un panier de 24 produits courants, reconstitué à partir de relevés de prix effectués en mars 2026 dans trois grandes enseignes — Carrefour, E.Leclerc et Intermarché — puis comparés aux données officielles de l’INSEE. Chaque produit a été rattaché à la catégorie INSEE la plus proche, et les indices de décembre 2022 et décembre 2025 ont permis de calculer les coefficients d’évolution. Cette méthodologie permet de refléter au plus près les habitudes de consommation des Français et l’évolution réelle des prix en magasin.

Un contexte macroéconomique qui rebat les cartes

Ce contexte d’étude prend un relief particulier à la lumière des derniers chiffres officiels. Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,7 % sur un an en mars 2026, après 0,9 % en février — un chiffre confirmé par l’INSEE ce 15 avril. Il s’agit du niveau d’inflation le plus élevé depuis janvier 2025, légèrement au-dessus des attentes des économistes qui tablaient sur 1,6 %.

Cette double poussée, à la fois en glissement annuel et sur un mois, change la lecture du début d’année : l’inflation n’est plus simplement en phase de normalisation lente, elle subit désormais un choc exogène bien identifié. Le coupable principal est clairement l’énergie : les prix des produits pétroliers ont flambé, avec un gazole en hausse de 23,5 %, une essence à +9,9 % et des combustibles liquides à +40,9 % sur un an. Ces tensions s’expliquent par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait exploser le prix des hydrocarbures depuis les premières frappes israélo-américaines sur l’Iran le 28 février.

Les perspectives ne sont guère rassurantes. L’INSEE rappelle qu’une hausse de 5 dollars du baril de Brent entraîne une augmentation d’environ 0,1 point de l’inflation d’ensemble, et que dans ce contexte, l’inflation pourrait dépasser les 2 % et atteindre 2,1 % en mai. La Banque de France, dans un scénario central tablant sur un conflit temporaire, prévoit une inflation à 1,7 % en moyenne sur 2026. Mais dans des scénarios plus défavorables — réduction de 40 à 60 % des flux d’hydrocarbures par le détroit d’Ormuz — elle pourrait grimper jusqu’à 2,5 %, voire 3,3 %.

C’est dans ce tableau macro-économique tendu que s’inscrit la hausse de 10,4 % du panier de courses sur quatre ans. Loin d’être derrière nous, la pression sur le budget alimentaire s’installe dans la durée.

Des hausses qui frappent là où on ne peut pas esquiver

Ce qui frappe surtout, c’est la nature des hausses observées au sein même du panier alimentaire. Loin de concerner uniquement des produits occasionnels, l’inflation touche en priorité des indispensables du quotidien. Le café a bondi de +28 % en quatre ans, tandis que le chocolat et l’huile d’olive enregistrent chacun une hausse de l’ordre de 35 %. radinmalinblog Des produits que l’on ne peut guère retirer de son caddie sans renoncer à une part de ses habitudes.

Mais le phénomène est bien plus large. La majorité des produits affichent des hausses que l’on pourrait qualifier de « modérées » mais qui restent loin d’être négligeables : les fruits et légumes ont augmenté d’environ 8 à 9 %, le pain de 8 %, le lait de 10,3 % et les yaourts de 8,3 %. radinmalinblog Le beurre a progressé de 13 %, les céréales du petit-déjeuner autant, et les boissons rafraîchissantes de 19 % — un poste souvent oublié des analyses. Du côté de l’alimentation en mars 2026, les prix décélèrent légèrement sur un an à +1,8 % après +2,0 % en février Insee, mais cette respiration reste fragile et ne doit pas masquer l’accumulation des hausses sur quatre ans.

À l’inverse, quelques catégories résistent mieux : la volaille n’a augmenté que de 1,1 %, les pâtes de 2 % et le papier toilette de seulement 0,7 %. radinmalinblog Ces stabilités relatives contribuent à donner l’impression d’une inflation maîtrisée. Pourtant, elles masquent une réalité plus diffuse : ce sont de petites augmentations répétées sur l’ensemble du panier qui finissent par se cumuler. Au moment de passer en caisse, le résultat est sans appel.

Le solo, première victime invisible

On parle souvent de l’impact sur les familles, mais les personnes vivant seules sont également touchées de plein fouet, et de manière disproportionnée. En 2026, le budget courses pour une personne seule se situe en moyenne entre 42 et 47 € par semaine. Vivre seul ne coûte pas deux fois moins cher : on se rapproche plutôt de 60 à 65 % du budget à deux, car les formats ne s’adaptent pas toujours à la consommation d’une seule personne. Avec un seul revenu pour absorber une hausse de plus de 10 % du panier, l’inflation pèse mécaniquement deux fois plus lourd.

Les familles face à une facture qui s’emballe

Cette évolution est encore plus marquée pour les foyers plus nombreux. Pour une famille de quatre personnes, le budget courses hebdomadaire se situe autour de 95 à 100 €, soit moins du double du panier à deux — les économies d’échelle jouant un rôle sur certains postes. Mais cette apparente rationalité a ses limites : les postes qui pèsent vraiment dans le panier, comme la viande ou les fruits et légumes, se multiplient eux systématiquement. En euros sonnants et trébuchants, la même hausse de 10,4 % représente près de 10 € de plus par semaine pour une famille de quatre, contre 6 à 7 € pour un couple. Sur une année, l’impact devient très concret : plusieurs centaines d’euros supplémentaires consacrés à la seule alimentation.

Le choix de l’enseigne, un levier encore sous-estimé

L’étude met également en évidence un autre facteur souvent négligé : le choix du distributeur. Pour un panier identique, Leclerc s’impose comme l’enseigne la plus compétitive parmi les grandes surfaces traditionnelles, tandis que Carrefour ressort globalement comme la plus chère des trois enseignes étudiées. Au-delà de l’inflation elle-même, les habitudes d’achat continuent donc de jouer un rôle déterminant dans le budget final. Changer d’enseigne peut, à panier constant, représenter une économie non négligeable sur l’année.

Une inflation qui s’installe dans la durée

Ces chiffres traduisent une tendance durable. Même si la hausse globale peut sembler modérée, elle s’ancre dans le quotidien et concerne des produits essentiels. Et c’est précisément ce qui la rend si difficile à contourner : l’inflation est clairement généralisée à l’ensemble du panier, à quelques exceptions près. Quand tout augmente un peu, tout finit par coûter beaucoup plus. Et le ticket de caisse, lui, ne ment pas.

Ce que ces chiffres nous disent vraiment

Ce type d’étude ne parle pas seulement de prix. Elle parle de la distance croissante entre les statistiques officielles et la vie réelle des ménages.

L’INSEE mesure une inflation « moyenne » sur un panier très large, qui intègre les loisirs, l’électronique, les voyages — autant de postes qui baissent ou stagnent et viennent mécaniquement atténuer la hausse d’ensemble. Mais une famille qui ne part pas en vacances et n’achète pas de nouveau téléphone ne profite d’aucun de ces amortisseurs. Elle subit l’inflation dans sa version brute, celle du supermarché. Et cette version-là est nettement plus sévère.

Ce que révèle aussi cette étude, c’est que l’inflation ne frappe pas tout le monde de la même façon. Les ménages modestes consacrent une part bien plus importante de leur budget à l’alimentation que les ménages aisés. Une hausse de 10 % sur le panier de courses représente donc un choc proportionnellement bien plus lourd pour les uns que pour les autres. L’inflation, contrairement à ce qu’on voudrait croire, n’est pas démocratique.

Depuis des années, les Français déclarent dans les sondages ressentir une inflation bien supérieure aux chiffres officiels. On les a longtemps accusés d’exagérer, de mal percevoir la réalité économique. Ce type d’étude terrain, fondée sur des relevés de prix réels en magasin, leur donne simplement raison : l’écart entre l’inflation vécue et l’inflation mesurée est réel, documenté, et significatif.

Plus inquiétant encore, la crise du pouvoir d’achat n’est sans doute pas derrière nous. Avec un retour de l’inflation à 1,7 % en mars 2026, porté cette fois par l’énergie et non plus par l’alimentation, le risque est celui d’une double peine : des prix alimentaires qui ne redescendent pas, et des coûts énergétiques qui repartent à la hausse sous l’effet du conflit au Moyen-Orient. La période de relative accalmie de 2024-2025 ressemble davantage à une parenthèse qu’à une guérison.

Enfin, et c’est peut-être l’enseignement le plus concret, cette étude rappelle que la bataille pour le pouvoir d’achat se joue désormais à l’échelle du caddie et de l’enseigne. Savoir où acheter, quoi comparer, comment arbitrer est devenu une compétence économique à part entière — et elle n’est pas également répartie dans la population.

L’inflation officielle raconte une histoire globale et lissée. L’inflation du caddie, elle, raconte la vie des gens. Et cette histoire-là est nettement moins rassurante.