Alors que s’est ouverte ce 1er juin la Semaine Écologie Environnement Biodiversité (SEEB), consacrée cette année à la restauration de la nature, une question dérangeante s’impose : restaurer les écosystèmes est-il encore un objectif écologique ou devient-il un instrument de recomposition territoriale soumis aux arbitrages politiques et économiques locaux ? À l’heure où l’Europe engage ses premières obligations concrètes en matière de restauration écologique, les collectivités se retrouvent en première ligne d’un chantier dont les enjeux dépassent largement la seule biodiversité.

« Sciences en actions : restaurer la nature, transformer les territoires ». Le thème choisi pour l’édition 2026 de la Semaine Écologie Environnement Biodiversité (SEEB), qui a débuté ce 1er juin partout en France ainsi qu’au Portugal et au Sénégal sous l’impulsion du CNRS, résume à lui seul l’ambition de l’époque. Face à l’effondrement du vivant, à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des habitats et à l’accélération des effets du changement climatique, la restauration des écosystèmes est devenue un impératif affiché des politiques environnementales. Quelques jours avant la Journée mondiale de l’environnement du 5 juin, et alors que les premières dispositions du règlement européen sur la restauration de la nature entrent en phase de mise en œuvre, le sujet s’impose comme l’un des grands marqueurs de la transition écologique.

Mais derrière le consensus apparent se cache une réalité beaucoup plus conflictuelle. Restaurer quoi, exactement ? Un état écologique passé, parfois disparu depuis des décennies ? Des fonctions biologiques jugées utiles aux activités humaines ? Ou des paysages compatibles avec les priorités économiques d’un territoire ? Car la restauration de la nature n’est jamais un simple retour à un état antérieur. Elle implique des choix, des arbitrages et des renoncements. Elle mobilise des financements, modifie les usages du foncier et redessine les rapports entre élus, scientifiques, agriculteurs, entreprises et habitants.

C’est précisément là que se joue l’un des angles morts des politiques locales. Trop souvent réduite à une question technique ou réglementaire, la restauration écologique constitue en réalité un enjeu politique majeur dont les collectivités sous-estiment encore la portée. À mesure que les obligations européennes se traduisent en projets concrets sur le terrain, une tension fondamentale apparaît : la restauration écologique demeure-t-elle un projet scientifique guidé par les besoins des écosystèmes, ou devient-elle un compromis territorial façonné par des intérêts économiques et des équilibres politiques locaux, parfois au détriment des objectifs écologiques eux-mêmes ?

Pour être clair, la question n’est plus de savoir s’il faut restaurer la nature, mais qui décide de ce qui mérite d’être restauré, selon quels critères et au bénéfice de quels intérêts. Derrière les discours consensuels sur la biodiversité se dessinent des rapports de pouvoir, des choix d’aménagement et des conflits d’usages qui pourraient bien redéfinir notre rapport au vivant. Une réalité encore largement ignorée par les élus locaux, mais dont les conséquences seront déterminantes pour l’avenir des territoires.

Qu’est-ce que la restauration de la nature et pourquoi est-elle si difficile à mettre en œuvre ?

La restauration de la nature désigne l’ensemble des mesures actives visant à remettre en état des écosystèmes dégradés, endommagés ou détruits — zones humides asséchées, forêts surexploitées, cours d’eau canalisés, prairies transformées en monocultures. Elle diffère de la simple protection par son ambition de reconstituer des processus écologiques actifs là où ils ont été interrompus.

La difficulté tient à plusieurs facteurs. D’abord, la restauration n’est pas un retour à un état « original » fixe : les écosystèmes sont dynamiques, et l’état de référence choisi comme cible reflète des choix scientifiques mais aussi des préférences culturelles et politiques. Ensuite, restaurer un territoire implique souvent de modifier des usages économiques établis, ce qui génère des conflits d’intérêts majeurs.

À cela s’ajoute une contrainte temporelle fondamentale : les cycles politiques se mesurent en années, tandis que les processus écologiques se déploient souvent sur plusieurs décennies. Un élu doit produire des résultats visibles avant la prochaine échéance électorale ; un écosystème restauré, lui, peut nécessiter vingt ou trente ans avant de retrouver une partie de ses fonctionnalités. Cette discordance crée une pression permanente en faveur d’actions spectaculaires et immédiatement perceptibles plutôt que de transformations écologiques profondes mais moins visibles.

Enfin, la restauration écologique se heurte à une question rarement formulée explicitement : qui accepte de perdre quoi pour que la nature regagne du terrain ? Réhumidifier une zone humide peut réduire des surfaces agricoles exploitables ; renaturer une rivière peut remettre en cause des infrastructures existantes ; restaurer des continuités écologiques peut limiter certains projets d’aménagement. Dès lors, la restauration cesse d’être un simple exercice scientifique. Elle devient un arbitrage politique où se confrontent visions du développement, intérêts économiques et conceptions divergentes du bien commun.

C’est pourquoi la restauration de la nature apparaît aujourd’hui comme l’un des laboratoires les plus révélateurs de la transition écologique : un domaine où les connaissances scientifiques sont de plus en plus solides, mais où leur traduction concrète dépend largement de la capacité des acteurs locaux à dépasser les logiques de court terme pour construire une vision partagée du territoire.

Le Règlement européen sur la restauration de la nature : révolution ou compromis fragilisé ?

Adopté non sans difficultés en 2024, le Règlement européen sur la restauration de la nature impose aux États membres de l’UE de restaurer au moins 20 % de leurs terres et 20 % de leurs espaces marins d’ici 2030. C’est une obligation légale sans précédent dans l’histoire de la politique européenne de biodiversité.

Mais le texte adopté est le résultat de compromis qui en ont atténué la portée initiale. Des exemptions ont été accordées pour l’agriculture, et plusieurs gouvernements continuent de contester son bien-fondé. Des analyses de l’IDDRI soulignent qu’en 2026 la gouvernance internationale de l’environnement évolue dans un contexte de fragmentation croissante, où les ambitions multilatérales et européennes se heurtent à des priorités nationales, sectorielles et territoriales souvent divergentes, compliquant la mise en œuvre concrète des objectifs écologiques.

Restaurer en Afrique : la leçon sénégalaise

La présence du Sénégal dans la SEEB 2026 n’est pas anodine. La Grande Muraille Verte, projet panafricain visant à restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées au Sahel d’ici 2030, est devenu l’un des projets de restauration à la plus grande échelle jamais tentée. Son bilan à mi-parcours est contrasté : des succès locaux indéniables, mais des objectifs globaux encore loin d’être atteints.

Ce qui rend le cas sénégalais particulièrement instructif, c’est la question de la gouvernance locale : qui décide de ce qu’on restaure, selon quels critères, et pour qui ? Les recherches menées par des équipes du CNRS en collaboration avec des institutions africaines montrent que les projets de restauration qui intègrent les savoirs locaux et les droits fonciers des communautés ont des taux de réussite significativement supérieurs à ceux imposés par le haut.

Quand la science devient un acte politique

Derrière chaque projet de restauration écologique se cache une série de choix scientifiques qui sont loin d’être neutres. Quels indicateurs permettent de considérer qu’un milieu est dégradé ? Quel état de référence doit servir d’objectif ? Combien d’espèces doivent revenir pour parler de succès ? Quels services écologiques faut-il privilégier ? Ces questions relèvent d’abord de l’expertise scientifique. Pourtant, les réponses qu’elles apportent déterminent ensuite des décisions d’aménagement, des investissements publics et parfois des restrictions d’usage. La science ne se contente donc plus d’observer les territoires : elle contribue à les redéfinir.

Cette évolution place les chercheurs dans une position inédite. Leurs travaux servent désormais à orienter des choix collectifs qui engagent l’avenir économique, social et écologique des territoires. Dès lors, les controverses ne portent plus seulement sur les résultats scientifiques eux-mêmes, mais sur les conséquences politiques qui en découlent. La restauration écologique révèle ainsi une mutation profonde du rôle de la science contemporaine : produire des connaissances revient aussi, de plus en plus, à participer à la définition du futur.

Comment mesurer le succès d’un projet de restauration écologique ?

Le succès d’un projet de restauration se mesure selon plusieurs indicateurs : retour d’espèces indicatrices, rétablissement de processus écologiques fonctionnels (cycles de l’eau, pollinisation, régulation des nuisibles), mais aussi résilience face aux perturbations climatiques. En France, la mise en œuvre effective de la trame verte et bleue bute régulièrement sur des projets d’infrastructure qui obtiennent des dérogations au titre de « raisons impératives d’intérêt public majeur » — une catégorie dont les contours juridiques restent flous et disputés.

La question posée par la SEEB 2026 — « transformer les territoires » — est peut-être la plus honnête reformulation du défi : restaurer, c’est d’abord transformer les relations entre les humains et leur milieu. Une transformation politique avant d’être écologique. Une transformation écologique qui révèle combien la science, lorsqu’elle éclaire les choix collectifs et redéfinit les usages du territoire, devient elle-même un acte politique.