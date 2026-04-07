Neuf poids lourds de l’industrie française alertent : pénuries de matières premières, flambée des coûts de l’énergie, tensions géopolitiques… le modèle industriel actuel est sous pression. Pour y répondre, ils proposent une transformation concrète et immédiate : accélérer massivement l’économie circulaire. Objectif affiché : sécuriser les approvisionnements, réduire la dépendance extérieure et regagner en compétitivité. Dans un rapport inédit, la Coalition Industrie Circulaire détaille les risques, mais surtout les solutions opérationnelles pour bâtir une industrie plus robuste — et capable de transformer les crises en opportunités.

Rare dans un secteur peu habitué aux prises de parole collectives, ce rapport marque un tournant : celui d’industriels qui parlent d’une seule voix pour alerter et proposer. Leur message est clair : il ne s’agit plus seulement de subir les risques systémiques, mais de les transformer en opportunités d’innovation et de création de valeur. À la clé, une feuille de route très opérationnelle, articulée autour de leviers concrets — financement, évolution du cadre réglementaire, incitations fiscales — pour permettre enfin un passage à l’échelle de l’économie circulaire.

Une coalition inédite pour repenser le modèle industriel

Réunis au sein de la Coalition Industrie Circulaire, pilotée par Circul’R et le CEA via son institut ISEC, neuf industriels majeurs — Alstom, Equans, Forvia, Legrand, Rexel, RTE, Safran, Groupe SEB et Thales — ont mené pendant un an un travail collectif. Leur objectif : analyser les fragilités du modèle industriel actuel et identifier des solutions concrètes pour y répondre. Le rapport qui en résulte, intitulé « Face aux vulnérabilités systémiques, construire une industrie antifragile grâce à une économie circulaire forte », positionne la circularité comme un pilier stratégique pour l’industrie française et européenne.

Les travaux menés en 2025 mettent en lumière quatre risques majeurs, directement liés au modèle de production linéaire : les tensions géopolitiques qui perturbent les chaînes d’approvisionnement, la volatilité des prix des matières premières et de l’énergie, la criticité croissante des ressources, et l’instabilité des cadres réglementaires. Ces facteurs fragilisent durablement les capacités industrielles, affectant à la fois la compétitivité des entreprises et la souveraineté économique européenne. L’enjeu n’est plus conjoncturel : il est désormais structurel.

L’économie circulaire forte : un changement de paradigme

Face à ce constat, la coalition défend une approche ambitieuse : l’« économie circulaire forte ». Celle-ci ne se limite pas à réduire les impacts environnementaux, mais vise à transformer en profondeur le modèle industriel. L’ambition est triple : préserver le capital matière, prolonger la valeur des ressources dans le temps et convertir les chocs en opportunités d’innovation. Autrement dit, passer d’une logique de résilience à une logique d’« antifragilité », où les crises deviennent des moteurs de transformation.

Pour y parvenir, les industriels ont établi un diagnostic partagé des vulnérabilités, cartographié les freins techniques, économiques et organisationnels, mais aussi conçu un portefeuille de dix projets structurants couvrant l’écoconception, le réemploi, le remanufacturing, les modèles d’usage et la gouvernance des matériaux.

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Sept leviers pour passer à l’échelle industrielle

Le rapport formule sept recommandations clés pour accélérer le déploiement de l’économie circulaire :

mobiliser de manière coordonnée les financements publics pour soutenir l’industrialisation,

structurer des écosystèmes territoriaux favorisant la mutualisation des ressources,

améliorer la traçabilité et la gouvernance des flux de matières,

définir une stratégie nationale sur les matières secondaires, en lien avec l’Europe,

adapter les cadres réglementaires, notamment sur le statut des déchets,

sécuriser les approvisionnements en matières recyclées,

mettre en place des incitations fiscales pour encourager les modèles d’usage.

Ces mesures visent à créer les conditions d’un passage à l’échelle, indispensable pour faire de la circularité un véritable avantage compétitif.

Un appel à l’action des pouvoirs publics

Pour les membres de la coalition, ces mesures sont nécessaires pour déployer des projets opérationnels intersectoriels en vue de sécuriser les approvisionnements en matières stratégiques,

renforcer la résilience des chaînes de valeur et faire de la circularité un avantage compétitif pour l’industrie française.

« Nous appelons aujourd’hui les pouvoirs publics et les décideurs à s’emparer de ces enseignements pour transformer les vulnérabilités actuelles en leviers de compétitivité durable. Les constats sont partagés, les solutions sont identifiées et les premiers cadres collectifs existent : il s’agit désormais de créer les conditions d’un passage à l’échelle industrielle, en sécurisant les investissements, en faisant évoluer les cadres réglementaires et en soutenant les dynamiques de coopération entre acteurs. C’est par cette action concertée, que la France pourra consolider sa souveraineté industrielle et s’imposer comme un modèle européen d’économie circulaire forte. » explique Raphaël Masvigner, co-fondateur de Circul’R.

Pour Christophe Joussot-Dubien, Directeur de l’Institut ISEC du CEA, « Le rôle du CEA au sein de la Coalition Industrie Circulaire est d’apporter son expertise en économie circulaire et une capacité d’analyse, de structuration et de mise en cohérence entre recherche, industrie et politiques publiques. Notre ambition est claire : faire de l’économie circulaire forte un pilier stratégique de transformation industrielle. Il ne s’agit plus seulement de réduire les impacts, mais de sécuriser les chaînes de valeur, préserver le capital matière et renforcer la souveraineté industrielle européenne. La circularité doit devenir un véritable levier de compétitivité et d’antifragilité pour l’industrie. »

Vers un modèle industriel européen de référence

Au-delà du cadre national, l’enjeu est également européen. En structurant une économie circulaire forte, la France pourrait s’imposer comme un modèle industriel capable de concilier performance économique, sécurité des approvisionnements et transition écologique.

Dans un contexte mondial marqué par l’incertitude, la circularité apparaît ainsi non plus comme une option, mais comme une condition de pérennité industrielle.