Pâques sans se ruiner : la seconde vie gourmande des chocolats oubliés

Cette année, derrière les vitrines brillantes et les lapins enrubannés, une petite inquiétude s’est glissée : celle du prix du chocolat. Mais si la chasse aux œufs devenait aussi une chasse au gaspillage évité ? Avec 10 000 douceurs sauvées de l’oubli, la plateforme Willy anti-gaspi propose une Pâques plus douce, pour le porte-monnaie comme pour la planète.

Il y a quelque chose d’invariable dans Pâques : les enfants qui courent dans le jardin, les adultes qui font semblant de ne pas trop aimer le chocolat — avant de craquer — et ces petits trésors sucrés cachés derrière un buisson, sous une chaise, ou au coin d’un salon encore un peu endormi par l’hiver.

Mais cette année, le chocolat se fait plus rare… ou du moins, plus précieux. Depuis deux ans, le cacao flambe sur les marchés mondiaux, atteignant des niveaux historiques. En cause : de mauvaises récoltes répétées en Afrique de l’Ouest — qui concentre près de 70 % de la production mondiale — fragilisées par le dérèglement climatique, les maladies des cacaoyers et le vieillissement des plantations. À cela s’ajoutent des tensions sur l’offre, une spéculation accrue sur les marchés et l’augmentation des coûts de transport et d’énergie. Résultat : le prix de la matière première s’envole, et avec lui celui des tablettes, des œufs et des lapins en chocolat. Le marché du cacao a connu une hausse spectaculaire et inédite entre 2023 et 2024. Le prix est passé d’environ 3,28 $/kg en 2023 à plus de 7,30 $ en 2024, puis près de 7,80 $ en 2025, soit plus de +120 % en un an, un record historique pour cette matière première. En valeur tonne, on est passé d’environ 2 500 $/tonne début 2023 à plus de 11 000 $ fin 2024. Depuis début 2026, les prix ont commencé à redescendre (autour de 3 000 à 5 000 $/tonne), mais cela reste très volatile

et surtout bien au-dessus des niveaux historiques des années précédentes et sans effet immédiat pour les consommateurs.

Dans les rayons, la conséquence est immédiate : des prix en hausse, parfois sensibles, qui viennent bousculer les habitudes. Pour beaucoup, la traditionnelle chasse aux œufs devient un petit calcul — combien acheter, combien dépenser, sans renoncer au plaisir ? Alors certains cherchent une autre voie. Une voie plus douce, presque malicieuse.

C’est là qu’intervient Willy anti-gaspi, avec une idée simple — et finalement assez poétique : redonner une seconde chance aux chocolats oubliés. Ceux qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas trouvé preneur : fins de série, surstocks, invendus saisonniers. Des douceurs parfaitement consommables, mais promises à disparaître. Fondée en 2022 par Clément Méry et Jonathan Negrin, la start-up s’est imposée en quelques années comme l’un des pionniers du e-commerce anti-gaspillage en France. Son principe : récupérer des produits encore parfaitement consommables — dates courtes, surstocks, défauts d’emballage ou d’étiquetage — et leur offrir une seconde vie à prix réduit. Depuis son entrepôt de 600 m² basé à Saint-Ouen, l’entreprise, qui compte aujourd’hui une vingtaine de salariés, livre partout en France et propose plus de 1 000 références, du salé au sucré, en passant par les boissons, les produits pour bébé ou encore l’hygiène, en partenariat avec près de 200 marques.

Plutôt que de les laisser s’évanouir dans l’ombre des entrepôts, la plateforme les remet en circulation. Jusqu’au 5 avril 2026, ce sont ainsi 10 000 chocolats — plus d’une tonne de gourmandise — qui réapparaissent, à prix allégés, parfois jusqu’à –50 %.

Et quels chocolats ! Des oursons, des poussins, des œufs délicatement emballés, des truffes qui fondent à peine effleurées… On y croise aussi bien les créations de maisons comme Lindt ou Kit Kat, que celles de chocolatiers-artisans tels que Saveurs et Nature ou Marou. Derrière cette sélection, il y a plus qu’une bonne affaire. Il y a une autre manière de consommer. « Pâques est un moment incontournable pour les amateurs de chocolat, mais la hausse du prix du cacao peut freiner certains consommateurs », explique Clément Méry. « En récupérant les invendus, nous pouvons sauver plusieurs centaines de kilos de chocolat tout en proposant des prix plus accessibles. »

Un geste simple, presque évident — et pourtant encore trop rare. Car ces chocolats ont une histoire silencieuse. Sans solution de revente, ils auraient pu être jetés, détruits, effacés. Leur redonner une place, c’est aussi raconter une autre histoire de l’abondance : non plus celle du trop-plein qui déborde, mais celle du surplus qui se transforme.

Et puis, il y a le plaisir. Celui, intact, de découvrir un œuf caché, de partager une boîte de truffes, ou de croquer dans un lapin en chocolat sans arrière-pensée. Une fête qui reste une fête, mais avec un supplément d’âme.

Pour Jonathan Negrin, l’enjeu est aussi là : « Transformer un surplus de chocolats en chasse aux œufs anti-gaspi, c’est une manière ludique de sensibiliser à une consommation plus responsable. »

Une chasse aux œufs où l’on trouve, au détour d’un panier, autre chose que du chocolat : une idée. Celle qu’on peut se faire plaisir autrement.

Peut-être est-ce cela, finalement, le vrai trésor de Pâques cette année.

Commandez vite !

Photo d’en-tête : ©Shutterstock

Pour aller plus loin :

Livre « Quel chocolat pour demain ? Pour une consommation plus responsable » de Katherine Khodorowsky – Editions Dunod, 11 mars 2026