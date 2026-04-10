Peexweb inaugure de nouveaux locaux pour soutenir sa croissance

Peexweb accélère son développement avec de nouveaux locaux à Saint-Priest

Une nouvelle étape stratégique pour accompagner la croissance

Dans un marché de la vape en constante évolution, où la rapidité de livraison et la diversité des produits sont devenues essentielles, les entreprises doivent sans cesse adapter leurs infrastructures. C’est dans ce contexte que Peexweb, société mère des sites ecigplanete.com et Smoke-Market, franchit une étape majeure avec l’inauguration de ses nouveaux locaux à Saint-Priest.

Ce déménagement ne se limite pas à un simple changement d’adresse. Il s’inscrit dans une stratégie globale visant à soutenir la croissance de l’entreprise, améliorer ses performances logistiques et anticiper les attentes d’un marché toujours plus exigeant. Chaque jour, des milliers de commandes transitent à travers la France, nécessitant une organisation rigoureuse et des outils performants pour garantir une expérience client fluide.

Avec cette relocalisation, Peexweb affirme clairement son ambition : devenir un acteur incontournable du secteur en misant sur l’innovation, la réactivité et la qualité de service.

Une relocalisation pensée pour optimiser la performance

Un entrepôt agrandi pour une logistique plus efficace

Le cœur de cette transformation repose sur un entrepôt considérablement agrandi. Cette évolution permet une gestion des stocks plus fluide et mieux structurée. Résultat : les délais de préparation et d’expédition des commandes sont réduits, améliorant directement la satisfaction client.

Dans un secteur où la rapidité de livraison est un critère décisif, cette optimisation logistique constitue un avantage concurrentiel majeur. Peexweb peut désormais absorber une demande croissante tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Une organisation repensée

Au-delà de la surface, c’est toute l’organisation interne qui a été revue. Les flux logistiques ont été optimisés afin de limiter les pertes de temps et d’améliorer la coordination entre les équipes. Cette approche permet une meilleure réactivité face aux pics d’activité et aux évolutions du marché.

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Le déménagement s’inscrit ainsi dans une logique de long terme : structurer l’entreprise pour accompagner durablement sa croissance.

Des infrastructures modernes au service des équipes

Des bureaux favorisant collaboration et innovation

Les nouveaux locaux ne bénéficient pas uniquement à la logistique. Les espaces de travail ont été conçus pour améliorer le quotidien des équipes. Les bureaux modernes favorisent les échanges, la collaboration et la créativité.

Un environnement de travail agréable joue un rôle clé dans la performance globale. En offrant des conditions optimales à ses collaborateurs, Peexweb renforce sa capacité à innover et à répondre efficacement aux attentes de ses clients.

Une entreprise tournée vers l’avenir

Ce nouvel environnement traduit également une vision ambitieuse. Chaque espace a été pensé pour contribuer à la performance globale : logistique, innovation, relation client. L’objectif est clair : créer un écosystème capable de soutenir les ambitions de l’entreprise sur le long terme.

L’innovation au cœur du projet : un laboratoire de e-liquides sur mesure

Répondre à la demande de personnalisation

Parmi les évolutions majeures, la création prochaine d’un laboratoire de fabrication de e-liquides sur mesure représente un véritable tournant stratégique. Le marché de la vape évolue vers une demande accrue de personnalisation, que ce soit de la part des professionnels ou des consommateurs.

Grâce à ce laboratoire, Peexweb pourra développer rapidement de nouvelles recettes, adapter ses produits aux tendances et proposer des solutions sur mesure.

Un levier de différenciation

Cette capacité d’innovation constitue un véritable avantage concurrentiel. Elle permet à l’entreprise de se démarquer en proposant des produits uniques, tout en conservant un haut niveau de qualité et de conformité.

Le laboratoire renforce également l’agilité de Peexweb, qui pourra tester, ajuster et lancer de nouvelles offres plus rapidement que ses concurrents.

Deux marques complémentaires au service du marché

Ecigplanete.com : une offre grand public étendue

La marque ecigplanete.com s’adresse principalement aux particuliers. Elle propose une large gamme de produits de vape, allant du matériel aux e-liquides, incluant notamment la cigarette electronique pour tous les profils de vapoteurs.

Grâce aux nouvelles infrastructures, la plateforme bénéficie d’une meilleure gestion des stocks et de délais de livraison optimisés, améliorant ainsi l’expérience client.

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Smoke Market : une solution dédiée aux professionnels

De son côté, Smoke Market cible les professionnels et les distributeurs. Cette marque propose des solutions adaptées aux besoins des commerces spécialisés, avec une offre structurée et des volumes importants.

La modernisation des locaux permet également d’améliorer la qualité de service pour cette clientèle exigeante, notamment en termes de disponibilité des produits et de rapidité de livraison.

Un investissement structurant pour soutenir la vision à long terme

Une stratégie globale et cohérente

Le choix de ces nouveaux locaux reflète une stratégie claire : investir dans des infrastructures capables de soutenir la croissance future. Chaque élément du projet a été pensé pour améliorer la performance globale de l’entreprise.

L’agrandissement de l’entrepôt, la modernisation des bureaux, l’optimisation logistique et la création du laboratoire s’inscrivent dans une même logique : renforcer la compétitivité de Peexweb.

Anticiper les évolutions du marché

Le marché de la vape évolue rapidement, avec des attentes toujours plus élevées en matière de qualité, de rapidité et de personnalisation. En investissant dès aujourd’hui, Peexweb se donne les moyens d’anticiper ces évolutions et de rester en avance sur ses concurrents.

Des valeurs fortes au cœur du développement

Rigueur et efficacité opérationnelle

Au-delà des infrastructures, la réussite de Peexweb repose sur des valeurs solides. La rigueur dans le traitement des commandes et l’efficacité des processus logistiques sont essentielles pour garantir un service fiable.

Chaque commande est traitée avec précision, dans le respect des délais annoncés, contribuant à renforcer la confiance des clients.

Une forte orientation client

La satisfaction client est au centre de la stratégie. Que ce soit à travers la rapidité de livraison, la qualité des produits ou la capacité à proposer des solutions personnalisées, Peexweb met tout en œuvre pour répondre aux attentes.

Cette approche permet de fidéliser les clients et de construire une réputation solide sur le marché.

Cap sur l’avenir : croissance et innovation

De nouvelles perspectives de développement

Avec ces nouveaux locaux, Peexweb dispose désormais d’une base solide pour poursuivre son expansion. L’entreprise prévoit de développer de nouveaux services, d’élargir son offre et de renforcer ses marques.

L’intégration du laboratoire de e-liquides sur mesure ouvre également la voie à de nouvelles opportunités, notamment en matière de personnalisation et de développement produit.

Consolider sa position sur le marché

En combinant performance logistique, innovation et qualité de service, Peexweb se positionne comme un acteur clé du secteur de la vape en France. Cette stratégie lui permet de répondre aux exigences d’un marché dynamique tout en préparant l’avenir.

Conclusion

L’inauguration des nouveaux locaux de Peexweb à Saint-Priest marque une étape décisive dans le développement de l’entreprise. Bien plus qu’un simple déménagement, ce projet incarne une vision ambitieuse tournée vers la croissance, l’innovation et la satisfaction client.

Grâce à des infrastructures modernisées, une logistique optimisée et un futur laboratoire de e-liquides sur mesure, Peexweb se donne les moyens de relever les défis d’un marché en pleine transformation. Une évolution stratégique qui confirme sa volonté de s’imposer durablement comme un acteur de référence dans l’univers de la vape.