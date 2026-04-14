Le Haut Conseil pour le Climat vient de rendre son verdict sur l’action climatique des collectivités territoriales. Son rapport thématique d’avril 2026 dresse un constat sans détour : les communes, intercommunalités, départements et régions se mobilisent, mais ni assez vite, ni assez fort. À l’heure où les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations s’intensifient sur l’ensemble du territoire français, le temps des demi-mesures est révolu. Les collectivités doivent tripler, voire quadrupler leurs investissements climatiques. Le gouvernement, lui, doit leur en donner les moyens.

Des collectivités engagées, mais à des vitesses très inégales

Depuis les années 2000, les collectivités territoriales ont progressivement intégré les enjeux climatiques dans leur organisation. Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), schémas régionaux d’aménagement (Sraddet), conférences des parties prenantes régionales (COP) : l’arsenal des outils de planification s’est considérablement étoffé. Les collectivités ont également investi près de 8 milliards d’euros en 2023 en faveur de la décarbonation dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l’énergie.

Mais le Haut Conseil pour le Climat pointe aussi le revers de la médaille : dans le même temps, 5,3 milliards d’euros de dépenses d’investissement défavorables au climat ont été identifiées. Et pour s’aligner sur les objectifs nationaux de neutralité carbone, les besoins de financement sont sans commune mesure avec les niveaux actuels : les communes et intercommunalités devraient augmenter leurs investissements climatiques de 130 %, les départements de 240 % et les régions de 80 % par rapport à 2022.

Une gouvernance multi-niveaux qui patine

L’un des problèmes de fond identifiés par le rapport tient à la complexité de l’architecture institutionnelle. Les politiques climatiques sont récentes et se heurtent à des politiques sectorielles bien ancrées — urbanisme, transports, agriculture, eau — dont les logiques peuvent contredire les objectifs climatiques. Des choix d’aménagement favorisant l’attractivité économique ou le rayonnement d’un territoire peuvent ainsi entrer en contradiction directe avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le zéro artificialisation nette (ZAN).

Par ailleurs, si la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) s’impose en théorie à toutes les collectivités, la loi prévoit une simple obligation de « prise en compte » — et non de compatibilité stricte — laissant une grande marge d’interprétation. Résultat : les Sraddet restent souvent alignés sur des versions de trajectoires nationales antérieures à la toute récente SNBC-3, publiée en décembre 2025, et la couverture territoriale des PCAET demeure incomplète, avec une qualité de contenu variable.

Des inégalités territoriales qui s’aggravent

Le rapport insiste sur une réalité souvent négligée : les territoires ne sont pas égaux face au changement climatique, ni dans leur exposition aux aléas climatiques, ni dans leur capacité à financer la transition. Les ménages modestes et précaires, souvent concentrés dans certaines zones géographiques, risquent d’être les grands oubliés d’une transition qui coûte cher : rénovation énergétique des logements, mobilité décarbonée, accès à une alimentation durable. Le HCC appelle à intégrer systématiquement des objectifs de transition juste dans tous les outils de planification et de financement existants.

32 recommandations pour changer de vitesse

Face à ce tableau, le HCC formule 32 recommandations articulées autour de cinq axes prioritaires :

Gouvernance : pérenniser et rénover les COP régionales, renforcer le rôle interministériel du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) et mieux articuler les différents niveaux de planification territoriale.

Financement : sécuriser les investissements climatiques sur le long terme et lever les freins à l’endettement des collectivités, actuellement bridé par les règles d’équilibre budgétaire, alors même que l’emprunt constitue un levier incontournable pour des investissements aussi massifs.

Transition juste, santé et solidarités : intégrer les objectifs sociaux dans les outils de planification, renforcer l’accès des ménages les plus vulnérables aux bénéfices de la transition — logement, transport, emploi — et mieux prendre en compte les impacts sanitaires du changement climatique à l’échelle locale.

Connaissance, expertise et ingénierie : doter les collectivités, notamment les plus petites et les moins bien pourvues, des compétences humaines et techniques indispensables pour monter des projets climatiques ambitieux et répondre aux appels à projets.

Outils de suivi et d’évaluation : harmoniser les méthodologies de mesure des résultats, combler les lacunes en matière d’évaluation des politiques d’adaptation et se donner enfin les moyens de savoir si les actions engagées produisent les effets attendus.

Un moment charnière pour agir

Le rapport arrive à un moment particulièrement décisif. De nouvelles équipes municipales viennent de s’installer à la suite des élections municipales, et les documents de planification sont en cours de révision, dans un contexte où la SNBC-3 vient de définir une trajectoire nationale plus exigeante. C’est maintenant — ou presque trop tard — que les orientations prises dans les territoires dessineront la France de 2050.

Le message du Haut Conseil pour le Climat est limpide : le potentiel des collectivités est immense, mais il est largement sous-exploité. Les mettre en situation de réussir la transition suppose un engagement clair de l’État — en termes de moyens financiers, de clarté juridique et d’appui en ingénierie. La bonne volonté locale ne suffit plus. Il faut désormais passer à la vitesse supérieure.

Ce rapport arrive donc au bon moment pour peser sur des décisions qui engageront les territoires pour plusieurs années. Ses chiffres et ses 32 recommandations, adressées nominativement au gouvernement, constituent une base de légitimité politique difficile à ignorer lors des débats budgétaires ou des négociations entre l’État et les collectivités. Mais le HCC n’a aucun pouvoir contraignant, et ses rapports précédents ont déjà documenté, année après année, le retard de la France sur ses trajectoires carbone sans que cela suffise à inverser la tendance. Ce rapport est utile comme outil de pression et de cadrage, mais il ne vaut que par les acteurs qui vont s’en emparer — élus engagés, société civile, médias, chercheurs. Seul, il ne change rien. Combiné à une mobilisation politique et citoyenne, il peut devenir un levier réel. C’est finalement le paradoxe de toute expertise indépendante : elle éclaire le chemin, mais elle ne force personne à marcher.

Ce rapport du Haut Conseil pour le Climat ne manque ni de rigueur ni d’ambition et offre la possibilité de constituer une cartographie précieuse de ce qui coince et de ce qui pourrait, enfin, bouger. Il offre quelque chose de rare : une expertise indépendante qui ne se contente pas de pointer les lacunes, mais qui désigne aussi les leviers. Au-delà du constat, ce rapport agit comme un révélateur : il met en lumière l’écart grandissant entre l’urgence climatique et la réalité de l’action territoriale. Mais soyons honnêtes. Ce n’est pas le premier rapport du HCC à documenter le retard français. Ce ne sera probablement pas le dernier. Et entre la publication d’un bilan et la transformation réelle des territoires, il y a un espace — parfois un gouffre — que seuls des acteurs engagés peuvent combler.

C’est précisément là aussi que réside l’intérêt de ce texte : comprendre que la transition ne se jouera pas uniquement dans les ministères ni dans les grandes métropoles bien dotées en ingénierie, mais aussi — surtout — dans les intercommunalités rurales, les petites communes sans chef de projet climat, les départements qui peinent à chiffrer leurs dépenses défavorables au climat. C’est là que le fossé entre ambition nationale et réalité locale est le plus béant. C’est là aussi que la mobilisation citoyenne, journalistique et intellectuelle a le plus à apporter : comprendre pourquoi, malgré des initiatives nombreuses, la transition reste encore insuffisante.

Mais surtout, il déplace la question : il ne s’agit plus de savoir si les collectivités doivent agir, mais comment et à quelle vitesse elles peuvent réellement le faire. En exposant les blocages concrets — financiers, institutionnels, sociaux — il montre que l’inaction n’est pas seulement un manque de volonté, mais aussi un problème de cadre et de moyens. C’est là que réside tout l’intérêt du rapport : il transforme un diagnostic en levier d’interpellation. Il invite à sortir d’une posture d’observation pour entrer dans une logique d’appropriation. Car ce rapport n’est pas une fin en soi : c’est un outil. Un outil pour questionner les choix locaux, pour nourrir le débat public, pour interpeller les décideurs et, surtout, pour relier expertise et action citoyenne.

En définitive, l’enjeu est clair : la transition ne se décrétera pas depuis Paris, elle se construira dans les territoires — ou elle échouera. Ce rapport en trace les contours, mais il appartient désormais à chacun — élus, acteurs économiques, citoyens — de s’en saisir pour transformer l’essai. Car face à l’accélération des crises climatiques, comprendre ne suffit plus : il faut peser.

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