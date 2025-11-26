Au Salon des maires et des collectivités locales, la Banque des Territoires a dévoilé un ambitieux programme en faveur de la santé et du grand âge. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle et le Big Data, elle entend offrir aux collectivités des outils prédictifs puissants pour anticiper les effets de la transition démographique et lutter contre la désertification médicale. Au cœur de cette stratégie : l’intégration de RevealCare, la solution d’IA développée par Alogia.

La France fait face à un bouleversement silencieux, mais déterminant : jamais les besoins en soins et en accompagnement des aînés n’ont été aussi élevés alors que, parallèlement, l’accès à un médecin — généraliste ou spécialiste — recule dans de nombreux territoires. Aujourd’hui, 93 % des Français vivent dans un territoire où l’accès à un médecin généraliste s’est dégradé, et certains départements cumulent un vieillissement marqué et un manque critique de professionnels de santé. En 2040, un quart de la population aura plus de 65 ans, une transformation démographique sans précédent.

C’est dans ce contexte que la Banque des Territoires déploie un programme stratégique en faveur de la santé et du grand âge, avec pour objectifs de réduire les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins ; de soutenir le maintien à domicile et les logements adaptés ; et pour accompagner la transformation du médico-social.

Pour renforcer l’efficacité de cette feuille de route, la Banque des Territoires s’associe à Alogia et adopte RevealCare, une plateforme d’intelligence artificielle conçue pour analyser, anticiper et cartographier les besoins sanitaires liés à la transition démographique.

Aujourd’hui, l’identification des territoires les plus vulnérables — ceux cumulant vieillissement accéléré, pénurie médicale, fragilité socio-économique ou offre médico-sociale insuffisante — demeure un défi majeur. Si les données existent, elles sont souvent dispersées, difficiles à croiser et rarement actualisées de manière homogène, ce qui limite la capacité des collectivités à disposer d’un diagnostic complet et réactif.

C’est précisément pour répondre à cette difficulté que des outils comme RevealCare jouent un rôle décisif. Grâce à l’intelligence artificielle et au croisement automatisé de données publiques, l’outil permet de repérer rapidement les zones à risque : communes où la dépendance progresse fortement, bassins de vie en désertification médicale avancée, territoires dépourvus de logements adaptés ou de professionnels médico-sociaux. Ces indicateurs, mis en forme dans des cartographies interactives, donnent aux décideurs une vision précise des urgences territoriales.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

L’accompagnement, pour sa part, gagne en cohérence. En fournissant un diagnostic partagé entre élus, services de l’État, ARS et acteurs médico-sociaux, la Banque des Territoires peut prioriser ses investissements et proposer des solutions ciblées : ingénierie locale, soutien à la construction de lieux de soins, financement de résidences adaptées, ou encore développement de services de maintien à domicile.

Ainsi, même si la vulnérabilité territoriale reste un phénomène complexe et évolutif, les outils d’analyse prédictive et les dispositifs d’accompagnement mis en place renforcent réellement la capacité des territoires à agir. Ils permettent d’identifier plus tôt, d’accompagner plus justement et d’investir plus efficacement.

IA et Big Data : une réponse nouvelle à la désertification médicale

La désertification médicale ne se limite plus aux zones rurales : elle touche désormais des villes moyennes, des périphéries urbaines et des territoires touristiques où l’offre de soins ne parvient plus à répondre à la demande. RevealCare offre un changement d’échelle face à cette problématique grâce à ses algorithmes permettant :

d’identifier les zones où la pénurie médicale est déjà critique ;

de prédire l’évolution du manque de médecins sur 5, 10 ou 15 ans ;

de quantifier les effets du vieillissement sur la demande en soins, en prévention ou en prise en charge de la dépendance ;

d’évaluer les besoins en infrastructures médico-sociales (EHPAD, résidences autonomie, services à domicile).

Ces analyses permettent d’orienter les politiques publiques, de cibler les financements et d’anticiper les tensions sanitaires à venir.

Pour Stéphanie Bery, directrice du programme Santé / Grand âge de la Banque des Territoires, « l’intelligence artificielle devient un outil essentiel pour comprendre la profondeur des déséquilibres territoriaux et accompagner des décisions plus justes et efficaces ».

Vieillissement : anticiper une transition structurelle grâce à l’IA

Le vieillissement de la population n’est pas seulement une évolution démographique : c’est une transformation structurelle qui touche l’habitat, les mobilités, l’offre de soins, la prévention, le lien social et les ressources humaines du secteur médico-social. La nouvelle plateforme intègre ces multiples dimensions en croisant les projections démographiques (taux de dépendance, espérance de vie en bonne santé) ; les capacités d’accueil et de soins existantes ; l’évolution des besoins en logements adaptés ; et, enfin, les ressources humaines disponibles dans les services de santé et d’aide à domicile.

Ces croisements permettent d’identifier les communes qui devront agir en urgence, celles qui devront anticiper un « choc démographique » ou celles qui disposent déjà d’un tissu médico-social équilibré.

Alexandre Petit, fondateur d’Alogia, souligne : « L’intelligence artificielle donne aux collectivités une visibilité qu’elles n’avaient jamais eue jusqu’ici. Elle permet d’agir non plus dans l’urgence, mais dans la prévision. »

Un déploiement opérationnel et collaboratif

Le déploiement de RevealCare s’inscrit dans une démarche résolument pragmatique, pensée pour s’intégrer facilement dans le quotidien des équipes territoriales. Avant son lancement national, la solution a fait l’objet d’une vaste phase de bêta-test auprès des directions régionales de la Banque des Territoires. Cette étape, menée en étroite collaboration avec Alogia, a permis d’ajuster les algorithmes, d’adapter les interfaces et de valider les indicateurs les plus pertinents pour l’action publique locale.

Grâce à cette co-construction, RevealCare s’intègre désormais directement dans les processus décisionnels du programme Santé / Grand Âge. L’outil offre une lecture immédiate et partagée des enjeux grâce à des cartographies interactives, conçues pour accompagner les équipes depuis le diagnostic jusqu’à la construction de projets opérationnels. Ces visualisations permettent une analyse fine à toutes les échelles — région, département, EPCI, bassin de vie, commune — facilitant l’identification des zones prioritaires et la coordination des acteurs locaux.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Au-delà de l’analyse de données, le dispositif renforce l’expertise territoriale : l’IA synthétise des volumes massifs d’informations pour produire des diagnostics clairs, des scénarios d’évolution et des recommandations stratégiques. Ces contenus sont utilisés comme supports d’échanges entre la Banque des Territoires, les élus, les ARS, les services sociaux, les bailleurs ou encore les opérateurs médico-sociaux, créant ainsi une culture commune du diagnostic.

Ce déploiement collaboratif favorise une montée en compétence des acteurs locaux, qui disposent désormais d’un outil partagé pour prioriser les investissements, anticiper les tensions sanitaires, calibrer leurs projets de logements adaptés ou structurer des solutions de maintien à domicile. En capitalisant sur l’IA et le Big Data, RevealCare devient ainsi un véritable levier d’action collective, au service de territoires mieux outillés pour répondre aux enjeux du vieillissement et de la désertification médicale.

L’IA pourrait-elle devenir un standard dans la planification des politiques publiques locales ?

L’intelligence artificielle a déjà commencé à s’imposer comme un outil structurant dans la planification territoriale, et tout indique qu’elle pourrait rapidement devenir un standard dans les politiques publiques locales. Face à des enjeux de plus en plus complexes — vieillissement de la population, désertification médicale, transition écologique, besoins en logement ou en mobilités — les collectivités doivent analyser des volumes de données considérables et prendre des décisions plus rapides et plus ciblées. L’IA répond précisément à cette nécessité en apportant une capacité d’analyse prédictive, de visualisation et de priorisation que les méthodes traditionnelles ne permettent plus d’atteindre.

Toutefois, si l’IA a vocation à devenir une référence, elle ne peut le faire qu’à certaines conditions. Il faut garantir la qualité et l’actualisation des données utilisées, assurer l’éthique et la transparence des algorithmes, et former les équipes locales à l’interprétation des résultats. L’IA doit demeurer un outil d’appui, permettant d’éclairer les choix publics, et non un mécanisme automatique qui dicterait des décisions.

Dans ce cadre, des solutions comme RevealCare montrent la voie : elles transforment l’IA en un levier opérationnel et accessible, capable d’accompagner la montée en compétence des territoires. Si ces bonnes pratiques se généralisent, il est probable que l’IA s’intègre durablement comme un standard de la planification publique, tout en restant complémentaire de l’expertise humaine et du dialogue local indispensables à l’action publique.

Pour aller plus loin :

Photo d’en-tête : Shutterstock