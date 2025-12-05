La Cité de l’architecture et du patrimoine et le GIP Europe de projets architecturaux et urbains présente l’exposition « Quartiers de demain« , qui donne à voir trente visions concrètes pour réinventer les quartiers prioritaires. Résultats de la consultation « Demain nos villes, 30 projets pour les quartiers » annoncée par le Président de la République en juin 2023, à la cité de la Busserine à Marseille, elle a pour ambition d’améliorer le cadre de vie des habitants de dix territoires pilotes répartis dans toute la France.

« L’avenir s’écrit aujourd’hui »

En juin 2023, à la cité de la Busserine à Marseille, le président de la République annonçait une grande consultation internationale, « Quartiers de demain« , avec pour ambition d’améliorer le cadre de vie des habitants de dix territoires pilotes répartis dans toute la France.

Depuis huit mois, architectes, urbanistes et paysagistes se mobilisent dans le cadre d’un dialogue compétitif simultané, avec la participation active des habitants, pour imaginer des réponses architecturales et paysagères innovantes dans dix quartiers situés à Caen, Colmar, Coulommiers, Corbeil-Essonnes, Le Mans, Lodève, Manosque, Marseille, Pessac et Sedan. Trente équipes pluridisciplinaires – trois par site – s’efforcent ainsi de répondre aux enjeux complexes et singuliers de chaque territoire.

Cette démarche inédite par son ampleur comme par sa méthode constitue un véritable laboratoire d’expérimentation et de prospective, chaque projet visant à faire émerger des approches transposables et des principes d’action susceptibles d’inspirer d’autres territoires.

Assurer l’égalité entre les territoires et entre les quartiers tout en améliorant le cadre de vie des habitants : tels sont, de longue date, les objectifs de la politique de la ville, conduite par l’État, les collectivités locales et leurs opérateurs. Cette politique s’inscrit dans une histoire désormais ancienne, marquée par la volonté de répondre aux fractures urbaines et sociales tout en renouvelant les manières de concevoir l’action publique.

Aujourd’hui, la France compte 1 609 quartiers prioritaires de la politique de la ville, où vivent six millions d’habitants, soit près d’un Français sur dix. Ces territoires concentrent des vulnérabilités particulièrement fortes : difficultés scolaires persistantes, freins à l’emploi, fragilités économiques, logements vieillissants, précarité énergétique et environnementale, manque d’infrastructures et de services du quotidien. Hérités pour la plupart des Trente Glorieuses, ils portent la mémoire d’un urbanisme qui a répondu aux besoins massifs de l’époque mais qui se trouve aujourd’hui confronté aux grands défis contemporains : transition écologique, mutations démographiques, recompositions socio-économiques.

Ces fragilités ne doivent pas masquer une autre réalité : ces quartiers constituent aussi des terrains privilégiés pour inventer de nouvelles manières de faire la ville, de vivre la ville et de renouer avec l’ambition d’une transformation collective.

En ce sens, la consultation internationale « Quartiers de demain » a missionné trente équipes pluridisciplinaires et internationales pour transformer dix quartiers pilotes en véritables laboratoires d’innovation et de transition. Situés à Caen, Colmar, Coulommiers, Corbeil-Essonnes, Le Mans, Lodève, Manosque, Marseille, Pessac et Sedan, ces dix sites incarnent la diversité des contextes de la politique de la ville : centres anciens dégradés, quartiers d’habitat social, zones périphériques en mutation. Les réponses des équipes révèllent toute la variété des leviers susceptibles d’être déployés à grande échelle : inventer de nouveaux dispositifs de participation citoyenne et habitante, reconnecter les quartiers à la nature et au vivant, repenser l’héritage social et architectural du XXe siècle, développer des outils innovants de réhabilitation ou encore, mieux gérer les ressources dans un contexte de changement climatique.

L’exposition Quartiers de demain, présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, entend matérialiser, à travers les maquettes des projets et les photographies des habitants des sites, les transformations possibles des quartiers prioritaires. L’exposition met également en lumière la richesse des visions portées par les équipes, autant que les perspectives qu’elles ouvrent pour l’avenir.

Au-delà de leur diversité, les trente projets partagent une ambition commune : penser l’existant avant de construire du neuf, donner sens à la transition écologique, renouveler le cadre de vie des habitants, renforcer les liens sociaux, expérimenter de nouvelles façons de faire et de décider. Ensemble, ils esquissent un récit collectif renouvelé et dessinent des perspectives concrètes pour bâtir, dès aujourd’hui, une ville plus durable, plus inclusive et profondément tournée vers l’avenir.

À l’ouverture de l’exposition, chaque maire concerné a dévoilé le projet qu’il souhaitait voir concrétiser sur son territoire. Ainsi, les 10 lauréats de la consultation internationale « Quartiers de demain » sont :

À Coulommiers (77), l’équipe franco-suisse Cathrin Trebeljhar est lauréate pour le projet portant sur la rénovation et l’extension d’un pôle éducatif animé et ouvert sur la ville en cœur du quartier.

À Corbeil-Essonnes (91), le projet d’H2O est lauréat pour la réhabilitation de la chaufferie située à l’entrée du quartier des Tarterêts, œuvre de Jean Pierre Jouve et Roland Dubrulle, comme équipement culturel rayonnant, pluridisciplinaire et rassembleur.

À Caen (14), le projet de l’équipe La Soda a été retenu pour la restructuration d’un immeuble de logements sociaux, s’accompagnant d’une nouvelle offre de logements intergénérationnelle.

À Colmar (68), l’équipe BASE est lauréate pour l’aménagement de la Plaine Pasteur, vaste espace public de 5,5 hectares, en un lieu de rencontre et de nature doté d’une identité forte et accessible à tous.

Au Mans (72), l’équipe suisse Raum 404 est lauréate du projet de restructuration de l’immeuble de bureaux Lafitte et de son rez-de-chaussée commercial, en vue de reconstituer une polarité commerciale dans le quartier.

À Lodève (34), l’Atelier du Rouget remporte le projet d’aménagement des berges de la Lergue et de la Soulondres afin d’en faire un nouvel espace public de référence pour les habitants et une véritable trame verte et bleue.

À Manosque (04), l’équipe allemande Topotek 1 est lauréate du projet portant sur la restauration du Riou des Couquières qui traverse le quartier, et la rénovation du parc des sports et des loisirs de la Ponsonne.

À Marseille (13), l’atelier Marion Talagrand est retenu pour l’aménagement d’une coulée verte au cœur du Petit Séminaire, lui donnant un rôle d’îlot de fraîcheur, de support de mobilités douces et de levier de cohésion sociale à l’échelle du quartier.

À Pessac (33), Dominique Perrault et MBL architectes remportent le projet de réhabilitation de la tour de logement Saige, incluant un changement d’usage et la réalisation d’une coulée verte pour assurer le lien entre le centre-ville et le domaine universitaire.

À Sedan (08), l’équipe belge Lab705 est lauréate du projet d’aménagement des espaces publics d’un écoquartier patrimonial à travers la valorisation de la “promenade des remparts” et d’une réflexion sur la réhabilitation des tours de la résidence Ardenne dans un objectif de renouvellement de l’offre de logements.

Exposition présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine du 3 décembre 2025 au 30 mars 2026, puis montrée en itinérance dans chacune des 10 villes de la consultation

Photo d’en-tête : Pessac, atelier entre concepteurs et jury citoyens © GIP EPAU