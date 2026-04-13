La France s’électrifie. Ou plutôt : elle promet de s’électrifier

Depuis Matignon, le 10 avril 2026, Sébastien Lecornu a sorti les grands mots — souveraineté, basculement, rupture — pour habiller ce qui est, fondamentalement, une course contre la montre que la France a déjà commencé à perdre. Dix milliards d’euros par an, fin du gaz dans le neuf, deux voitures neuves sur trois électriques d’ici 2030 : les chiffres sont spectaculaires. Mais derrière l’ambition affichée, une réalité plus rugueuse s’impose. En 2025, la réduction des émissions françaises a plafonné à 1,5 %. Le réseau électrique nécessite 100 milliards d’investissements sur quinze ans. Et ce « grand plan » sera financé… par une réallocation des aides existantes. Pas d’argent nouveau. Ce n’est pas un plan de transition. C’est un pari sur l’avenir, joué avec les fonds du présent. UP’ décortique les stratégies, les conséquences — et les angles morts d’une révolution qui n’a pas encore eu lieu car ce pari est à la fois nécessaire et fragile.

Un atout réel, une urgence fabriquée

Commençons par ce qui est vrai. La France dispose d’une fenêtre d’opportunité rare en Europe : son électricité est déjà décarbonée à plus de 95 %, ses prix sont compétitifs, et sa production bas-carbone a atteint un niveau historique en 2025 — 521,1 TWh, tandis que la production thermique fossile tombait à son plus bas depuis 75 ans. RTE, le gestionnaire du réseau, le dit sans ambiguïté : les conditions sont réunies.

Mais c’est là que le discours gouvernemental glisse. Sébastien Lecornu présente l’électrification comme une réponse d’urgence aux tensions au Moyen-Orient et à la hausse du pétrole. Or cette urgence, la France l’a en partie construite elle-même. La troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), publiée le 13 février 2026 au Journal officiel, était attendue depuis 2023. Trois ans de tergiversations. Pendant ce temps, RTE a revu à la baisse ses prévisions de consommation électrique, précisément parce que l’électrification des usages tardait. Le retard n’est pas une fatalité : c’est le résultat d’une instabilité politique chronique.

1,5 % : Réduction des émissions françaises en 2025 – 4× en dessous de l’objectif 53 Md€ : Coût des importations de combustibles fossiles en 2025 60 % : Part des énergies fossiles dans la consommation finale aujourd’hui 100 Md€ : Investissements réseau nécessaires sur 15 ans



Ce que le plan contient — et ce qu’il omet

Le plan annoncé le 10 avril couvre quatre grands secteurs. Dans le logement, c’est la fin des chaudières à gaz dans les constructions neuves dès fin 2026, l’objectif d’un million de pompes à chaleur installées par an d’ici 2030, et un soutien renforcé via MaPrimeRénov’. Dans les transports, l’objectif est de porter à deux tiers la part des véhicules électriques dans les ventes neuves d’ici 2030, avec un leasing social étendu de 50 000 véhicules et des aides inédites pour les utilitaires professionnels pouvant atteindre 100 000 euros par véhicule.

Dans l’industrie, des projets concrets existent déjà — fours électriques chez Verallia, Saint-Gobain PAM, remplacement de chaudières à gaz dans l’alumine. Dans le numérique, la France mise sur ses 35 sites identifiés pour accueillir de nouveaux data centers. Ce qui est moins dit : ces data centers sont aussi de très gros consommateurs d’électricité, et leur empreinte énergétique reste un angle mort du plan.

« Toute croissance de la consommation d’électricité n’est pas forcément vertueuse. Le principe ‘energy efficiency first’ et les politiques de sobriété réduisent significativement les besoins d’investissements en infrastructures. » — IDDRI, février 2026

Le nœud gordien : qui paie, et comment ?

C’est ici que le plan vacille. Lecornu a annoncé un doublement du soutien public, passant de 5,5 à 10 milliards d’euros par an d’ici 2030. Impressive sur le papier. Mais le chef du gouvernement a simultanément précisé que cela « ne se ferait pas avec de l’argent nouveau ». Le financement reposera sur une réallocation des aides existantes et sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), financés par les grands consommateurs d’énergie.

Le transfert vers les CEE a déjà une conséquence concrète pointée par l’Assemblée nationale : le budget dédié à l’aide à l’acquisition de véhicules propres a chuté de 81 % dans la loi de finances 2026 — de 496 millions à 93,8 millions d’euros. Ce mécanisme extrabudgétaire « limite le pouvoir du Parlement sur les fonds alloués et sa capacité à en contrôler le bon emploi », note le rapport de la commission des affaires économiques.

Pour les ménages, la logique du plan repose sur une foi dans l’investissement initial : changer une chaudière, acheter un véhicule électrique. Les foyers modestes sont les plus exposés à cet obstacle. Les aides publiques sont censées compenser — mais elles ne sont pas nouvelles, juste réorientées. L’IDDRI formule la question sans détour : les politiques d’électrification ne vaudront que si elles valorisent les gains d’efficacité énergétique et ne font pas l’impasse sur la sobriété.

Ce qui peut réellement marcher

Il serait intellectuellement malhonnête de nier les gains potentiels. Électrifier dans le contexte français — avec un mix déjà décarboné à 95 % — revient à décarboner massivement et immédiatement. La facture fossile, 53 milliards d’euros en 2025, est une hémorragie économique autant qu’un désastre climatique. Rouler électrique coûte deux à trois euros pour 100 kilomètres contre onze euros au diesel. La PPE3 projette jusqu’à 200 milliards d’euros d’économies sur la facture énergétique extérieure d’ici 2035 — et plus de 120 000 emplois créés.

La stratégie industrielle est également cohérente : conditionner les aides aux pompes à chaleur assemblées en Europe dès septembre 2026 réduit la dépendance aux fabricants chinois et soutient une filière locale. C’est rare — et bienvenu.

L’angle mort central : et si le réseau ne suivait pas ? Toute la promesse d’électrification repose sur une infrastructure silencieuse : le réseau de transport et de distribution d’électricité. RTE a déjà identifié 30 GW de droits d’accès attribués à des projets d’électrification fin 2025 — des droits sur le papier, pas encore dans les câbles. Le plan de développement du réseau représentera un investissement de 100 milliards d’euros sur 15 ans, séquencé en trois périodes. C’est considérable, et sa mise en œuvre conditionnera tout le reste. Sans réseau, les pompes à chaleur et les voitures électriques restent des objets coûteux sans prise.

La PPE3 prévoit pour la première fois une clause de revoyure en 2027 — aveu implicite que personne ne sait vraiment si les trajectoires tiendront. C’est de la prudence, ou de l’incertitude déguisée en méthode. Les deux, probablement.

La France dispose des conditions techniques pour réussir son électrification. Son électricité est propre, compétitive, abondante. La logique du plan est solide sur le fond. Mais l’exécution — toujours l’exécution — reste la grande inconnue. Trois ans de retard ont déjà coûté cher. Les annonces du 10 avril 2026 ne sont pas un plan : ce sont des intentions, en attente de groupes de travail, de détails opérationnels et de fonds qui n’ont pas encore de ligne budgétaire propre. La transition énergétique ne se joue pas dans les discours. Elle se joue dans les carnets de commandes des plombiers, dans les parkings équipés de bornes, dans les PME qui peuvent — ou ne peuvent pas — absorber le coût d’un four électrique. Ce basculement-là, personne ne l’a encore vraiment commencé.

Des critiques ?

Le plan fait l’objet de critiques venant de tous les horizons politiques et sectoriels.

À droite et à l’extrême droite, la stratégie est jugée trop coûteuse. La France sans majorité absolue oblige le gouvernement à composer avec une opposition divisée mais déterminée.

À gauche, la critique est inverse : Jean-Luc Mélenchon déplore que « la France a perdu un temps précieux » et réclame un plan d’investissement massif dans les énergies vertes.

Les associations environnementale, notamment le Réseau action Climat, ne sont pas convaincues par les moyens financiers. Le réseau associatif fait part de son scepticisme, estimant que les moyens financiers visant à réduire la dépendance aux fossiles importés « ne sont pas à la hauteur dans la loi de finances 2026 ».

Les filières renouvelables réclament des détails. France Renouvelables salue la parole volontariste du Premier ministre mais l’accueille avec prudence : à ce stade, seules des annonces ont été formulées sans que les détails opérationnels permettant l’inversion de cette tendance ne soient connus.

Les experts de l’IDDRI pointent des risques de gouvernance. Face à un retard de plus en plus marqué vis-à-vis de la trajectoire visée, il est important de clarifier l’articulation entre les travaux autour du plan d’électrification français et ceux de la mission parlementaire sur l’électrification industrielle, initiée en janvier 2026.

L’Assemblée nationale a souligné un problème de transparence budgétaire. Le transfert des soutiens à l’électrification des véhicules du budget de l’État vers les CEE limite le pouvoir du Parlement sur les fonds alloués et sa capacité à en contrôler le bon emploi.

(Sources : IDDRI · France Renouvelables · Assemblée nationale – LFI 2026)

Un pari rationnel, une exécution incertaine

La France dispose d’une fenêtre d’opportunité unique : une électricité déjà très largement décarbonée, des prix compétitifs, et une urgence géopolitique qui rend le statu quo intenable. La logique du plan est solide sur le fond. Mais la transition ne sera pas linéaire. Elle se jouera dans les détails — les coûts, les usages, les infrastructures — et dans la capacité à embarquer l’ensemble de la société.

La véritable question n’est pas si la France doit s’électrifier — la réponse est évidente — mais à quel rythme, pour qui en priorité, et avec quels filets de sécurité pour ceux qui ne peuvent pas, aujourd’hui, se payer cette transition.