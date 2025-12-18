Chaque hiver, pendant que les villes s’illuminent et que les tables se dressent, certain·es étudiant·es restent en marge des fêtes de fin d’année. Manque de moyens, éloignement, solitude… Et si un simple repas pouvait changer l’histoire ? Entre Noël et le Nouvel An, des inconnus se rencontrent, des portes s’ouvrent et une chaise s’ajoute à la table grâce à la plateforme Les repas solidaires. Un conte de Noël moderne, fait de solidarité, de partage et de chaleur humaine.

Il y a des lumières aux fenêtres, des tables qui se dressent, des rires qui montent dans les cuisines. Et puis, il y a celles et ceux pour qui les fêtes de fin d’année ressemblent surtout à un long silence. Chaque mois de décembre, la même histoire se répète. Les villes se vident, les trains se remplissent, et pour beaucoup d’étudiant·es, rester sur place n’est pas un choix mais une nécessité. Pas de famille à proximité, pas toujours les moyens de rentrer, parfois même l’angoisse de finir le mois. Pendant que les guirlandes brillent, l’isolement, lui, se fait plus lourd.

Cette année encore, ils sont nombreux à redouter ce moment. Plus de huit étudiant·es sur dix accompagnés par les actions solidaires risquent de passer les fêtes seul·es. Alors, quelque part entre Noël et le Nouvel An, une idée simple refait surface : et si un repas pouvait tout changer ? Pas forcément un grand dîner de fête. Parfois un déjeuner improvisé, un goûter partagé, un café fumant, une promenade d’hiver ou même une discussion autour d’une table encore encombrée de miettes. Juste un moment pour dire : tu n’es pas seul·e.

Entre le 23 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, des particuliers, un peu partout en France, décident d’ouvrir leur porte. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés. Et pourtant, le temps d’un repas, ils deviennent voisins, compagnons de table, parfois même amis. Une chaise en plus, un couvert posé, une conversation qui commence timidement… puis les sourires arrivent.

L’an dernier, ils étaient plus de 400 à accueillir, et plus de 600 étudiant·es à accepter l’invitation. Ensemble, ils ont partagé des centaines de repas. Mais surtout, ils ont partagé quelque chose de plus rare : le sentiment de compter pour quelqu’un. Après ces moments, 95 % des étudiant·es disaient se sentir moins seuls. Et presque tous les accueillants avaient déjà envie de recommencer.

Car un repas, ce n’est jamais “juste” un repas. C’est une place à table, une écoute, parfois une confidence. C’est un instant suspendu où les soucis financiers, les fins de mois compliquées et la solitude s’effacent un peu. Pendant les fêtes, quand tout semble accentué, ces moments deviennent précieux.

Derrière cette histoire, il y a une réalité bien connue mais souvent invisible : près de neuf étudiant·es sur dix ont déjà sauté des repas faute de moyens, et la majorité vit avec moins de 300 euros pour finir le mois. Face à cela, la solidarité citoyenne devient un remède simple et puissant. Une main tendue, un plat partagé, une rencontre.

Et si ce conte de Noël moderne fonctionne, c’est parce qu’il ne promet pas de miracle. Il propose juste quelque chose de profondément humain : se rencontrer et partager un bon moment ensemble. Créer du lien entre générations, ouvrir un espace de chaleur au cœur de l’hiver, transformer un moment ordinaire en souvenir qui reste. Alors cette année encore, les fêtes peuvent être différentes. Il suffit parfois d’une inscription, d’une disponibilité, d’une envie de partager. Et soudain, un étudiant qui pensait passer les fêtes seul se retrouve autour d’une table, à rire, à raconter son parcours, à se sentir à sa place.

Comme dans tous les contes, la magie n’est pas spectaculaire. Elle est discrète. Elle se glisse entre deux bouchées, dans un regard bienveillant, dans cette chaise ajoutée à la table.

Et si, finalement, le plus beau cadeau des fêtes, c’était simplement de ne pas être seul·e ? Pour que cette question ne reste pas sans réponse, une plateforme existe, discrète mais essentielle, StudHelp, une association engagée contre la précarité alimentaire étudiante. Elle lance l’édition 2025 de Les RepaSolidaires, une plateforme solidaire qui favorise les rencontres et le lien social pendant cette période sensible.

Elle permet à celles et ceux qui le souhaitent de proposer un repas, un moment partagé ou simplement un temps de présence, et à des étudiant·es de trouver une invitation, près de chez eux, au bon moment : la plateforme permet alors de recréer une place à table, un espace de discussion et un moment de réconfort. Le projet, soutenu par la Fondation du Groupe UPcoop, s’inscrit dans une dynamique nationale de solidarité de proximité. Lancée en décembre 2024, la première édition des RepaSolidaires a largement dépassé les attentes. Une preuve que la solidarité fonctionne… et qu’elle fait du bien à tout le monde. Forte de ce succès, l’initiative revient cette année avec la même ambition : faire rimer fêtes avec convivialité, solidarité et lutte contre l’isolement, en favorisant le lien intergénérationnel et les rencontres simples mais essentielles.

Pour Florian Rippert, cofondateur et directeur général de StudHelp, l’enjeu va bien au-delà de l’assiette : « Un repas, ce n’est pas “juste” un plat chaud : c’est une place à table, une conversation, le sentiment de compter. C’est exactement ce que nous voulons multiplier avec les RepaSolidaires 2025. L’an dernier, ils ont été 411 accueillants à ouvrir leur porte à 612 étudiant·es, avec 81 % de mises en relation et 600 repas réalisés. Au-delà des chiffres, ce sont des rencontres qui restent. En 2025, on remet une chaise de plus à chaque table. »

Le fonctionnement est volontairement simple. On s’inscrit, on indique ses disponibilités, et la rencontre se fait selon les lieux et les envies. Entre le 23 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, les mises en relation s’organisent partout en France, pour que la solidarité prenne une forme concrète, humaine, accessible à toutes et tous.

Derrière cet outil, il n’y a pas d’algorithme froid ni de démarche compliquée, mais une volonté claire : rapprocher les personnes, recréer du lien, remettre du sens au mot “fêtes”. Un repas n’est jamais imposé, rien n’est figé. Ce qui compte, ce n’est pas ce qu’il y a dans l’assiette, mais ce qui se passe autour de la table.

Chaque inscription est une promesse silencieuse : celle de laisser une place libre, d’accueillir sans juger, de partager un moment vrai. Et chaque rencontre devient une petite victoire contre l’isolement, une parenthèse de chaleur dans un mois de décembre parfois rude. Alors, cette année encore, les fêtes peuvent s’écrire autrement. Et peut-être, pour un·e étudiant·e, le souvenir d’un hiver où il ou elle n’a pas été seul·e…

Depuis 2021, plus de 20 000 étudiant·es ont déjà été aidé·es, grâce à l’engagement de 9 500 donateurs et à un réseau de six antennes locales. Rejoindre Les RepaSolidaires, c’est facile !

Envie d’ouvrir votre porte ou de partager un moment convivial pendant les fêtes ? Rien de plus simple :

Inscrivez-vous sur la plateforme en tant qu’accueillant·e ou étudiant·e ;

StudHelp se charge de la mise en relation selon la localisation et les disponibilités.

Place au partage, entre le 23 décembre 2025 et le 2 janvier 2026 !

👉 Infos et inscriptions : https://www.studhelp.fr/les-repas-solidaires

Cette année encore, une chaise de plus à table peut tout changer. Et si les plus beaux cadeaux étaient ceux que l’on partage ? 🎄✨