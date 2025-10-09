Sous écran total – Du mythe de l’homme augmenté à la cyber-addiction, de Karine de Leusse et Elvire Daudigny Del Fondo – Éditions du Net, 25 janvier 2024 – 182 pages

Sous écran total est un essai percutant sur notre dépendance croissante aux écrans et sur la manière dont le numérique façonne en profondeur nos comportements, nos émotions et nos relations. Psychologue clinicienne, Karine de Leusse, accompagnée d’Elvire Daudigny Del Fondo, consultante en ressources humaines, propose une réflexion à la fois lucide et accessible sur ce qu’elle appelle la vie « sous écran total » : une existence saturée par les technologies, où le virtuel semble peu à peu supplanter le réel.

Entre progrès, bénéfices, dépendances, servitudes ou addiction, les auteures nous font voyager dans les espaces numériques qui accueillent nos existences. Elles posent nos regards sur ces outils du quotidien, observent les coulisses, ouvrent les yeux des lecteurs sur les bienfaits et les menaces d’une vie sous écran total, et essayent d’en comprendre les ressorts pour nous permettre de vivre avec, en conservant liberté et en protégeant nos santés mentales d’un scandale sanitaire et d’un délitement du socle de nos sociétés : l’humain et le sens.

Une exploration des dérives de l’hyperconnexion

Le livre s’ouvre sur un constat désormais familier, mais ici traité avec finesse : les écrans occupent chaque recoin de notre quotidien — travail, école, loisirs, relations familiales. Ils promettent efficacité, connaissance et liberté, mais finissent souvent par enfermer l’individu dans une forme de dépendance.

Karine de Leusse décrit ce phénomène comme une addiction moderne, une fuite du réel qu’elle nomme le « fugitisme ». L’écran devient alors un refuge, un moyen d’éviter la confrontation avec soi-même, ses émotions ou la complexité du monde. Loin d’être une simple distraction, il agit comme un calmant psychique, un anesthésiant collectif.

Le mythe de l’homme augmenté

L’un des axes majeurs de l’essai réside dans la critique du mythe de l’homme augmenté. Les autrices remettent en question cette croyance selon laquelle la technologie améliorerait nécessairement l’humain : plus intelligent, plus rapide, plus performant.

Elles montrent au contraire que cette « augmentation » se paie souvent d’une diminution intérieure : perte d’attention, affaiblissement de la mémoire, incapacité à supporter l’ennui ou la lenteur.

Sous prétexte d’efficacité, l’homme connecté se déconnecte de lui-même.

Les jeunes, premières victimes de l’écran total

Une large part du livre est consacrée aux enfants et adolescents, dont la construction psychique se trouve bouleversée par la présence massive du numérique. L’écran façonne leur rapport au temps, à la concentration et à l’autre. Il remplace parfois le jeu, la rêverie ou l’expérience directe du monde.

Karine de Leusse souligne combien cette immersion précoce dans le virtuel peut nuire à l’autonomie affective et cognitive, créant des générations habituées à l’immédiateté et à la gratification instantanée.

Quand le numérique envahit aussi le monde du travail

Les autrices élargissent leur analyse à la sphère professionnelle et sociale. L’hyperconnexion n’est pas seulement un phénomène individuel : elle transforme nos organisations, nos manières de travailler et même nos identités professionnelles.

Le télétravail, les messageries instantanées, la pression de la réactivité constante brouillent les frontières entre vie privée et vie professionnelle.

Le livre montre comment cette culture du « toujours en ligne » alimente stress, épuisement numérique et perte de sens.

Un appel à la prise de conscience

L’objectif des autrices n’est pas de diaboliser la technologie, mais de réhabiliter la liberté de l’utilisateur. Elles proposent des pistes concrètes : instaurer des temps sans écran, remettre du rituel dans les usages numériques, ou encore repenser l’éducation au numérique dès le plus jeune âge.

Elles plaident pour un rapport plus conscient et plus incarné à la technologie, dans lequel l’écran redevient un outil, non un milieu de vie.

On peut reprocher à l’ouvrage quelques généralisations, notamment lorsqu’il tend à mettre tous les usages numériques sur le même plan, sans toujours distinguer les contextes (loisir, apprentissage, travail, création).

Par moments, le ton peut sembler alarmiste, même si l’intention reste de provoquer une prise de conscience. Enfin, le livre s’appuie surtout sur des observations cliniques et des expériences de terrain, plus que sur des données scientifiques approfondies, ce qui peut limiter sa portée académique.

Une contribution essentielle au débat contemporain

Malgré ces réserves, Sous écran total s’impose comme un ouvrage essentiel pour comprendre l’impact psychique et social de notre hyperconnexion. Claire et accessible, l’écriture est directe et simple. Le livre allie psychologie, sociologie et observation du quotidien, ce qui lui donne une portée globale et concrète. Des notions comme le fugitisme ou la déconnexion choisie offrent un vocabulaire neuf pour penser des comportements très actuels.

Il invite chacun à s’interroger : que faisons-nous de nos écrans — et que font-ils de nous ? Plus qu’une dénonciation, c’est une invitation à reprendre la main sur nos usages numériques, à réintroduire de la conscience, du lien et de la présence dans un monde où tout semble filtré par la lumière bleue des écrans.

⇾ Découvrir l’interview de l’auteure Karine de Leusse