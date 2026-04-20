À l’heure où les arbres généalogiques ne se dessinent plus seulement à l’encre mais dans les spirales invisibles de l’ADN, une quête intime traverse la société française : celle de savoir d’où l’on vient, pour mieux comprendre qui l’on est. Dans le silence des origines, entre secrets de famille et héritages enfouis, des centaines de milliers de femmes et d’hommes franchissent chaque année les frontières du droit pour interroger leur propre matière. Car malgré l’interdit, devenu poreux face à l’essor fulgurant des tests génétiques en ligne, le désir de remonter le fil du vivant l’emporte. Entre fascination, vertige et zones d’ombre, cette exploration moderne de soi-même révèle un paradoxe troublant : jamais l’accès à nos racines n’a été aussi simple, ni leur protection aussi incertaine. Face à cette tension, la société s’interroge, et avec elle, le Conseil économique, social et environnemental appelle à sortir de l’illusion d’un interdit devenu inopérant, pour réconcilier la soif d’origine avec les exigences éthiques de notre temps.

Alors qu’entre 1,5 et 2 millions de Françaises et de Français ont déjà eu recours à des tests génétiques en ligne, contournant une interdiction nationale devenue largement inopérante, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté avec 124 voix un avis appelant à faire évoluer le cadre juridique afin de mieux protéger les personnes, leurs données et leurs droits fondamentaux. L’objectif est clair : sortir de l’hypocrisie juridique actuelle pour construire un cadre à la fois réaliste, protecteur et conforme aux principes éthiques et européens.

Aujourd’hui, 100 000 à 150 000 personnes en France recourent chaque année à des tests génétiques à visée généalogique, au risque d’une amende de 3 750 euros définie par le Code Pénal, et dans un contexte de chute spectaculaire des coûts et de diffusion massive d’offres commerciales étrangères accessibles en ligne. Il en résulte une situation profondément paradoxale : des millions de citoyens sont formellement hors-la-loi, sans que cette interdiction n’enraye les pratiques ni n’assure leur protection. Ce décalage béant entre le droit et les usages nourrit une hypocrisie juridique : l’interdiction nationale est devenue largement inopérante, tandis que les données génétiques des Français circulent massivement hors de l’Union européenne, alimentant un DNA business mondial opaque, sans garanties suffisantes en matière de consentement éclairé, de sécurité des données ou de fiabilité des résultats.

Rapporté par Catherine Pajares y Sanchez (groupe CFDT) et Martine Vignau (groupe UNSA), cet avis est le fruit d’un travail conduit par la Commission des affaires sociales et santé présidée par Danièle Jourdain-Menninger (groupe des associations). Il s’appuie sur de nombreuses auditions d’experts, de professionnels de santé, d’acteurs associatifs et de représentants des institutions concernées. Cet avis de la société civile organisée s’articule avec le comité citoyen réuni au CESE à la demande du CCNE, et s’inscrit dans le cadre des Etats généraux de la bioéthique.

Face au constat du décalage croissant entre une législation restrictive et des usages en forte expansion, le CESE formule des préconisations visant à adapter le cadre juridique et à mieux encadrer les pratiques :

Dépénaliser le recours aux tests généalogiques : une condition préalable

Le CESE considère que la dépénalisation des tests génétiques à visée strictement généalogique constitue un préalable indispensable. Le maintien de l’interdiction actuelle apparaît à la fois inefficace et contre-productif, en poussant les usages vers des acteurs non régulés. Cette dépénalisation doit toutefois s’accompagner d’un encadrement strict : limitation aux seules finalités généalogiques, exclusion des usages médicaux, maintien de l’interdiction des tests liés aux origines ethniques et garanties renforcées en matière de consentement éclairé et de protection des tiers.

Bâtir une souveraineté européenne des données génétiques

Le CESE alerte sur la captation massive des données génétiques des Européens par des entreprises étrangères. Il appelle à la mise en place d’un cadre européen renforcé, incluant l’encadrement des tests ADN, la création d’une instance de contrôle dédiée, et l’obligation d’hébergement des données sur des infrastructures européennes sécurisées. L’enjeu est de garantir la conformité au RGPD et de limiter les risques de perte de souveraineté sur ces données particulièrement sensibles.

Garantir la qualité des tests et la fiabilité des résultats

Le CESE souligne les risques liés à la qualité hétérogène des tests disponibles sur le marché et à l’interprétation parfois incertaine des résultats. Il recommande un renforcement des exigences de certification, de normalisation et de contrôle des laboratoires, ainsi que le développement de capacités européennes d’analyse des données. L’objectif est d’éviter des erreurs susceptibles d’avoir des conséquences importantes pour les individus, notamment sur le plan psychologique.

Mieux accompagner les personnes et anticiper les impacts sociaux et sanitaires

La diffusion des tests génétiques pose des enjeux d’accompagnement humain majeurs. Le CESE préconise le renforcement de la formation des professionnels de santé, du social et du médico-social, afin d’assurer un accompagnement adapté des personnes confrontées à des résultats parfois sensibles. Il appelle également à renforcer les dispositifs existants d’accès aux origines (CNAOP, CAPADD) et à améliorer l’accompagnement psychologique des publics concernés.

Adapter le système de santé et anticiper les besoins

Le CESE souligne que l’essor de ces pratiques aura des impacts sur le système de santé, notamment en matière de demandes de conseil génétique. Il recommande de renforcer les moyens du plan France médecine génomique, d’anticiper les besoins en formation et en ressources humaines, et de mieux structurer les parcours d’orientation des patients.

Prévenir les dérives et renforcer l’information du public

Enfin, le CESE insiste sur la nécessité de développer une culture scientifique autour de la génétique. Il préconise des actions d’information du grand public sur les enjeux, les limites et les risques des tests ADN, ainsi qu’un renforcement de l’éducation scientifique afin de prévenir les usages inappropriés et les dérives commerciales.

Ainsi, derrière l’apparente froideur des données et des séquences, c’est une vieille question humaine qui ressurgit, intacte : celle de nos racines, de notre place dans le grand récit du vivant. Déjà, Michel de Montaigne écrivait « Je suis moi-même la matière de mon livre », rappelant que toute quête de soi est d’abord une traversée intérieure. Plus tard, Marcel Proust cherchait dans la mémoire les traces invisibles du passé, là où aujourd’hui d’autres scrutent leurs chromosomes. Mais que cherchons-nous vraiment dans ces fragments d’ADN ? Une vérité ? Une appartenance ? Ou le simple apaisement de ne plus être tout à fait des inconnus à nous-mêmes ?

À mesure que la science éclaire ce qui fut longtemps laissé à l’ombre, une autre énigme demeure : celle du sens que nous donnons à ces découvertes. Car, comme le suggérait Paul Ricœur, l’identité ne se réduit jamais à des données, elle se raconte, se construit, s’interprète. Alors, que devient le récit de soi lorsque la biologie prétend en livrer une part de vérité ? Et jusqu’où sommes-nous prêts à confier nos secrets les plus intimes à des laboratoires lointains pour combler ce vertige des origines ?

Entre désir de savoir et nécessité de se protéger, entre mémoire intime et circulation mondiale des données, notre époque avance sur une ligne de crête. Peut-être, au fond, cette fascination contemporaine ne dit-elle rien d’autre que notre besoin persistant de nous relier — à une histoire, à des visages, à une humanité plus vaste que nous. Et si, finalement, la véritable origine que nous cherchons n’était pas seulement inscrite dans nos gènes, mais dans les liens que nous choisissons de tisser ?