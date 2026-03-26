À l’ère de l’IA, le leadership redevient profondément humain

Et si ce qui manque aujourd’hui au leadership n’était ni une méthode supplémentaire, ni un nouvel outil de pilotage, mais une cohérence intérieure capable de transformer durablement la décision, la relation, la culture et l’impact ? À mesure que l’intelligence artificielle accélère les décisions et que les environnements deviennent plus complexes, un basculement silencieux s’opère : les entreprises valorisent de plus en plus des qualités longtemps considérées comme secondaires : présence, clarté intérieure, intelligence émotionnelle, capacité à stabiliser les équipes. Les recherches récentes montrent que ces compétences deviennent déterminantes pour la performance, au point que l’intelligence émotionnelle est désormais considérée comme un facteur clé du succès en leadership, surpassant souvent les seules compétences techniques (1). Dans un monde où la vitesse dépasse la capacité d’analyse, ce ne sont plus seulement les leaders les plus informés qui émergent, mais ceux capables de percevoir avec justesse, d’agir avec cohérence et d’influencer par leur présence.

Avec la sortie du livre Heart Leadership (Le leadership du Cœur), Livre I: Fondation (2), l’auteur, Arnaud Saint-Paul, — qui inscrit explicitement sa réflexion dans un parcours traversant la finance, la technologie et la construction d’organisations — développe une approche du leadership à la fois existentielle, systémique et opérationnelle. Son point de départ est clair : dans un monde traversé par l’accélération, l’incertitude et la pression, les dirigeants peuvent multiplier les compétences, les stratégies et les cadres d’analyse sans résoudre le désalignement plus profond qui fragilise leurs décisions, leurs équipes et leurs institutions. Le livre cherche précisément à nommer et à travailler ce point aveugle : la cohérence.

Cette réflexion entre en résonance avec plusieurs courants majeurs de la pensée contemporaine sur le leadership et la conscience. On peut notamment la rapprocher des travaux d’Otto Scharmer sur la « source intérieure » du leadership et la nécessité de conduire à partir d’une qualité de présence (3), de Bill George sur l’authenticité et l’intégration de soi, de Peter Senge sur l’apprentissage systémique et la transformation des organisations à partir de la qualité des relations, de Daniel Goleman sur l’importance décisive de l’intelligence émotionnelle dans l’efficacité du leader, ou encore des approches de Jon Kabat-Zinn sur l’attention, la présence et l’habitation consciente de l’expérience.

Un livre qui part d’un malaise silencieux

L’ouvrage s’ouvre sur une intuition que beaucoup de dirigeants reconnaîtront immédiatement : malgré les résultats, malgré l’expérience, malgré la compétence, quelque chose ne tient plus. Le leadership devient plus lourd au moment même où l’on est censé être plus solide. Les décisions portent davantage de poids, les équipes se tendent, les organisations se fragmentent, et le rythme du monde s’accélère sans que la clarté ne suive. Le livre prend très au sérieux cette fatigue de fond, ce sentiment de devoir sans cesse pousser, réparer, compenser, gérer, alors même que le niveau de maîtrise extérieure semble élevé. Il y voit non pas un simple problème de surcharge ou d’organisation, mais le symptôme d’une incohérence plus profonde.

La cohérence comme variable manquante

La thèse centrale du livre est formulée de manière simple : ce qui manque au leadership contemporain, c’est la cohérence. L’auteur en donne une image parlante, celle de l’orchestre avant et après l’entrée du chef. Les mêmes instruments sont là, les mêmes talents aussi, mais tant qu’aucun principe d’alignement ne les organise, l’ensemble demeure dissonant. La cohérence est précisément ce moment où les parties s’alignent, où les frictions diminuent, où une harmonie devient possible. Dans cette perspective, les systèmes humains ne diffèrent pas fondamentalement des autres systèmes vivants : lorsqu’ils sont alignés, moins d’effort produit plus de résultats ; lorsqu’ils sont fragmentés, même les actions simples deviennent coûteuses. Le livre applique ce principe au leadership : un leader intérieurement cohérent pense plus clairement, décide plus nettement, communique avec moins de distorsion, inspire davantage de sécurité et réduit la friction autour de lui. À l’inverse, un leader intérieurement fragmenté diffuse cette fragmentation, quelle que soit par ailleurs sa compétence.

Du comportement visible au point d’origine

L’un des déplacements majeurs opérés par l’ouvrage consiste à transmettre l’analyse du leadership du registre des comportements vers celui du point d’origine. Ce qui compte n’est pas seulement ce que fait le leader, mais d’où il agit. Le livre insiste sur cette idée : la différence décisive entre deux leaders ne réside pas toujours dans leur niveau de talent, de savoir ou d’intention, mais dans l’état intérieur depuis lequel ils prennent la parole, arbitrent, traversent les conflits et tiennent la pression. Le leadership devient alors moins une technique de pilotage qu’une manière de rencontrer la vie, de traverser la complexité, d’habiter les situations. Chaque choix, chaque pause, chaque réaction, chaque moment de présence ou d’absence façonne un champ autour du leader — un champ qui influence les décisions, les relations, la culture et, au bout du compte, les résultats.

Le Cœur, non comme émotion, mais comme centre de conscience

Pour soutenir cette thèse, le livre redéfinit radicalement le mot « Cœur ». Il ne s’agit pas du cœur comme siège des émotions, de la sensibilité ou de la sentimentalité, mais du Cœur comme centre de conscience, comme fondation stable de la perception, comme source de la cohérence. L’auteur oppose ici le mental et le Cœur non pour disqualifier l’intelligence analytique, mais pour en montrer les limites. Le mental découpe, compare, interprète, contrôle ; il est précieux, mais il saisit juste des parties. Le Cœur, lui, perçoit le tout. Il ne raisonne pas au sens classique : il reconnaît, il sait, il sent directement ce qui est aligné ou non. Le livre décrit ainsi le Cœur comme une intelligence organisatrice, une instance intérieure capable de stabiliser la perception, d’unifier pensée, intention et action, et de rendre de nouveau possible une décision claire dans des environnements de haute complexité.

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Un retour vers l’intérieur pour mieux agir au-dehors

C’est pourquoi le leadership du Cœur affirme que tout véritable travail de leadership commence à l’intérieur. Avant que l’action soit cohérente, le monde intérieur doit l’être ; avant que la décision soit claire, la perception doit être clarifiée ; avant que le leadership soit « propre », l’intention qui le fonde doit être elle-même nettoyée de la peur, de la compensation ou de la fragmentation. Ce retour vers l’intérieur n’est pourtant pas présenté comme un retrait du monde ni comme une échappée mystique. Il est au contraire décrit comme la condition la plus concrète d’une action juste. Le leadership du Cœur ne consiste pas à se soustraire à la décision, au conflit, à la performance ou à la responsabilité, mais à les habiter depuis un point plus stable, plus vaste et plus cohérent.

Une vision à la fois spirituelle, scientifique et pratique

L’un des aspects les plus singuliers du livre tient au fait qu’il refuse de choisir entre plusieurs registres habituellement séparés. Il se présente autant comme un travail spirituel, une science du leadership qu’une méthode pratique. Le texte revendique explicitement ce croisement : il cherche à faire le pont entre les traditions du cœur et les approches contemporaines de la cohérence, entre la sagesse contemplative et les outils de mesure, entre la profondeur intérieure et la performance organisationnelle. Dans cette logique, la cohérence n’est pas seulement une intuition subjective ; elle est décrite comme observable, mesurable, cultivable et transmissible. Le livre mentionne d’ailleurs le développement d’indices destinés à rendre visible ce qui restait jusque-là invisible dans la qualité du leadership et dans son impact sur les systèmes humains.

Le leadership comme champ de résonance

Une autre idée essentielle traverse l’ouvrage : la vie humaine, et plus encore la vie collective, est un champ de résonance. Le leader n’agit jamais seul, dans le vide, par simple émission de décisions rationnelles. Il rayonne un état, il transmet une présence, il façonne un climat. Le livre insiste sur cette dimension de champ : chaque relation reflète une vérité intérieure, chaque défi montre ce qui demande à se dissoudre, chaque moment offre une possibilité de cohérence. Dans cette conception, le leadership n’est pas d’abord une affaire d’autorité formelle ; il est l’effet d’une présence qui organise, stabilise et aligne. Une équipe, une organisation, voire un système social, tend à s’organiser autour du niveau de cohérence le plus fort et le plus stable présent en son sein.

Une pensée du leadership adaptée à l’époque

L’ouvrage inscrit clairement cette réflexion dans le contexte contemporain. Les leaders d’aujourd’hui, rappelle-t-il, affrontent une complexité à laquelle ni le travail acharné, ni l’intelligence cognitive seule, ni l’expertise technique ne suffisent plus à répondre. Les marchés vont plus vite, les attentes sont plus élevées, la charge émotionnelle est plus profonde, et la fenêtre de décision se rétrécit. Dans ce contexte, la cohérence devient non seulement une nécessité humaine, mais aussi un avantage concurrentiel. Un leader cohérent voit la réalité telle qu’elle est, répond plutôt que réagit, simplifie plutôt qu’ajoute du bruit, stabilise plutôt qu’aggrave la tension. Une organisation qui cultive cette qualité avance avec moins d’effort, communique plus clairement, innove plus naturellement, réduit son coût de leadership et développe une confiance plus robuste.

Tendance : le leadership bascule vers l’intérieur

Le leadership est en train de changer de nature. À mesure que l’intelligence artificielle accélère l’analyse et l’exécution, la différence ne se joue plus uniquement sur les compétences techniques, mais sur la qualité de présence du leader. Les données convergent : Selon Harvard Business Review, près de 90 % des leaders performants présentent un haut niveau d’intelligence émotionnelle, devenue un facteur déterminant de succès.

D’après McKinsey & Company, les organisations qui investissent dans les dimensions humaines du leadership (confiance, qualité relationnelle, clarté) observent une amélioration significative de la performance et de l’engagement.

Une étude relayée par TalentSmart estime que l’intelligence émotionnelle expliquerait jusqu’à 58 % de la performance professionnelle. Le leadership est en train de changer de nature. À mesure que l’intelligence artificielle accélère l’analyse et l’exécution, la différence ne se joue plus uniquement sur les compétences techniques, mais sur la qualité de présence du leader. Les données convergent : Dans ce contexte, les entreprises valorisent de plus en plus des qualités longtemps jugées secondaires : stabilité émotionnelle, capacité à gérer la complexité, clarté dans l’incertitude, qualité d’attention.

Une architecture complète du développement

Le livre ne s’arrête pas à un diagnostic ni à un manifeste. Il propose une véritable architecture du développement. Le lecteur y découvre la mécanique intérieure de la cohérence, les sept piliers par lesquels elle s’exprime — présence, paix intérieure, joie intérieure, non-attachement, altruisme, unité et but vivant —, les sept étapes par lesquelles le leadership intérieur évolue, ainsi qu’une réflexion sur le champ relationnel, la cohérence collective, la cohérence organisationnelle et, à terme, la cohérence systémique. D’ailleurs, la série de quatre livres incluera quatre autres manuels présentant la pratique à la méthode. L’idée directrice demeure la même : ce qui est vrai à l’intérieur devient vrai à l’extérieur. La cohérence est dite « fractale » parce qu’elle se déploie du plus intime au plus collectif, de l’individu à l’équipe, de l’équipe à l’organisation, de l’organisation à la société.

Une invitation à la pratique, non à l’adhésion

Le texte prend soin, enfin, de ne pas enfermer son lecteur dans une doctrine. Il se présente comme une invitation plutôt que comme un système fermé. Les exercices proposés — très simples, centrés sur la respiration, la descente de l’attention vers la poitrine, le retour à un espace plus stable — ne sont pas décrits comme des techniques de performance, mais comme des portes de reconnaissance. Le livre affirme que l’on ne « fabrique » pas la cohérence : on y revient. Il ne s’agit pas de devenir un autre, mais de cesser de recouvrir ce qui est déjà là. C’est pourquoi le leadership du Cœur est présenté comme un souvenir autant que comme un apprentissage : un retour à ce qui précède les identités, les rôles, les conditionnements et les récits que nous portons.

Une autre définition de l’impact

Au fond, ce que propose Le leadership du Cœur, c’est une redéfinition de l’impact. L’impact durable ne naît pas d’une intensification continue de la volonté, du contrôle ou de la pression. Il naît d’un alignement. Lorsque le leader cesse de compenser, de performer la cohérence ou de diriger depuis l’architecture défensive de l’égo, quelque chose d’autre devient possible : la présence, la paix, la clarté, l’action juste, la résonance. Le leadership cesse alors d’être un effort d’image ou de maîtrise ; il devient transmission. L’auteur résume ce déplacement en une formule implicite qui traverse tout le livre : le leadership ne consiste plus à produire artificiellement de l’ordre, mais à laisser l’ordre émerger d’un état plus cohérent.

Ainsi, Le leadership du Cœur. Cultiver la cohérence pour amplifier l’impact ne se présente pas seulement comme un nouvel essai sur le management. C’est un texte qui cherche à déplacer la compréhension même du leadership, en le ramenant à sa source intérieure. Son ambition est large : réconcilier l’âme et l’efficacité, la présence et la performance, la transformation de soi et l’impact systémique. Il s’adresse à celles et ceux qui, tout en assumant des responsabilités élevées, sentent qu’ils ne peuvent plus diriger durablement depuis la seule tension, la seule stratégie ou la seule compétence. Le livre leur adresse une proposition exigeante : la cohérence que vous cherchez n’est pas à ajouter, mais à retrouver. Et c’est à partir de cette reconnaissance que peut commencer une autre manière de décider, de relier, de construire et d’agir.

Entretien avec Arnaud Saint-Paul

À l’occasion de la publication de « Heart Leadership : Book I: Foundation : Inner Coherence and the Foundations of Leadership«

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UP’ Magazine : Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ce livre ? Pourquoi ?

Arnaud Saint-Paul : Ce livre n’est pas venu d’une intention d’écrire. Il est venu d’une nécessité de témoigner. J’ai passé des décennies à observer des leaders extraordinairement compétents vivre et donc créer de la fragmentation autour d’eux sans en comprendre la cause. Et j’ai observé d’autres leaders, moins brillants sur le papier, créer de la clarté, de la confiance, de l’alignement naturel. La différence entre les deux n’a jamais été la stratégie. Elle était intérieure.

Aussi, au gré de mes propres expériences, je n’ai pu que me rendre à l’évidence de ce fait qui se répétait encore et encore : plus je cultivais ma cohérence intérieure, alignant de mieux en mieux mon intention à mes pensées et mes actions, plus, de façon indéniable, se présentaient des opportunités inespérées. Au bout d’un moment, il devient impossible de garder cette observation pour soi. Ainsi, ce livre est né.

UP’ : Comment vous définiriez-vous ?

ASP : J’ai toujours un peu de mal avec cette question. Je dirais que je suis quelqu’un qui a choisi très tôt de faire confiance à une intelligence plus profonde que la pensée, et qui a consacré sa vie à comprendre ce que cette confiance produit, à titre personnel, dans les organisations et dans le monde.

Sur ce chemin de découverte continuelle, j’ai dû aller à l’encontre de tout ce qui m’avait été enseigné, revisitant chaque concept pour le valider au travers de mon expérience. J’ai réexaminé tous les principes sur lesquels notre société est basée pour découvrir ce qui avait une action réelle sur ma réalité au quotidien. J’ai dû retrouver le bon sens, la détermination d’être intègre avec moi-même et aller jusqu’au bout de mes redécouvertes pour enfin découvrir plus de cohérence mais également d’harmonie et surtout de nouveaux principes essentiels à toute organisation qui veut croître et devenir leader dans son secteur.

Je suis donc praticien avant d’être théoricien. J’ai traversé la finance, la technologie, l’entrepreneuriat. J’ai construit, échoué, reconstruit et à travers tout cela, la même question m’a suivi : est-ce que j’agis depuis le Cœur ou depuis le mental ? C’est cette question qui m’a formé.

Aujourd’hui, je guide des chefs d’entreprises et leurs organisations en les invitant à appliquer les principes du Heart Leadership sans pour autant traverser tous les méandres de ma quête.

UP’ : Nous traversons une période de tensions multiples : géopolitiques, économiques, sociétales. En quoi cette époque appelle-t-elle une redéfinition du leadership ?

ASP : Cette époque appelle à une redéfinition parce qu’elle révèle les limites de ce que nous avons cru être suffisant. Nous avons développé des outils extraordinaires pour gérer la complexité. Des stratégies, des structures, des technologies. Et pourtant, la complexité augmente plus vite que notre capacité à la gérer depuis les mêmes référentiels.

Ce n’est pas un problème de méthode. C’est un problème d’origine.

Le leadership tel qu’il a été pratiqué repose sur une hypothèse implicite : la clarté vient de l’analyse, la direction vient du contrôle, la confiance vient de la performance. Cette hypothèse atteint ses limites dans un monde où tout s’accélère, où tout est interdépendant, où les cycles de certitude se raccourcissent.

Ce que cette époque exige, c’est un leader capable de stabiliser un environnement instable. Pas par le contrôle, mais par la présence.

Et cette présence ne vient pas de l’extérieur. Elle se retrouve à l’intérieur. Ce que le monde cherche dans ses leaders, c’est quelqu’un qui a déjà trouvé ce sol stable en lui-même.

UP’ : Pensez-vous que les crises actuelles sont avant tout systémiques… ou reflètent-elles une crise plus profonde de l’être humain ?

ASP : La question suppose une distinction qui mérite d’être examinée. Un être humain est lui-même un système. Le corps, la pensée, les émotions, les relations, tout cela forme un système vivant en perpétuelle interaction. Donc la question n’est pas systémique ou humain. Elle est : depuis quel état ce système humain opère-t-il ? Et quand cet état est fragmenté, tous les systèmes qu’il construit le reflètent. Les deux sont vrais. Et les deux sont la même chose…

Ce que nous observons aujourd’hui dans les crises géopolitiques, économiques, climatiques, c’est la projection extérieure d’une fragmentation intérieure. Des décisions prises depuis la peur, la réaction, le besoin de contrôle ou de survie. Mais l’origine est intérieure. Et c’est précisément pourquoi les solutions purement systémiques restent incomplètes.

UP’ : Dans un monde de plus en plus fragmenté, que signifie réellement « diriger » aujourd’hui ?

ASP : Diriger aujourd’hui signifie incarner la cohérence que l’on souhaite voir dans le monde autour de soi. Cela a toujours été vrai. Mais dans un monde fragmenté, cette vérité devient visible par contraste. Un leader cohérent stabilise un espace. Sans forcer. Sans contrôler.

Pensez au chef d’orchestre. Il ne joue aucun instrument. Il ne produit aucune note. Et pourtant, c’est lui qui détermine si les musiciens jouent les uns à côté des autres, ou les uns avec les autres. Cette différence, entre à côté et avec, c’est la différence entre le bruit et la musique. Sa présence est l’instrument principal.

Le sport dit la même chose différemment. Un grand capitaine d’équipe n’est pas toujours le joueur le plus talentueux sur le terrain. Mais quand la pression monte, c’est son état intérieur qui fixe le niveau. Si lui reste stable, l’équipe trouve la stabilité. Si lui reste certain, l’équipe trouve la certitude. Sans un mot prononcé. Il crée un champ dans lequel les autres peuvent penser plus clairement, décider plus justement, contribuer plus pleinement.

Diriger, c’est donc moins une question de ce que l’on fait que de ce que l’on est dans le moment où l’on agit.

UP’ : Le pouvoir est souvent associé à la domination ou à l’influence. Comment redéfinissez-vous le pouvoir dans votre approche ?

ASP : Le pouvoir tel que je le comprends est la capacité à agir depuis la clarté intérieure. Ce n’est pas une force exercée sur les autres. C’est une stabilité qui crée de l’espace pour que les autres s’élèvent.

Le pouvoir de domination est toujours fragile. Il dépend de la conformité des autres et s’effondre dès que cette conformité vacille.

Le pouvoir de cohérence est différent. Il ne demande rien aux autres pour exister. Il rayonne naturellement. Et il est durable parce qu’il repose sur quelque chose d’authentique.

Le leader le plus puissant que j’aie rencontré n’avait pas besoin de le montrer.

UP’ : Vous parlez de responsabilité à 100 %. Comment cette notion s’applique-t-elle à des dirigeants confrontés à des enjeux complexes et interdépendants ?

ASP : La responsabilité à 100 % ne signifie pas contrôler tout ce qui arrive. Elle signifie assumer entièrement la qualité de son état intérieur en réponse à ce qui arrive. C’est une distinction fondamentale. Dans un environnement complexe et interdépendant, un leader ne peut pas tout maîtriser. Mais il peut toujours choisir depuis quel endroit il répond. Depuis la réaction ou depuis la présence. Depuis la peur ou depuis la clarté. C’est là que la responsabilité réside entièrement. Et c’est là qu’elle crée le plus d’impact.

UP’ : Est-il réaliste d’attendre des leaders politiques ou économiques une transformation intérieure ?

ASP : Je ne parle pas d’attente. Je parle d’inévitabilité. Les leaders qui continueront à opérer depuis des états de fragmentation produiront des résultats de moins en moins viables dans un monde de plus en plus complexe. Ce n’est pas un jugement moral. C’est une observation fonctionnelle. La transformation intérieure n’est pas une aspiration spirituelle réservée à quelques-uns. C’est une nécessité opérationnelle pour tout leader qui doit naviguer dans l’incertitude durable. Les leaders qui comprennent cela vont de l’avant. Les autres s’épuisent.

UP’ : Si l’on applique vos principes à l’échelle des relations internationales, qu’est-ce que cela changerait dans la manière dont les nations interagissent ?

ASP : Ce que nous observons sur la scène internationale aujourd’hui n’est pas une anomalie. C’est une révélation. Un pays reflète l’état intérieur de celui qui le dirige. Ce n’est pas une métaphore. C’est une mécanique. Un leader qui opère depuis la peur projette la peur à l’extérieur. Un leader qui opère depuis le besoin de dominer structure ses relations internationales autour de la domination. Ce que cela changerait, fondamentalement, c’est le point d’origine de la décision.

Un leader ancré dans le non-attachement n’a pas besoin de gagner pour se sentir légitime. Un leader ancré dans le sens de l’unité perçoit l’intérêt de l’autre non comme une menace, mais comme une donnée à intégrer. Un leader ancré dans quelque chose de plus grand que lui-même cesse de confondre l’intérêt national avec l’intérêt personnel.

Depuis cet endroit, les négociations changent de nature. Les décisions s’allongent dans le temps. La diplomatie retrouve sa fonction première : créer les conditions pour que des réalités différentes coexistent sans se détruire. Ce n’est pas de l’idéalisme. C’est ce qui devient possible quand le point d’origine de ces décisions change.

UP’ : Les conflits actuels pourraient-ils être vus comme des expressions d’incohérence collective ?

ASP : Oui, sans hésitation. Chaque conflit commence quelque part dans une incohérence intérieure : une peur non résolue, une identité défensive, le besoin de prouver ou de protéger. Lorsque ce type d’état gouverne des individus, il produit des tensions relationnelles. Lorsqu’il gouverne des institutions, il produit des conflits systémiques. Lorsqu’il gouverne des nations, il produit ce que nous observons. Les conflits actuels ne sont pas des accidents de l’histoire. Ils sont les conséquences mesurables d’une fragmentation à la source. Mais il y a une autre lecture possible.

Dans la nature, un effondrement n’est jamais une fin. C’est une libération d’espace. Ce qui s’effondre crée les conditions pour que quelque chose de plus aligné prenne racine. Les grands cycles humains fonctionnent de la même façon. Ce que nous vivons est douloureux précisément parce que quelque chose d’ancien cède. Et ce qui cède laisse de la place.

De la place pour une cohérence nouvelle. Pour des relations entre nations fondées sur autre chose que la domination. Pour des décisions ancrées dans quelque chose de plus long que le cycle électoral. Cela prend du temps. Parfois beaucoup de temps. Mais le mouvement est réel. La question n’est pas de savoir si une cohérence nouvelle est possible. Elle est de savoir combien de temps nous choisissons d’attendre avant de la construire.

UP’ : Existe-t-il, selon vous, une forme de « cohérence globale » vers laquelle l’humanité tend ?

ASP : Je le crois, oui. Il y a une intelligence à l’œuvre dans l’histoire humaine qui ressemble davantage à un processus d’intégration qu’à un mouvement vers le chaos. Nous traversons des cycles d’expansion et de contraction, de fragmentation et de retour à l’unité. Ce que nous vivons aujourd’hui ressemble à une crise d’adolescence à l’échelle civilisationnelle. Douloureuse. Nécessaire. Et précédant, je crois, un seuil de maturité. Je ne parle pas d’utopie. Je parle d’un mouvement réel, lent, mais discernable.

UP’ : Vous décrivez un moment où « quelque chose devient silencieusement évident ». Pouvez-vous nous raconter ce moment dans votre propre parcours ?

ASP : Il y en a eu plusieurs. Mais l’origine remonte à mes treize ans. Je regardais les adultes autour de moi, mes parents, les enseignants, le monde que les médias décrivaient, et je percevais un décalage. Les gens ne répondaient pas à la réalité présente. Ils répondaient à la réalité telle qu’ils la pensaient. Quelque chose en moi a refusé cette posture. Pas par rébellion. Par reconnaissance. Il y avait en moi une certitude plus silencieuse que la pensée, mais plus stable. Je ne savais pas encore comment la nommer. Je savais seulement qu’il fallait lui faire confiance. Ce moment a orienté tout ce qui a suivi.

UP’ : Vous avez choisi très jeune de « faire confiance à autre chose que l’esprit ». Qu’avez-vous perçu que les autres ne voyaient pas ?

ASP : J’ai perçu le décalage entre la réalité présente et la réalité perçue. Autour de moi, les adultes répondaient à des histoires intérieures, à des projections, à des peurs, plutôt qu’à ce qui était réellement là. Ce décalage produisait des souffrances inutiles, des conflits inutiles, des pertes inutiles. J’ai perçu aussi qu’il existait en moi un espace de connaissance plus silencieux que la pensée, mais plus fiable. Une certitude qui précédait l’argument. Je n’avais pas les mots pour le nommer. Mais je savais qu’il fallait lui obéir.

UP’ : Vous affirmez que le problème fondamental est un manque de cohérence. Comment cette fragmentation se manifeste-t-elle concrètement dans une organisation ?

ASP : Elle commence avec le leader. Un leader fragmenté ne réagit pas toujours à la situation présente. Il réagit souvent à quelque chose d’antérieur, une peur ancienne, une blessure non résolue, un schéma appris, qui se réactive dans certaines conditions. Une réunion difficile, une pression sur les résultats, un désaccord avec un pair. La situation déclenche quelque chose qui n’appartient pas à ce moment. Et depuis cet état, il décide, il communique, il dirige. Les personnes autour de lui le sentent avant de le comprendre. Elles s’ajustent. Elles retiennent. Elles filtrent ce qu’elles disent. C’est ainsi que la fragmentation se propage.

Elle se manifeste dans les conversations : ce qui est dit en réunion et ce qui est pensé en sortant sont deux choses différentes.

Elle se manifeste dans les décisions : cohérentes en apparence, contradictoires dans leurs effets sur le terrain.

Elle se manifeste dans les équipes : des talents extraordinaires qui ne se déploient pas pleinement parce que l’environnement génère de la vigilance plutôt que de la confiance.

La fragmentation organisationnelle ne commence jamais dans l’organigramme. Elle commence dans l’état intérieur de chacun de ses dirigeants.

UP’ : Pourquoi des leaders compétents continuent-ils malgré tout à produire cette fragmentation ?

ASP : Parce que tout ce que nous appelons développement du leadership s’adresse à ce que le leader fait. Ses comportements, sa communication, sa prise de décision, sa gestion des équipes. Ces dimensions sont réelles et importantes. Mais les comportements sont des symptômes, pas des causes. Un leader peut devenir un communicant extraordinaire, un stratège brillant, un exécutant impeccable, et continuer à générer de la fragmentation autour de lui si son état intérieur reste fragmenté. Les gens ne répondent pas aux discours d’un leader. Ils répondent à ce qu’il irradie. C’est pourquoi les programmes de développement du leadership qui se concentrent exclusivement sur les compétences produisent des améliorations partielles et temporaires. La compétence est précieuse. Mais l’origine prime.

UP’ : Vous dites que « la différence n’est jamais la compétence, mais le point d’origine ». Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ?

ASP : Le point d’origine est l’état intérieur depuis lequel une action prend naissance. Deux leaders peuvent prendre la même décision, utiliser les mêmes mots, appliquer la même stratégie. L’un le fait depuis une présence stabilisée. L’autre depuis une réactivité anxieuse. Les résultats seront différents. Pas parce que les actions étaient différentes. Parce que le champ depuis lequel elles émergeaient l’était. C’est subtil. Et c’est fondamental. Le point d’origine, c’est la question : est-ce que j’agis depuis la peur ou depuis la clarté ? Depuis la pression ou depuis la présence ? Depuis le besoin de contrôler ou depuis la confiance en l’intelligence du système ?

UP’ : Comment un leader peut-il identifier depuis quel « point d’origine » il agit ?

ASP : Pas par l’analyse. Par le ressenti. La qualité de la présence précède la décision. Un leader qui apprend à reconnaître son état intérieur avant d’agir dispose d’une information que la plupart ignorent. Il y a des signaux simples. La qualité de l’écoute dans une conversation. La fluidité ou la rigidité du corps. La direction dans laquelle les pensées accélèrent ou s’apaisent. La présence ou l’absence d’espace intérieur dans le moment. Ces signaux sont accessibles. Ils demandent simplement d’y prêter attention.

UP’ : Vous redéfinissez le cœur comme une intelligence organisatrice. Comment fonctionne-t-elle concrètement ?

ASP : Le cœur, tel que je l’entends, n’est ni l’émotion ni la physiologie. C’est le centre de conscience depuis lequel la cohérence émerge naturellement. Concrètement, cela ressemble à ceci : un leader qui agit depuis le cœur ne gère pas chaque détail. Il établit une cohérence intérieure suffisamment stable pour que le système autour de lui s’organise naturellement. C’est l’intelligence du chef d’orchestre. Il ne joue pas chaque instrument. Il crée les conditions pour que chaque musicien joue à la fois juste et en relation avec les autres. La cohérence n’est pas une méthode de gestion. C’est un état de présence qui coordonne sans contraindre.

UP’ : Peut-on accéder à cette intelligence sous pression, dans un environnement exigeant ?

ASP : C’est précisément sous pression qu’elle devient indispensable. La pression teste la profondeur de l’enracinement. Un leader dont la cohérence dépend de conditions favorables n’est pas encore enraciné. Il est conditionné. L’accès à cette intelligence sous pression se cultive. Il ne s’improvise pas au moment de la crise. Il se pratique dans les moments ordinaires, jusqu’à ce qu’il devienne le point de départ naturel. Et oui, c’est accessible. J’en ai été le témoin dans des environnements de très haute pression, avec des leaders entraînés selon les principes du Heart Leadership.

UP’ : Vous parlez d’un « champ » que chaque leader crée autour de lui. Pouvez-vous expliquer cette idée ?

ASP : Chaque état intérieur rayonne. Ce n’est pas une métaphore. La neurologie et la psychophysiologie documentent ce phénomène : le système nerveux d’un individu influence les systèmes nerveux de ceux qui l’entourent. Les états se transmettent par la posture, le rythme respiratoire, la qualité de l’attention. Un leader qui entre dans une salle dans un état de réactivité anxieuse produit quelque chose de mesurable sur les personnes présentes, avant même d’avoir prononcé un mot. Le contraire est également vrai. Un leader dont la présence est stable stabilise son environnement. C’est le champ. Et chaque leader en crée un, qu’il en soit conscient ou non.

UP’ : Comment ce champ influence-t-il les équipes sans communication explicite ?

ASP : La communication explicite transmet des informations. La présence transmet un état. Les équipes captent en priorité l’état du leader. Elles ajustent leur niveau de sécurité, de confiance, d’engagement sur la base de ce qu’elles perçoivent de lui, et non de ce qu’il dit. C’est pourquoi un discours sur la confiance prononcé par un leader dont l’état rayonne la méfiance produit de la confusion, pas de la confiance. Le champ est toujours plus éloquent que le message.

UP’ : Les modèles traditionnels de leadership ont largement façonné les institutions actuelles. Où atteignent-ils leurs limites selon vous ?

ASP : Ils atteignent leurs limites là où la réalité cesse d’être prévisible. Les modèles traditionnels sont construits sur l’hypothèse que la maîtrise, la planification et le contrôle produisent les meilleurs résultats. Cette hypothèse est performante dans des environnements stables.

Mais dans des environnements complexes, dynamiques et interdépendants, le contrôle produit de la rigidité. Et la rigidité fragmente. Les modèles traditionnels adressent aussi le leader comme un rôle, un ensemble de comportements à acquérir. Ce cadre laisse intacte la question de l’être. Et c’est l’être qui crée le champ.

UP’ : Vous introduisez le concept de Heart Leadership. En quoi ce modèle peut-il répondre aux défis globaux actuels ?

ASP : Parce que la cohérence est une propriété qui s’échelonne. Ce qui est vrai au niveau de l’individu est vrai au niveau de l’équipe, de l’organisation, de la société. La logique est la même. L’échelon change. Un leader individuel cohérent stabilise son équipe. Une équipe cohérente stabilise son organisation. Une organisation cohérente stabilise ses parties prenantes et son secteur. Le Heart Leadership ne propose pas une nouvelle théorie de la gestion. Il propose un retour à l’intelligence qui coordonne déjà tout le vivant. Et il montre comment rendre cette intelligence accessible, mesurable et enseignable.

UP’ : En quoi le mental, pourtant essentiel, devient-il limitant dans le leadership moderne ?

ASP : Le mental est un outil extraordinaire. Son rôle est de traiter, d’analyser, de planifier. Il devient limitant lorsqu’il prend la place de l’origine au lieu de la servir. Un leader qui opère exclusivement depuis la pensée analytique fragmente instinctivement : il divise pour comprendre, sépare pour analyser, contrôle pour sécuriser. Ces mouvements sont utiles pour résoudre des problèmes techniques. Ils sont contre productifs pour tenir des relations humaines complexes. La pensée complexifie. La présence simplifie. Le leadership moderne a besoin des deux. Mais dans le bon ordre.

UP’ : Comment distinguer une décision issue du mental et une décision issue du cœur ?

ASP : Une décision issue du mental porte une certaine qualité d’urgence, de tension, de besoin de prouver ou de se protéger. Une décision issue du cœur porte une qualité différente. Elle est claire sans être rigide. Certaine sans être défensive. Elle ne demande pas à être justifiée de l’intérieur. Il y a une sensation dans le corps qui accompagne chacune de ces deux qualités. Apprendre à les distinguer, c’est développer une compétence intérieure que les modèles classiques ne reconnaissent pas, mais que les leaders les plus efficaces utilisent intuitivement.

UP’ : Vous évoquez des décennies pour « voir à travers le voile ». Quels sont les principaux obstacles à cette prise de conscience ?

ASP : Le premier obstacle est la croyance que la pensée est le seul accès fiable à la vérité. Le deuxième est la vitesse. Un esprit en mouvement constant ne peut pas percevoir ce qui est plus subtil que lui. La cohérence se révèle dans le calme. Le troisième est la confusion entre identité et conditionnement. Nous confondons ce que nous avons appris à être avec ce que nous sommes. Défaire cette confusion prend du temps.

Et puis il y a quelque chose de plus fondamental encore, qui est à l’origine de tous les autres. Le mental a besoin de nommer, de classer, de juger. C’est sa fonction. Et à travers cette fonction, il construit des identités : je suis ce type de leader, je prends ce type de décisions, je défends ce type de valeurs. Ces identités deviennent des territoires à protéger. Et depuis ces territoires, les décisions ne viennent plus de la clarté. Elles viennent du besoin de rester cohérent avec l’image que l’on a de soi-même. C’est subtil. Et c’est l’un des pièges les plus puissants qui soit, précisément parce qu’il ressemble à de la conviction. Et il y a aussi la peur. La peur de ce que l’on pourrait découvrir en s’arrêtant vraiment.

UP’ : Est-ce un chemin accessible à tous ou réservé à certains profils ?

ASP : Accessible à tous. La cohérence n’est pas une aptitude rare. C’est la nature originelle de tout être humain. Ce que nous cherchons n’est pas quelque chose à acquérir. C’est quelque chose qui émerge lorsque les couches de conditionnement se dissolvent progressivement. Ce qui varie, c’est la disponibilité à entreprendre ce chemin. Pas la capacité.

Certains leaders s’y engagent parce qu’ils ont touché une limite. D’autres parce qu’ils ont eu un aperçu. D’autres parce qu’ils cherchaient simplement autre chose. Le point d’entrée diffère. L’invitation est universelle.

UP’ : Quels premiers changements sont observables quand la cohérence s’installe ?

ASP : Les équipes le ressentent avant même de pouvoir le nommer. Et puis quelque chose d’autre se produit, qui surprend souvent les leaders qui traversent ce processus. Les résultats changent. Pas parce qu’ils ont travaillé plus fort. Mais parce que la cohérence libère une énergie qui était jusqu’alors absorbée par la friction interne. Des opportunités qui étaient là mais invisibles deviennent soudainement perceptibles. Des conversations commerciales qui stagnaient se débloquent. Des équipes qui performaient correctement commencent à surperformer. Des décisions qui auraient pris des semaines arrivent en quelques heures. Ce n’est pas de la magie. C’est de la mécanique. Quand l’origine est claire, tout ce qui en découle devient plus efficace.

UP’ : Quelles qualités seront indispensables pour les leaders des prochaines décennies ?

ASP : La présence, avant tout. La capacité à être pleinement là, dans le moment, sans être emporté par la réactivité. La stabilité intérieure dans l’incertitude. Pas l’absence de peur, mais la capacité à agir depuis la clarté malgré elle. La capacité à tenir plusieurs réalités simultanément sans avoir besoin de les réduire à une seule vérité simple. Et l’humilité d’être au service de quelque chose de plus grand que soi, qu’il s’agisse d’une mission, d’une équipe ou d’une vision de l’avenir.

UP’ : Le leadership de demain sera-t-il plus individuel ou plus collectif ?

ASP : Les deux sont la même chose vue depuis des échelons différents. Le leadership individuel cohérent crée naturellement les conditions d’un leadership collectif. Et le leadership collectif, lorsqu’il est réel, amplifie la cohérence individuelle de chacun de ses membres. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans ce cadre. Mon état intérieur n’est pas une affaire privée. Il participe au champ collectif. Ce que j’observe comme fragmentation dans le monde extérieur, dans mes équipes, dans mes relations, dans la société, me dit toujours quelque chose sur mon propre niveau de cohérence. Pas parce que j’en suis la cause directe. Mais parce que ce que je perçois, et la façon dont je le perçois, est coloré par l’état depuis lequel je regarde. Un leader cohérent ne voit pas le même monde qu’un leader fragmenté. Il perçoit d’autres possibilités. Il identifie d’autres leviers. Il génère d’autres réponses. Ce qui changera, c’est la conscience de cette interdépendance. Les leaders de demain comprendront de façon plus intuitive que leur état intérieur est une variable collective, pas seulement personnelle. Et qu’en travaillant sur leur propre cohérence, ils contribuent à quelque chose de bien plus large qu’eux-mêmes.

UP’ : Vous insistez sur un retour à quelque chose de fondamental. Qu’avons-nous perdu en chemin en tant que sociétés ?

ASP : Nous avons perdu le contact avec l’intelligence du présent.

Nous avons construit des systèmes de pensée de plus en plus sophistiqués, et ces systèmes ont progressivement remplacé la capacité à percevoir directement ce qui est là. Nous avons appris à répondre aux modèles mentaux que nous faisions de la réalité plutôt qu’à la réalité elle-même. Ce faisant, nous avons perdu une forme de sagesse ordinaire qui permettait aux êtres humains de vivre en cohérence avec leur environnement, leurs relations et eux-mêmes. Ce n’est pas une perte irrémédiable. C’est une mémoire à retrouver.

UP’ : À quoi ressemblera selon vous le leadership dans 10 ou 20 ans ?

ASP : Je crois que la frontière entre développement humain et développement du leadership disparaîtra. Les organisations qui performeront durablement seront celles qui auront compris que la qualité de l’être de leurs leaders est leur avantage compétitif le plus déterminant. Les outils de mesure de la cohérence seront aussi courants que les indicateurs financiers. Et les leaders qui auront cultivé une présence authentique seront reconnus non comme des exceptions spirituelles, mais comme des standards opérationnels. C’est une transition en cours. Elle s’accélère.

UP’ : Pensez-vous que la cohérence deviendra une compétence clé au même titre que la stratégie aujourd’hui ?

ASP : Plus que cela. Elle deviendra reconnue comme le fondement depuis lequel la stratégie devient efficace. On comprendra progressivement que deux leaders avec la même stratégie produisent des résultats radicalement différents selon leur état intérieur. Et cette compréhension changera la manière dont nous formons, évaluons et développons les leaders. La cohérence n’est pas une alternative à la stratégie. Elle est le sol sur lequel la stratégie prend racine.

UP’ : Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans cette transformation globale ?

ASP : Les entreprises sont le terrain où la fragmentation ou la cohérence se déploie le plus rapidement et le plus visiblement. Une organisation cohérente n’est pas simplement plus performante. Elle stabilise les individus qui la composent. Elle crée les conditions pour que des êtres humains s’élèvent plutôt que de simplement exécuter. Lorsque des organisations atteignent cet état, leur impact dépasse largement leur périmètre immédiat. Elles deviennent des modèles, des références, des preuves vivantes que la cohérence est viable à grande échelle. Les entreprises ont le pouvoir de montrer ce que les gouvernements peinent à démontrer.

UP’ : Voyez-vous des signaux actuels qui vous rendent optimiste quant à cette évolution ?

ASP : Oui. Je vois des leaders de haut niveau chercher activement à comprendre leur état intérieur, là où il y a dix ans ils auraient considéré cette question comme périphérique.Je vois une génération de jeunes professionnels qui refusent de dissocier la performance de la qualité de vie intérieure. Je vois des organisations investir dans des pratiques de cohérence collective avec la même rigueur qu’elles mettaient auparavant dans les seuls indicateurs financiers. Et je vois un livre publié aujourd’hui trouver ses lecteurs parce que quelque chose en eux reconnaît ce dont il parle.

La reconnaissance précède toujours la transformation. C’est là que je trouve mon optimisme.

UP’ : L’intelligence artificielle transforme le quotidien des leaders à une vitesse sans précédent. Quel impact cela a-t-il sur le leadership tel que vous le concevez ?

ASP : L’IA amplifie ce qui est déjà là. Pour un leader qui opère depuis la réactivité, depuis la pression, depuis le besoin de contrôler chaque variable, l’IA devient une source supplémentaire de bruit. Plus de données, plus de vitesse, plus de décisions à prendre dans des fenêtres de temps de plus en plus courtes. L’accélération aggrave la fragmentation.

Pour un leader qui opère depuis la cohérence, c’est différent. L’IA libère de l’espace. Elle prend en charge ce que le mental faisait seul jusqu’ici, l’analyse, la synthèse, la planification, et elle le fait plus vite et souvent mieux. Ce qui reste alors au leader est ce que l’IA ne peut pas faire : être présent, tenir un champ relationnel, sentir ce qui est juste au-delà de ce qui est optimal. L’IA ne change pas la nature du leadership. Elle révèle ce qu’il a toujours été au fond. Et ce qu’il n’a jamais pu déléguer à aucune technologie.

UP’ : Certains voient dans l’IA une menace pour le leadership humain. D’autres y voient une opportunité. Quelle est votre lecture ?

ASP : Je ne la vois ni comme une menace ni comme une opportunité au sens habituel du terme. Je la vois comme un révélateur.

Pendant des décennies, le leadership a pu se cacher derrière la complexité analytique. Un leader qui maîtrisait l’information, les modèles financiers, les données de marché, détenait un avantage réel. Cette forme de maîtrise est en train de devenir accessible à tous. L’IA la démocratise et la banalise en même temps. Ce qui reste, ce qui ne peut pas être reproduit, optimisé ou accéléré par un algorithme, c’est la qualité de présence d’un être humain dans une relation. La capacité à sentir ce qu’une équipe traverse avant qu’elle puisse le formuler. La sagesse de savoir quand ne pas décider. L’autorité naturelle qui émerge d’un état intérieur cohérent. Ces dimensions n’ont jamais été enseignées sérieusement dans les écoles de management parce qu’elles n’étaient pas perçues comme des compétences mesurables. L’IA va forcer cette conversation. Et c’est peut-être sa contribution la plus importante au leadership humain.

UP’ : Dans un monde où l’IA peut analyser, planifier et même décider, qu’est-ce qui reste irréductiblement humain dans le leadership ?

ASP : La présence. Pas la présence au sens de visibilité ou de charisme. La présence au sens de contact réel avec ce qui est vivant dans une situation, une personne, un moment.

Un algorithme traite des patterns, des cycles. Il reconnaît ce qui ressemble à ce qu’il a déjà vu. Il optimise dans les directions qu’on lui a appris à valoriser. Il est extraordinairement puissant dans ce registre.

Mais il ne peut pas sentir ce qui émerge. Il ne peut pas tenir l’espace pour qu’une équipe traverse une crise sans se fragmenter. Il ne peut pas prendre une décision qui va à l’encontre de toutes les données disponibles parce qu’une intelligence plus profonde que l’analyse indique que c’est juste. Ce que l’IA ne remplacera jamais, c’est un être humain suffisamment cohérent pour que sa seule présence stabilise un environnement instable. Et c’est précisément ce que le Heart Leadership cultive. En ce sens, l’IA et le Heart Leadership ne sont pas en tension. Ils sont complémentaires. L’un optimise la puissance de traitement. L’autre cultive la qualité de l’origine depuis laquelle cette puissance est dirigée. Ce qui devient rare, et donc précieux, dans un monde saturé d’intelligence artificielle, c’est l’intelligence du cœur. Celle qui sait pourquoi. Pas seulement comment.

Propos recueillis par Fabienne Marion, rédactrice en chef UP’ Magazine

(1) https://www.gsdcouncil.org/blogs/emotional-intelligence-trends-stats-organizational-focus?utm

(2) Heart Leadership : Fostering coherence to amplify impact – Book I : Foundation, d’Arnaud Saint-Paul—Editions Tapuat Publishing, mars 2026 / Version française à venir

(3) Le professeur Otto Scharmer a créé le Presencing Institute au M.I.T. en vue de développer et diffuser la théorie U qui est une méthode de leadership et de conduite de l’intelligence collective orientée vers la découverte et la mise en œuvre de solutions innovantes.