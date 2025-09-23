Déjà inscrit ou abonné ?
Je me connecte

Connexion

L’inscription à UP’ est totalement gratuite

  • Elle vous permet d’entrer dans le cercle des lecteurs de UP’
  • De lire trois articles gratuitement pour découvrir UP'
  • De recevoir nos newsletters

L’inscription est sans aucun engagement de votre part11

Plus tard

JE M'INSCRIS

rejoignez gratuitement le cercle des lecteurs de UP’

Connexion

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

Pour bénéficier d’une lecture illimitée de UP’

Pour soutenir le journalisme indépendant

Choisissez votre formule d’abonnement

ANNUEL

illimité - 2 mois gratuits
1.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-
Best seller

MENSUEL

Simple et pratique
2.50 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

PAR SEMAINE

sans engagement
2.90 $ équivalent par semaine
  •  
Je choisis cette formule
-

Plus d’infos

JE M'ABONNE

Il vous reste 2 articles gratuits

abonnez-vous pour profiter de UP’ sans limite

Alzheimer : comment un environnement stimulant préserve la mémoire

Stimuler le cerveau pourrait aider à retarder les ravages de la maladie d’Alzheimer. Une équipe de chercheurs toulousains vient de montrer, chez la souris, qu’un environnement riche en interactions sociales et sensorielles suffit à préserver la mémoire, même lorsque la maladie est déjà installée. Une découverte qui éclaire enfin le rôle du mode de vie dans la protection du cerveau.

Après vingt ans d’échecs, l’arrivée d’un tout nouveau traitement, le lécanémab — et bientôt du donanémab — validé en Europe, marque un tournant dans la lutte contre Alzheimer en ciblant directement l’accumulation des plaques amyloïdes. Cette avancée suscite un regain d’espoir, même si elle ne constitue pas encore une guérison. Mais la recherche ne s’arrête pas aux traitements médicamenteux. Une équipe du Centre de recherches sur la cognition animale (CRCA-CBI, CNRS/Université de Toulouse) vient de démontrer qu’un autre levier, non pharmacologique, peut préserver la mémoire pour les malades atteints de la maladie : les stimulations environnementales. Chez des souris atteintes de la maladie, elles modifient durablement des neurones de l’hippocampe, région clé pour la mémoire. Publiés le 19 septembre  dans iScience, ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles stratégies complémentaires aux thérapies médicamenteuses.

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée par une détérioration progressive des fonctions cognitives, comme la mémoire, mais aussi le langage, l’apprentissage ou le comportement. En France, environ 900 000 personnes en souffrent et il n’existe pas encore de traitement efficace pour lutter contre. Toutefois, des études épidémiologiques ont montré que certaines activités sociales, sensorielles et intellectuelles pouvaient ralentir l’apparition des symptômes. C’est ce qu’on appelle la « réserve cognitive », soit la capacité du cerveau à mobiliser des ressources pour compenser les effets de la maladie.

L’existence de cette réserve cognitive est bien établie, mais son fonctionnement neurobiologique restait jusque-là inconnu. Laure Verret, maîtresse de conférences à l’Université de Toulouse, et ses collègues du CRCA ont alors entrepris d’éclairer ce qui régit ce mécanisme. Première étape : étudier des souris porteuses d’une mutation génétique les prédestinant à développer les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.

« On savait déjà qu’un environnement stimulant – un grand espace à explorer, riche en sollicitations sensorielles et sociales – pouvait améliorer la mémoire. Ce que nous montrons ici, c’est que seulement 10 jours suffisent pour obtenir cet effet, et surtout qu’il se maintient plusieurs semaines après », détaille la chercheuse. « Autrement dit, dans leurs tests de mémoire spatiale, les souris remarquaient que des objets avaient été déplacés. Et dans les tests de mémoire sociale, elles étaient capables de reconnaître leurs congénères ». À l’inverse, ces améliorations n’ont pas été constatées chez les souris malades placées dans des cages standards.

Par la suite, les scientifiques ont analysé le tissu cérébral des souris atteintes de la maladie d’Alzheimer placées dans des environnements stimulants. Dans la région de l’hippocampe, structure qui joue un rôle central dans la mémoire, les améliorations mnésiques étaient accompagnées d’une réorganisation des neurones produisant la protéine parvalbumine et de leurs filets périneuronaux.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine.

je choisis mon abonnement
Chez des souris modèles de la maladie d’Alzheimer, un environnement stimulant préserve la mémoire en réorganisant les circuits de l’hippocampe. Quand ce remodelage est empêché expérimentalement, l’amélioration disparaît, mettant en évidence un mécanisme. Crédit : Bouisset et al. (2025), sous licence CC BY-NC 4.0.

Lorsqu’on est soumis à des nouvelles expériences, de nouvelles stimulations, et que l’on apprend quelque chose, nos neurones réorganisent leurs connexions entre eux : c’est la plasticité cérébrale. Les filets périneuronaux interviennent dans ce processus en « fermant » une phase d’apprentissage lorsqu’ils forment une toile autour des neurones à parvalbumine. Ces filets stabilisent les connexions neuronales et permettent un meilleur ancrage des souvenirs.

Il restait alors à Laure Verret et ses collègues de prouver que l’environnement stimulant des souris influençait directement les mécaniques à l’œuvre au sein de l’hippocampe. « Pour ce faire, nous avons injecté aux souris une molécule empêchant la formation des filets périneuronaux pendant la période d’enrichissement environnemental », raconte Guillaume Bouisset, postdoctorant et premier auteur de l’étude, dont la thèse portait sur cette thématique. « Le résultat était clair, les souris ne montraient plus d’amélioration de leur mémoire. À l’inverse, lorsque nous leur avons injecté un facteur de croissance connu pour stimuler ces réseaux, leur mémoire leur revenait. »

Ces résultats mettent en évidence le rôle central des neurones parvalbumine et de leurs filets périneuronaux dans les bénéfices cognitifs de l’environnement enrichi. Ils identifient un substrat cellulaire de la réserve cognitive et confirment l’importance d’agir sur le mode de vie pour prévenir ou retarder le déclin cognitif. À l’avenir, ces travaux ouvrent aussi la voie à des approches thérapeutiques complémentaires : soutenir systématiquement les stimulations sensorielles et cognitives chez les personnes âgées, atteintes ou non de la maladie, mais aussi développer des stratégies pharmacologiques capables de reproduire les effets bénéfiques de l’environnement enrichi.

Ces travaux de recherche ont reçu le soutien de l’association France Alzheimer et de la fondation Vaincre Alzheimer à hauteur de 200 000 euros.

Partagez cet article !
BlueskyLinkedInWhatsApp
S’abonner
Notifier de

0 Commentaires
Les plus anciens
Les plus récents Le plus de votes
Inline Feedbacks
View all comments
Article précédent

Dépression post-partum : le tabou recule, la crise s’aggrave

Derniers articles de Santé -Médecine

Generic selectors
Correspondance exacte
Recherche dans le titre
Recherche dans le contenu
Post Type Selectors

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS. ET AGIR.
logo-UP-menu150

Déjà inscrit ? Je me connecte

Inscrivez-vous et lisez trois articles gratuitement. Recevez aussi notre newsletter pour être informé des dernières infos publiées.

→ Inscrivez-vous gratuitement pour poursuivre votre lecture.

REJOIGNEZ

LE CERCLE DE CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE NOTRE EPOQUE DE TRANSITION, REGARDER LE MONDE AVEC LES YEUX OUVERTS ET AGIR

Vous avez bénéficié de 3 articles gratuits pour découvrir UP’.

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de 1.70 € par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Profitez d'un accès illimité à nos contenus !

A partir de $1.99 par semaine seulement.
Je choisis ma formule d'abonnement

Déjà inscrit ou abonné ? Je me connecte à mon compte