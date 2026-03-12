Et si ralentir le temps ne nécessitait ni machine futuriste ni cure exotique sur une île lointaine, mais simplement… une petite pilule quotidienne ? Une étude publiée dans Nature Medicine suggère qu’un simple complexe multivitaminé pourrait ralentir certains marqueurs du vieillissement biologique. Rien de magique — mais suffisamment intrigant pour faire lever quelques sourcils dans la communauté scientifique… et peut-être ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour vieillir un peu plus lentement, et surtout un peu mieux.

Qui n’a jamais rêvé de ralentir les signes du vieillissement ? Depuis des siècles, l’humanité cherche la formule magique capable d’arrêter le temps. Les alchimistes poursuivaient déjà l’élixir de jeunesse, les mythes évoquent des fontaines miraculeuses, et la littérature s’est emparée de cette obsession. Dans l’emblématique Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde imagine un homme dont le portrait vieillit à sa place. Avant lui, Johann Wolfgang von Goethe faisait pactiser son personnage avec le diable dans Faust pour repousser les limites humaines.

Aujourd’hui, nul pacte démoniaque ni portrait magique : la science explore des pistes beaucoup plus… prosaïques. Et parmi elles, un candidat inattendu attire l’attention des chercheurs : les multivitamines.

La prise quotidienne d’un multivitamines ralentirait les signes du vieillissement biologique. L’effet anti-âge du complément alimentaire était plus marqué chez les personnes déjà biologiquement plus âgées que leur âge réel. Une nouvelle étude suggère que la prise quotidienne d’un complexe multivitaminé peut ralentir certains marqueurs du vieillissement biologique. Cette étude, publiée dans Nature Medicine le 9 mars, révèle que la prise quotidienne d’un complément alimentaire pendant deux ans a ralenti le vieillissement biologique chez les personnes âgées d’environ quatre mois, comparativement à celles qui n’en ont pas pris.

Cet effet était plus marqué chez les personnes qui présentaient déjà des signes de vieillissement biologique accéléré, c’est-à-dire que leur âge biologique calculé était supérieur à leur âge chronologique.

L’objectif de ce type d’études n’est pas seulement d’identifier comment vivre plus longtemps, mais aussi comment vivre mieux, explique Howard Sesso, épidémiologiste au Brigham and Women’s Hospital de Boston et co-auteur de l’étude. Bien qu’il soit trop tôt pour établir un lien entre ces données et les résultats cliniques, « l’intervention multivitaminée semble suivre cette trajectoire sur une période de deux ans », précise-t-il.

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Quand les vitamines jouent avec le temps

Avant d’imaginer un élixir de jouvence en gélule, précisons les choses : les scientifiques n’ont pas découvert une pilule capable de transformer un septuagénaire en trentenaire. En revanche, ils ont peut-être trouvé un moyen discret de ralentir légèrement l’horloge biologique.

Et dans le monde du vieillissement, ralentir le tic-tac, même un peu, c’est déjà une petite révolution.

« Il s’agit d’une étude très intéressante et rigoureuse », souligne Steve Horvath, gérontologue chez Altos Labs. « L’intérêt du public pour savoir si les compléments alimentaires peuvent réellement ralentir le vieillissement est immense. Cette étude apporte à ce jour certaines des preuves les plus crédibles. »

Autrement dit : la science reste prudente, mais l’idée qu’un geste aussi banal que prendre une multivitamine puisse influencer notre vieillissement biologique commence à être prise au sérieux.

Les scientifiques ont regardé… l’ADN

Pour mener leur enquête, les chercheurs ont utilisé les données de l’étude COSMOS, un vaste essai clinique mené aux États-Unis. Au total, 958 participants en bonne santé, âgés en moyenne de 70 ans, ont été suivis pendant deux ans. Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang au début de l’étude, puis après 12 et 24 mois. Mais au lieu de simplement mesurer le cholestérol ou la glycémie, ils ont utilisé un outil fascinant : les horloges épigénétiques.

Ces horloges mesurent certaines modifications chimiques sur l’ADN — notamment la méthylation — qui évoluent de façon relativement prévisible avec l’âge. En observant ces marqueurs, les chercheurs peuvent estimer l’âge biologique réel d’un organisme, parfois différent de l’âge inscrit sur la carte d’identité.

Résultat : chez les participants prenant quotidiennement une multivitamine, deux des cinq horloges biologiques étudiées montraient un ralentissement du vieillissement. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est solide.

Un petit effet… qui pourrait compter

Les scientifiques restent prudents : l’effet observé est modeste. Mais il est cohérent, ce qui compte beaucoup dans ce type de recherche.

« Ce type de cohérence entre différentes horloges épigénétiques est exactement ce que l’on souhaite observer », explique Steve Horvath, qui a lui-même développé l’une des horloges utilisées dans l’étude.

Et comme le rappelle l’épigénéticienne Chiara Herzog du King’s College London : « À l’échelle de la population, même de petites différences peuvent être significatives. » Autrement dit, si un petit ralentissement du vieillissement se confirme chez des millions de personnes, l’impact sur la santé publique pourrait être considérable.

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Une surprise pour les chercheurs

Autre détail intrigant : l’effet semble plus fort chez les personnes biologiquement “plus âgées” que leur âge réel.

En clair, les individus dont l’horloge biologique semblait déjà avancer trop vite ont été ceux qui ont le plus bénéficié de la multivitamine.

Pour Chiara Herzog, c’est peut-être l’aspect le plus intéressant de l’étude : « Si une intervention agit davantage chez les personnes dont l’âge biologique est accéléré, on peut se demander si l’on ralentit le processus… voire si l’on peut, dans une certaine mesure, l’inverser. »

Voilà qui commence à ressembler à un scénario de science-fiction — sauf que cette fois, les données viennent d’un laboratoire.

Le mystère des vitamines

Reste une grande question : pourquoi cela fonctionne-t-il ? Personne ne le sait vraiment.

Les chercheurs pensent que les multivitamines pourraient agir indirectement sur les mécanismes biologiques liés à l’inflammation, au métabolisme ou au stress oxydatif — trois facteurs connus pour influencer le vieillissement cellulaire.

Mais pour Howard Sesso, il faudra aller plus loin : « Il est nécessaire de mieux comprendre le rôle des habitudes alimentaires et des apports nutritionnels dans le contexte des modifications des horloges épigénétiques. » Autrement dit, une multivitamine pourrait aider… mais une alimentation équilibrée pourrait peut-être faire encore mieux.

Une science en pleine effervescence

La recherche sur le vieillissement biologique connaît aujourd’hui une véritable explosion. Entre l’épigénétique, la médecine de la longévité et les biotechnologies, les scientifiques commencent à comprendre que le vieillissement n’est peut-être pas seulement une fatalité biologique, mais aussi un processus modulable.

Il reste évidemment beaucoup de questions. Les chercheurs veulent maintenant savoir si ces variations dans l’horloge biologique se traduisent réellement par moins de maladies, plus d’années de vie en bonne santé… ou les deux.

Comme le résume Howard Sesso : « Ce domaine évolue très vite. Nous avons besoin d’études plus vastes, mais j’espère que ces réponses arriveront bientôt. »

En attendant, la prochaine fois que vous avalerez une multivitamines, vous pourrez peut-être vous dire que vous venez de grignoter quelques secondes à l’horloge du temps.

Photo d’en-tête : Affiche du film « Le portrait de Dorian Gray » réalisé par Oliver Parker en 2010. (Acteurs : Ben Barnes, Colin FirthRebecca Hall,…)