IA-MAGA, la guerre à l’Europe est déclarée

Depuis plusieurs mois, les signaux se multiplient : la guerre économique et technologique entre les États-Unis et l’Europe est désormais ouverte. De plus en plus de travaux de recherche et d’articles de presse mettent en évidence une alliance objective entre Washington et les Big Tech, un front commun qui viserait à affaiblir la capacité de l’Europe à affirmer ses valeurs et à régir l’économie numérique selon ses propres principes. Le numérique est le nouveau champ de bataille entre Washington et Bruxelles. L’Europe et ses réglementations DMA et DSA sont donc dans le viseur trumpiste. Il est temps qu’elle se réveille.

Les grandes plateformes américaines ont tout intérêt à préserver un statu quo où la puissance de marché, la captation de données et l’opacité algorithmique demeurent leurs principaux leviers d’influence. Pour Washington, cette hégémonie technologique constitue un outil géopolitique majeur, utilisé pour maintenir une dépendance structurelle du Vieux Continent, tout en s’assurant que les normes américaines continuent d’imprégner les infrastructures numériques mondiales. L’Europe, dans cette configuration, n’est plus un simple partenaire commercial : elle devient un champ d’affrontement idéologique et réglementaire, où se joue une bataille silencieuse pour la souveraineté et le contrôle des récits technologiques.

Selon plusieurs indiscrétions concordantes, l’Europe n’aurait pas l’intention de reculer. Elle maintiendrait sa volonté d’appliquer pleinement le Digital Markets Act (DMA) — honni par les GAFAM et notamment par Meta — en raison de ses dispositions antitrust. Le message adressé à Washington serait clair : l’ensemble du corpus réglementaire européen sera mis en œuvre, du Digital Services Act à l’AI Act, en passant par le Data Governance Act et le Data Act, en complément du RGPD.

Pour l’heure, la Commission limite les provocations en évitant d’annoncer de nouvelles enquêtes formelles. Mais une mise en garde explicite aurait été discrètement transmise aux dirigeants des grandes entreprises américaines : Trump n’est pas éternel, mais la mémoire des institutions européennes, elle, est longue. Le message aurait été reçu cinq sur cinq par le comité de direction de Meta, provoquant un certain émoi en interne.

La confrontation qui se prépare ne se résumera pas à une bataille juridique ou commerciale. Elle mettra en jeu deux visions du numérique : d’un côté, celle d’une technologie conçue comme le prolongement du marché et de la puissance ; de l’autre, celle d’un espace numérique au service du droit, de la transparence et de la souveraineté démocratique.

Les Européens doivent en prendre la mesure. Si cette stratégie d’indépendance a des répercussions économiques à court terme, elle constitue avant tout un choix politique et civilisationnel. Celui d’une Europe qui refuse de déléguer son avenir technologique à d’autres puissances, et qui comprend enfin que la maîtrise de la donnée, des infrastructures et des algorithmes est devenue la condition même de sa liberté collective.

Il y a quelques jours, Donald Trump a posté sur Truth Social un message ne souffrant pas d’ambiguïté à l’égard des Européens. Il y fustige « les pays qui attaquent nos incroyables entreprises technologiques […] avec des taxes digitales, des législations sur les services numériques, des régulations sur les marchés digitaux… », visant en termes à peine voilés les réglementations européennes : le DSA concernant la régulation des contenus problématiques (incitation à la violence, pédopornographie…), le DMA, limitant les situations de position dominante des services des grands acteurs, la taxe de 15 % sur le numérique mise en place sous l’égide de l’OCDE pour éviter l’évasion fiscale à grande échelle que pratiquent ces acteurs et le règlement sur l’IA, pour garantir un niveau convenable de sécurité et de gouvernance éditoriale des modèles d’IA. Ce message revient à dire que « vous, Européens, n’avez pas le droit, en tant qu’Etat(s) souverain(s), d’adopter d’autres normes que les nôtres ». Littéralement.

Triple coup

Il est important de comprendre que dès à présent, les LLM automatisent des processus administratifs et économiques, parfois d’importance critique ; et surtout qu’ils véhiculent des valeurs culturelles, morales et politiques. Ils ont dès à présent une influence immense à bien des niveaux, par exemple sur les dizaines de millions d’adolescents et de jeunes adultes qui sont épris de ces « compagnons virtuels » auxquels ils se confient et racontent leur intimité.

Trump joue ici un triple coup, probablement de façon assumée : d’abord affaiblir la Commission européenne qu’il déteste, comme l’expression d’une institution représentant un ensemble de pays pro-accord de Paris, prodémocratie, pro-minorités et de surcroît dirigée par une femme. Ensuite, soutenir les entreprises américaines, particulièrement encouragée en cela par Tim Cook, le PDG d’Apple qui est venu pleurnicher récemment dans le Bureau ovale pour donner suite à la condamnation lui enjoignant de rembourser 15 milliards d’Euros d’impôts non payés à l’Irlande, et probablement par d’autres dirigeants des « sept magnifiques ». Enfin, il n’est pas impossible qu’aucune autre entreprise, et en particulier celles produisant des services d’IA, ne soit plus efficace pour diffuser une « contre-culture Maga » à l’ensemble de la planète et à l’Europe en particulier.

Les États-Unis imposent leurs normes

Lorsqu’il s’était agi des négociations sur les droits de douane, la Commission avait exclu de menacer de taxer le numérique dans son panier de mesures de rétorsions à 93 milliards, partant du constat qu’il n’y avait pas d’alternative européenne sérieuse à ces services. Il s’est probablement agi d’une erreur, qui a enhardi les dirigeants de ses entreprises à inviter Trump à plus d’agressivité à l’égard de l’Europe.

Qu’un État étranger nous impose ses normes et nous dénie tout droit de regard sur ces services à ce point est inédit. C’est une approche hégémonique de l’extraterritorialité des normes américaines qui va bien au-delà des débats concernant le bœuf aux hormones ou le poulet au chlore (dont nous pouvons facilement nous passer) dans la mesure où ces technologies sont très perméables, amenées à se diffuser en profondeur dans l’économie, la société et notre intimité.

Non seulement la Commission ne devrait pas négocier, mais elle devrait clairement faire comprendre au gouvernement américain que lorsqu’ils font fermer des comptes mails de procureurs de la CPI à La Haye au travers d’injonctions à Microsoft (ce que Microsoft nie assez maladroitement), elle pourrait aller bien plus loin que de créer une taxe sur les services numériques, et favoriser un mouvement de « remigration logicielle » en faveur d’acteurs européens par des incitations financières et des normes.

Non seulement les Européens devraient prendre ces ingérences comme des signaux d’alertes très concrets d’attaques possibles de leur souveraineté, mais de surcroît, ils devraient être prêts à cogner là où cela fait mal : selon le Cigref, l’Union européenne importe pour 265 milliards d’euros de services logiciels des USA. La menace est donc potentiellement d’une très grande intensité et surtout, elle pourrait signer le réveil de l’Europe, l’élément déclencheur qui lui permettrait de cristalliser son retour dans l’IA et le numérique.

Gilles Babinet, Coprésident du Conseil national du numérique depuis 2021 et digital champion de la France auprès de la Commission européenne depuis 2013. Auteur de « Green IA L’intelligence artificielle au service du climat », mars 2024 (Éditions Odile Jacob)