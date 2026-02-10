Île-de-France Mobilités lance aujourd’hui son offre de covoiturage planifié pour tous les Franciliens intéressés par cette solution de mobilité, complémentaire aux transports en commun, particulièrement adaptée aux territoires moins bien desservis. Grâce à un service unique et une application dédiée, les Franciliens peuvent désormais trouver une offre plus large, plus adaptée et centralisée à un seul endroit, avec toujours deux trajets offerts pour les voyageurs abonnés Navigo chaque jour et jusqu’à 200€ de subventions pour les conducteurs.

Un service centralisé et une application « Covoit IDFM » dédiée au covoiturage planifié

En 2025, près de 3,5M de trajets ont été subventionnés par Île-de-France Mobilités sur plusieurs applications différentes (+ 25 % par rapport à 2024). Avec le nouveau service de covoiturage d’Île-de-France Mobilités lancé aujourd’hui, les Franciliens pourront désormais bénéficier d’une offre centralisée, plus simple, plus lisible, et pleinement intégrée à l’écosystème des transports en commun en Île-de-France.

Concrètement, pour les usagers, cela signifie :

Une seule application qui regroupe l’ensemble de l’offre de covoiturage planifié, afin de bénéficier d’un pool plus large de conducteurs et de plus de propositions pour des trajets, au lieu de chercher sur plusieurs applications en parallèle ;

Une réservation facile et simple des trajets, et le versement direct des subventions via l’application ;

Un suivi détaillé de l’historique des trajets et des économies réalisées (argent, kilomètres parcourus, CO₂ évité), un planning des trajets à venir, un système simple de notation des membres et un canal d’échange

La possibilité de réaliser des trajets « flash » afin de répondre à des déplacements imprévus jusqu’à la dernière minute, selon les disponibilités.

Dès aujourd’hui, tous les usagers et conducteurs franciliens sont invités à télécharger l’application, qui sera la seule permettant de bénéficier des incitations financières d’Île-de-France Mobilités.

Le fonctionnement est confié à un seul opérateur, en charge de la qualité de l’offre et de sa promotion, qui est essentielle pour faire connaître le service aux conducteurs et aux passagers et développer le covoiturage.

Comment ça marche ? Il suffit de télécharger l’application « Covoit IDFM » sur l’App Store (iOS) ou sur Google Play Store (Android), et de renseigner son trajet en indiquant son point de départ, son point d’arrivée et ses horaires. L’application propose un itinéraire et met en relation avec un conducteur pour un trajet réservé à l’avance.

Retrouvez la vidéo de présentation de l’application sur le site.

Des premiers résultats encourageants pour l’application « Covoit IDFM »

Le service, disponible depuis le 1er décembre, affiche déjà des résultats très positifs. Il compte déjà 50 000 inscrits, 380 000 trajets passagers réalisés, 7 millions de kilomètres parcourus en covoiturage et 890 000 kg de CO2 évités depuis le lancement de l’application « Covoit IDFM »

Les employeurs franciliens se saisissent largement de ce service

Le développement du service repose également sur la mobilisation des employeurs et des campus, acteurs clés des déplacements domicile-travail.

À ce jour, plus de 400 employeurs et campus partenaires sont accompagnés par Île-de-France Mobilités et engagés dans la promotion du covoiturage auprès de leurs salariés et étudiants.

Quelle tarification pour le service ? Le service de covoiturage est offert pour tous les abonnés annuels, mensuels et Imagine R. A partir du 1er avril 2026 : Les conducteurs pourront percevoir 2€ par passager pour tout trajet de moins de 20 km, puis 10 centimes par km jusqu’à 30 km (dans la limite de 3€). Le montant perçu ne peut pas dépasser 200€ par mois.

Afin d’éviter les annulations intempestives, les passagers (hors abonnés) paieront 50 centimes pour tout trajet inférieur à 20 km, puis 10 centimes par km jusqu’à 30 km (dans la limite de 1,5€). A noter toutefois que la subvention ne s’applique pas pour les trajets suivants : Départ ou arrivée située hors Île-de-France

Départ et arrivée située dans Paris

Trajet réalisé le long d’une ligne de covoiturage ou en concurrence avec le réseau collectif (train, métro, RER, etc.).

Ces employeurs relaient ce service à leurs collaborateurs, notamment pour faciliter l’accès à leurs sites, surtout lorsqu’ils sont éloignés des réseaux structurants, améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs en réduisant les coûts de déplacement et contribuer à leurs démarches de réduction d’empreinte carbone.

Les deux services de covoiturage en Île-de-France Pour répondre à la diversité des usages et des territoires, Île-de-France Mobilités a développé deux formes de covoiturage complémentaires : Le covoiturage en réseau (« planifié ») : Le voyageur réserve son trajet via l’application « Covoit IDFM », en indiquant son point de départ et son point d’arrivée. L’application propose un itinéraire et met en relation le passager avec un conducteur, notamment pour les déplacements domicile-travail ou domicile-études. Le service est disponible dans toute la région.

(« planifié ») : Le voyageur réserve son trajet via l’application « Covoit IDFM », en indiquant son point de départ et son point d’arrivée. L’application propose un itinéraire et met en relation le passager avec un conducteur, notamment pour les déplacements domicile-travail ou domicile-études. Le service est disponible dans toute la région. Les lignes de covoiturage : Le voyageur se rend à un arrêt physique, sans réservation préalable, se signale via l’application ou par SMS, et attend le passage d’un conducteur. Ce fonctionnement s’apparente à celui d’un bus, avec des arrêts matérialisés sur l’espace public. En 2025, trois lignes de covoiturage fixes ont été déployées en Île-de-France, permettant notamment de relier Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis et Pont de Sèvres. De nouvelles lignes seront progressivement mises en service en 2026.