Biodiversité : lancement de la chaire OCEAN-LEAVES

A Brest ce 31 mars, la chaire OCEAN-LEAVES (optimisation de la conservation et de l’engagement pour les herbiers marins), portée par la Fondation UBO (Université de Bretagne Occidentale) et les scientifiques Claire Hellio et Fanny Kerninon, a été officiellement lancée. Une initiative scientifique inédite d’envergure face à l’urgence environnementale.

Face à l’urgence de sauvegarder les herbiers marins, écosystèmes sous-marins formés de plantes à fleurs qui jouent un rôle essentiel pour l’équilibre des écosystèmes marins et terrestres, la chaire OCEAN-LEAVES va structurer la recherche en réunissant experts, institutions et partenaires publics et privés. Elle apportera des connaissances et des expertises essentielles pour définir des actions concrètes, éclairer les décisions politiques et renforcer les coopérations à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Les herbiers marins doivent être mieux connus pour être sauvés

Les herbiers marins d’outre-mer constituent des alliés essentiels du climat et de la biodiversité, mais restent encore largement méconnus. Aujourd’hui, ils subissent de multiples pressions : changement climatique, pollution, turbidité accrue, excès de nutriments, sédimentation, piétinement ou encore déracinement. L’artificialisation du littoral et la dégradation de la qualité de l’eau aggravent leur fragilité.

Face à leur déclin, il est urgent de produire des données scientifiques robustes pour mieux comprendre et agir pour préserver ces écosystèmes. Ils sont considérés comme des écosystèmes prioritaires à protéger et restaurer. La France porte un engagement fort pour la préservation des écosystèmes marins et côtiers tropicaux. Les herbiers marins sont des écosystèmes végétaux formés de phanérogames marines. Très productifs et riches en biodiversité, ils jouent un rôle majeur pour le climat, la protection des littoraux et le soutien à la biodiversité.

Ils remplissent de fonctions essentielles pour :

– la biodiversité marine, en servant d’habitat et de nurserie pour de nombreuses espèces ;

– la protection du littoral, en stabilisant les sédiments et en limitant l’érosion ;

– le climat, grâce à leur capacité à stocker du carbone dans les sols marins ;

– les activités humaines, comme la pêche ou le maintien de la qualité des eaux côtières.

On recense 72 espèces à l’échelle mondiale, pour environ 300 000 km² d’herbiers cartographiés. En zone tropicale, leurs services sont renforcés par leurs interactions avec les récifs coralliens et les mangroves. En France, ces écosystèmes occupent une place importante, notamment dans les territoires ultramarins (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), où ils sont particulièrement bien développés et diversifiés.

La chaire OCEAN-LEAVES

C’est un outil expert pour structurer les recherches et les actions de sauvegarde. Face à ces enjeux, la chaire OCEAN-LEAVES vise à fédérer chercheurs, institutions et acteurs publics et privés autour des herbiers marins d’Outre-mer autour de trois objectifs principaux :

1 – structurer une recherche opérationnelle et innovante au service des territoires ;

2 – renforcer l’interface entre acteurs et la diffusion des connaissances ;

3 – soutenir des actions de gestion et de préservation durables à différentes échelles.

Elle s’inscrit dans une dynamique public-privé visant à renforcer l’impact des actions menées sur les territoires, notamment en Outre-mer.

« Discrets mais essentiels, les herbiers marins tropicaux sont de véritables alliés pour la biodiversité et le climat. Cette chaire permettra de mieux connaître ces écosystèmes et de rassembler les différentes parties prenantes pour renforcer leur préservation. » explique Fanny Kerninon, ingénieure de recherche en écologie marine, co-porteuse de la chaire.

Pour Claire Hellio, professeure en biotechnologies marines et co-porteuse de la chaire, « Les herbiers marins ne sont pas seulement des réservoirs de biodiversité : ils pourraient aussi constituer une source précieuse de molécules innovantes pour la santé et les biotechnologies. Mieux comprendre leur chimie ouvre des perspectives prometteuses pour de nouvelles applications. »

Stéphane Piccioli, vice-président de l’UBO en charge des Alumni et du développement de la Fondation UBO, révèle que « Le lancement de la chaire OCEAN-LEAVES illustre parfaitement le rôle majeur de l’université dans la réponse aux défis environnementaux. En réunissant partenaires publics et privés autour de la recherche, les chaires universitaires permettent d’accélérer les collaborations et de structurer des actions ambitieuses sur des sujets aussi cruciaux que la connaissance et la préservation des herbiers marins. À travers la Fondation UBO, nous faisons converger expertise scientifique, recherche de pointe et acteurs et actrices de terrain pour protéger durablement la biodiversité. »

Tout comme pour Anne-Gaëlle Baudoin, directrice générale des Outre-mer, pour qui « La création de cette chaire OCEAN-LEAVES est une excellente nouvelle pour nos territoires ultra-marins et les écosystèmes qu’ils abritent. Les herbiers de phanérogames sont un maillon essentiel pour la bonne santé des espèces marines. Ils sont pourtant méconnus et cette chaire va permettre d’accroître les connaissances scientifiques, de fédérer les acteurs en impliquant les chercheurs, l’État, les collectivités, les associations, les opérateurs publics comme privés. Il s’agit de poursuivre et renforcer les actions en faveur de la protection des herbiers, je citerais par exemple les éco-mouillages, le suivi et la bancarisation des données, les solutions fondées sur la nature ou encore la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Actions que nous soutenons au sein de l’Initiative française pour les récifs coralliens, l’Ifrecor, réseau d’acteurs ultra-matins que j’ai l’honneur de co-présider avec nos collègues du Ministère chargé de la transition écologique ».

Photo d’en-tête : Herbiers de Zosteres – Golfe du Morbihan