La Fondation François Sommer s’associe à l’Académie des sciences pour lancer deux prix scientifiques de haut niveau portant sur la faune sauvage terrestre et ses habitats.

Fidèles à la philosophie de ses fondateurs, François et Jacqueline Sommer, très attachés à la protection de la nature et de la faune sauvage – notamment par l’acquisition et la transmission des connaissances –, ces prix visent à récompenser les travaux de recherche ou l’excellence d’un parcours de recherche d’un(e) chercheur(euse) expérimenté(e) ou une équipe de recherche pour l’un ; encourager un(e) jeune chercheur(euse) pour l’autre.

Ces travaux de recherche devront contribuer à un nouvel éclairage et à une meilleure compréhension des conditions d’existence de la faune sauvage et de ses habitats, apportant des contributions majeures à la compréhension des enjeux écologiques actuels et futurs. Ils porteront sur la faune sauvage terrestre en France : vertébrés, insectes, arachnides.

La liste des disciplines, non exhaustive, comprend l’écophysiologie des individus, l’écologie des populations et des communautés, l’éthologie, la génétique des populations, la dynamique des populations, la biologie et l’écologie de la conservation, l’ethnobiologie. Quels sont les critères d’éligibilité ? Comment candidater ? Découvrez ci-dessous la liste complète des disciplines, le règlement et l’appel à candidature.

Le Grand Prix scientifique François Sommer – Académie des sciences est doté de 30 000€, tandis que le prix Jeune chercheur François Sommer – Académie des sciences est doté de 5 000€. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 18 mai. Ces prix seront remis sous la coupole de l’Institut de France à l’automne prochain.

L’Académie des sciences

L’Académie des sciences est une assemblée de scientifiques composée de 400 membres, choisis parmi les plus éminents spécialistes français et étrangers dont plusieurs Prix Nobel et médailles Fields. Elle couvre toutes les sciences formelles et expérimentales. Elle fournit un cadre d’expertise, de conseil et d’alerte à travers des avis et recommandations pour les politiques publiques. Elle soutient la Recherche, l’enseignement des sciences et la vie scientifique dans son ensemble. Ses rapports donnent à chacun les outils pour comprendre le débat scientifique et contribuent ainsi à éclairer les enjeux de société. Elle conduit des réflexions relatives aux enjeux politiques, éthiques et sociétaux que posent les questions scientifiques depuis sa création en 1666. L’Académie siège au sein de l’Institut de France, quai de Conti, où elle couronne chaque année sous la Coupole les plus grands scientifiques à travers le monde. La majorité de ses séances sont publiques et toutes ses conférences, rapports, avis, podcasts sont accessibles en ligne.

La Fondation François Sommer

La reconnexion entre l’humain et la nature est un enjeu majeur des prochaines décennies. Forte de son positionnement singulier, au carrefour des sciences du vivant, de l’art et de la gestion de territoires, forte également d’une indépendance financière, institutionnelle et intellectuelle depuis sa création en 1964, la Fondation François Sommer contribue depuis soixante ans à l’émergence de solutions concrètes en faveur de la protection de la faune sauvage et de ses habitats. Elle déploie ses activités autour de cinq axes interconnectés :

la culture et l’art pour émouvoir, sensibiliser et interroger ;

la gestion d’espaces naturels pour observer, expérimenter et agir ;

la démarche scientifique pour comprendre, savoir et diffuser, par la formation et la recherche ;

le mécénat pour soutenir, encourager et innover ;

des conférences et publications pour dialoguer, partager et coconstruire.

Photo d’en-tête : Crédit photo : Académie des sciences – Mathieu Baumer