Le Pacte mondial de l’ONU – Réseau France et l’Institut Géopolitique & Business de l’ESSEC annoncent la signature d’un accord de partenariat. Cette collaboration vise à offrir aux décideurs au sein des entreprises des clés de lecture pour naviguer dans un contexte mondial marqué par des chocs géopolitiques croissants et ayant des effets de plus en plus marqués sur les modèles d’affaires.

Décrypter la complexité du monde pour agir durablement

Dans un environnement international où les tensions géopolitiques redessinent les chaînes de valeur et les marchés, la compréhension des dynamiques mondiales est devenue un levier d’action indispensable pour le secteur privé. Ce partenariat repose sur une ambition commune : sensibiliser les entreprises membres du Pacte Mondial – Réseau France aux enjeux contemporains et leur proposer un décryptage scientifique et opérationnel des réalités géoéconomiques grâce à l’expertise de l’Institut Géopolitique & Business de l’ESSEC.

Un cycle inédit de rencontres stratégiques

Au cœur de cette collaboration, les deux partenaires co-organiseront une série annuelle de cinq rencontres thématiques. Ce cycle de conférences, dont la conception scientifique et l’animation seront assurées par l’Institut Géopolitique & Business de l’ESSEC, permettra de faire dialoguer la recherche académique en science de gestion comme en science politique avec les témoignages d’experts des entreprises membres du Réseau France.

Ces événements se tiendront à la Maison du développement durable by PMRF, offrant un espace d’échange privilégié pour les dirigeants et experts RSE. La session inaugurale tenue ce jour se focalisait sur la thématique Géopolitique, Business et Durabilité. Cette première rencontre a posé le cadre global du cycle, en explorant la capacité des entreprises à maintenir et renforcer leurs engagements en matière de durabilité dans un environnement international de plus en plus instable.

Calendrier des prochaines sessions :

6 mai – Session 2 : Géopolitique, Business & Conformité

23 juin – Session 3 : Géopolitique, Business & Industrie

6 octobre – Session 4 : Géopolitique, Business & Marketing

8 décembre – Session 5 : Géopolitique, Business & Finance

« Ce partenariat avec l’Institut Géopolitique et Business de l’ESSEC nous permet de relier la vision globale des Objectifs de développement durable aux réalités géopolitiques auxquelles nos membres font face chaque jour. Comprendre ces mécanismes est crucial pour assurer la résilience et la transformation durable des modèles d’affaires. » explique Nils Pedersen, Délégué général du Pacte mondial de l’ONU – Réseau France

Pour Thomas Friang, Directeur exécutif de l’Institut Géopolitique & Business de l’ESSEC, « Ce partenariat s’annonce très riche. Parce qu’il permet de faire dialoguer expertise scientifique et expérience managériale. Parce qu’il permet de mieux cerner la façon dont les dirigeants économiques anticipent et appréhendent les chocs géopolitiques. Parce qu’il jumelle le plus grand réseau d’entreprises engagées en France avec l’une des meilleures business school d’Europe. Avec l’Institut Géopolitique & Business de l’ESSEC, nous sommes fiers de cette coopération avec le Pacte Mondial et ses membres. »

À propos du Pacte mondial de l’ONU – Réseau France

Relais français officiel du Pacte mondial des Nations unies, le Pacte mondial de l’ONU – Réseau France réunit plus de 2 200 entreprises et plus de 60 organisations à but non-lucratif sur tout le territoire national. Il a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des Dix principes du Pacte mondial – ainsi que les 17 ODD – par le secteur économique français. Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d’aligner le secteur privé français avec l’Agenda 2030, et plus particulièrement l’Accord de Paris. Le réseau est présidé par Florent Menegaux, Président du Groupe Michelin.

À propos de l’Institut Géopolitique & Business de l’ESSEC

Créé en 2024 par l’ESSEC, l’Institute for Geopolitics & Business analyse la manière dont les chocs géopolitiques transforment les modèles économiques des entreprises. Présent sur les campus de l’ESSEC Business School en France, au Maroc et à Singapour, il apporte une perspective tricontinentale sur les facteurs qui façonnent la compétitivité des entreprises à l’ère de la post-mondialisation : vigilance, résilience et indépendance. Il contribue aux programmes diplômants, à la formation exécutive et à la recherche de l’ESSEC afin de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants capables d’intégrer la géopolitique dans leurs décisions stratégiques et de développer leurs organisations dans un monde toujours plus brutal.