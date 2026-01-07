Déjà inscrit ou abonné ?
Biotech Santé Bretagne lance un appel à manifestation d’intérêt sur la thématique des biomasses

La Bretagne confirme son rôle moteur dans la bioéconomie. Biotech Santé Bretagne vient d’annoncer l’ouverture de l’appel à communications pour Bio2actives 2026, un colloque devenu en quelques années le rendez-vous incontournable des chercheurs et industriels travaillant sur les biomasses animales, végétales et microbiennes. La 3e édition se tient à Quimper du 23 au 25 juin 2026 et rassemble plus d’une centaine de spécialistes. Les candidatures pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 2026.

Porté par une région qui demeure la première en France pour les biotechnologies marines, Bio2actives met en avant les innovations liées à la valorisation des ressources. Au cœur des discussions : bioraffinerie, valorisation de coproduits, bioprocédés, écoprocédés et le développement de nouveaux ingrédients fonctionnels destinés à la nutrition humaine et végétale, à l’agroalimentaire, à l’agriculture ou encore à la chimie biosourcée.

L’événement Bio2actives s’ouvrira le 23 juin 2026 avec une demi-journée de rendez-vous d’affaires, conçus pour favoriser les collaborations entre laboratoires, startups et industriels. Les 24 et 25 juin 2026, les conférences et échanges scientifiques se succéderont au Centre des Congrès du Chapeau Rouge de Quimper. Les communications seront présentées en français, avec un support en anglais afin de faciliter la diffusion internationale des travaux.

Biotech Santé Bretagne invite dès à présent les chercheurs, ingénieurs et entreprises innovantes à proposer une communication orale ou un poster :

  • Les candidatures, ouvertes jusqu’au 20 janvier 2026, doivent être transmises (format .doc, une page) à l’adresse : bio2actives@biotech-sante-bretagne.fr
  • Le comité scientifique procédera à la sélection des contributions. Toutes les informations à retrouver ici : https://www.bio2actives2026.fr/

À propos de Biotech Santé Bretagne
Biotech Santé Bretagne (BSB) est le centre d’innovation technologique dédié aux filières de la santé et des biotechnologies en région Bretagne.
Véritable catalyseur de l’innovation, BSB structure et anime les filières régionales autour de sept marchés clés : éco-industries, agro-industrie, nutrition-santé, cosmétique, biotech/pharma, technologies médicales et e-santé.
Au cœur de l’écosystème d’innovation breton, BSB accompagne les entreprises, laboratoires et porteurs de projets dans le développement de solutions innovantes. Ses expert·e·s interviennent à chaque étape du parcours d’innovation : conseil stratégique, mise en relation entre acteurs industriels, académiques et cliniciens, ingénierie de projets, études de faisabilité, identification de financements, veille réglementaire, accompagnement européen, valorisation des innovations et organisation d’événements fédérateurs.
Par son action, Biotech Santé Bretagne contribue à renforcer la compétitivité et la visibilité des filières santé et biotech bretonnes, en favorisant l’émergence de projets à fort impact économique et sociétal.

https://www.biotech-sante-bretagne.fr/

